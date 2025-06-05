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Новости Обстрелы Харькова
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Россияне атаковали Харьков ракетой, - мэр

Предварительно - враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются. Будьте осторожны!

В ночь 5 июня оккупанты ударили ракетой по Слободскому району Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно - враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются. Будьте осторожны!" - написал он.

Читайте: Враг ударил дроном по Харькову: ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27807) ракеты (3610) Харьков (7570) Харьковская область (1068) Харьковский район (337) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+8
це та сама кацапнява відповідь за яку доня чечетку бьє?
так ця ***** кожен день...
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05.06.2025 04:44 Ответить
+2
Цей самий Захід має оголосити, що кожен найманець (профі) гарантовано буде отримувати 20-30 тис $ на місяць за участь в бойових діях на боці України проти рф.
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05.06.2025 02:02 Ответить
+2
то уже их проблемы как они будут поощрять своих солдат отправляющихся на фронт. Нам украинцам нужна ротация. И срочно.
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05.06.2025 02:19 Ответить
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Пусть хитрый Запад своих уже солдат присылает! Ведь человеческий ресурс украинцев не вечен!
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05.06.2025 01:52 Ответить
в Украине миллион наркозависимых?? Откуда вы берете такие цифры??
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05.06.2025 02:21 Ответить
Цей самий Захід має оголосити, що кожен найманець (профі) гарантовано буде отримувати 20-30 тис $ на місяць за участь в бойових діях на боці України проти рф.
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05.06.2025 02:02 Ответить
то уже их проблемы как они будут поощрять своих солдат отправляющихся на фронт. Нам украинцам нужна ротация. И срочно.
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05.06.2025 02:19 Ответить
Нехай відправлять 70 % українських ментів на фронт.
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05.06.2025 02:24 Ответить
Чому ви вважаєте, що "побывать в браке" буде мотивацією для наркоманів здавати баригу?
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05.06.2025 02:09 Ответить
Так вони майже всі здають кого завгодно. Чому ви вважаєте , що наркоділлєри не відомі для поліції?
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05.06.2025 02:20 Ответить
Наркоторгівля - елемент політики, тому баригі і наркомани - це нижня ланка цього процесу утилізації населення, а вища ланка недосяжна. Як ви зможете покарати вищу ланку - тих самих політиків . Поки ця світова система жива - з ними нічого неможливо зробити.
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05.06.2025 02:32 Ответить
але ми не палимо кацапню миїх жаліємо гуманісти
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05.06.2025 03:05 Ответить
це та сама кацапнява відповідь за яку доня чечетку бьє?
так ця ***** кожен день...
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05.06.2025 04:44 Ответить
Просирський та Зелений банкрут вже не можуть вдарить по Белгороду.
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05.06.2025 06:12 Ответить
 
 