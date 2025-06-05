Массированная атака БпЛА на Харьков: Число пострадавших возросло до 19, среди них четверо детей (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики в ночь на 5 июня нанесли шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома. Возросло количество пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и начальник ОВА Олег Синегубов.
"В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя "шахеда" оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома - спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", - говорится в сообщении.
По информации Синегубова, 17 человек пострадали. Среди них - девочка 9 лет и мальчик 7 лет.
"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам. Службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь", - добавил Терехов.
"Горят квартиры, уничтожены частные автомобили. Этой атакой враг в очередной раз подтвердил свою тактику коварного террора, нанося удары тогда, когда люди спят в своих домах", - подчеркнул Синегубов.
Обновление
По состоянию на 8:50 в Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара беспилотниками, сообщил Синегубов.
"Враг атаковал 7 БПЛА Киевский и Слободской районы Харькова, пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки", - говорится в сообщении.
Повреждены многоэтажные жилые дома, 5 автомобилей, АЗС.
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Доні і путін та сідзяньпинь на сьогодні це тріада знищення Віри, Надії, Любові і самого існування людства, їх абсолютний цинізм є ненавистю і зневагою до Тебе, до всього живого, що Ти створив і заради чого приніс Себе в жертву аби нас спасти!
Три потвори і Божий світ це неспівставні речі!
Врятуй мільярди ******** і віруючих в тебе від цих божевільних!🙏
Амінь🙏