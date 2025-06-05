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Россияне атаковали Харьков ракетой, - мэр
В ночь 5 июня оккупанты ударили ракетой по Слободскому району Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно - враг ударил ракетой по Харькову, под ударом оказался Слободской район. Детали уточняются. Будьте осторожны!" - написал он.
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показать весь комментарий05.06.2025 04:44 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий05.06.2025 02:19 Ответить Ссылка
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