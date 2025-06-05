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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Массированная атака БпЛА на Харьков: Число пострадавших возросло до 19, среди них четверо детей (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома. Возросло количество пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник ОВА Олег Синегубов.

"В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома - спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", - говорится в сообщении.

По информации Синегубова, 17 человек пострадали. Среди них - девочка 9 лет и мальчик 7 лет.

"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам. Службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь", - добавил Терехов.

"Горят квартиры, уничтожены частные автомобили. Этой атакой враг в очередной раз подтвердил свою тактику коварного террора, нанося удары тогда, когда люди спят в своих домах", - подчеркнул Синегубов.

Обновление

По состоянию на 8:50 в Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара беспилотниками, сообщил Синегубов.

"Враг атаковал 7 БПЛА Киевский и Слободской районы Харькова, пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки", - говорится в сообщении.

Повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС.

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Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков

Автор: 

беспилотник (3755) обстрел (27807) Харьков (7570) Харьковская область (1068) Харьковский район (337)


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Топ комментарии
+5
Здохни кацапська паскуда ,нація злочинців дибілів недонарод.
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05.06.2025 07:22 Ответить
+3
Раніше я нікому не бажала смерті, бо це гріх.
Але, Господи, ти бачиш, що лише смерть вбивць і тих хто їм потурає, здатна врятувати цей світ!
Доні і путін та сідзяньпинь на сьогодні це тріада знищення Віри, Надії, Любові і самого існування людства, їх абсолютний цинізм є ненавистю і зневагою до Тебе, до всього живого, що Ти створив і заради чого приніс Себе в жертву аби нас спасти!

Три потвори і Божий світ це неспівставні речі!
Врятуй мільярди ******** і віруючих в тебе від цих божевільних!🙏
Амінь🙏
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05.06.2025 06:49 Ответить
+3
Тебе, кацапська шмара таки добре гундяєв покусав!
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05.06.2025 07:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Раніше я нікому не бажала смерті, бо це гріх.
Але, Господи, ти бачиш, що лише смерть вбивць і тих хто їм потурає, здатна врятувати цей світ!
Доні і путін та сідзяньпинь на сьогодні це тріада знищення Віри, Надії, Любові і самого існування людства, їх абсолютний цинізм є ненавистю і зневагою до Тебе, до всього живого, що Ти створив і заради чого приніс Себе в жертву аби нас спасти!

Три потвори і Божий світ це неспівставні речі!
Врятуй мільярди ******** і віруючих в тебе від цих божевільних!🙏
Амінь🙏
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05.06.2025 06:49 Ответить
Нінок, яка ж ти пастор, якщо пуйло пишеш з великої літери, а Бог з маленької? росіся впердє?
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05.06.2025 07:03 Ответить
Горіти тобі в пеклі першою потвора
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05.06.2025 07:05 Ответить
Хвора)))). Але добре що а тебе горить. Може здохнеш скоріше
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05.06.2025 07:11 Ответить
Тебе, кацапська шмара таки добре гундяєв покусав!
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05.06.2025 07:12 Ответить
Хоч ти і хворе на всю голову, а закон бумерангу ніхто не відміняв, чекай.😁
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05.06.2025 07:19 Ответить
Кінчена рашиська паскуда здохни ,як і вся фашиська росіяю
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05.06.2025 07:24 Ответить
Здохни кацапська паскуда ,нація злочинців дибілів недонарод.
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05.06.2025 07:22 Ответить
Твої "владики" в своїх хоромах кельях молоденьких кацапчиків в пупки цілують, як ваш )(уйло-фюрер
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05.06.2025 07:21 Ответить
з кожною такою "новиною" ненависть Українців до *****, та його посібників - трампа та сі тільки зростає. принаймні в мене. Ці недолюди намагаються нас залякати, та тільки всеруться вони! Ця ненависть вже незворотній стан, вона на віки!
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05.06.2025 10:48 Ответить
 
 