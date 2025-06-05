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Новости Атака БпЛА на Харьков Обстрел Харькова
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Удары "шахедов" по жилым домам Харькова. ВИДЕО

Российские оккупанты в ночь на 5 июня били по жилым домам Харькова ударными беспилотниками.

Видео обнародовал мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, в ночь на 5 июня рашисты нанесли шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома.

Пострадали 19 человек, в том числе 4 детей.

Читайте: Россия запускает по Украине 300 БпЛА ежедневно, этот темп может сохраняться в течение 2025 года, - Гили

Автор: 

обстрел (27807) Харьков (7570) Шахед (1157) Харьковская область (1068) Харьковский район (337)


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05.06.2025 13:52 Ответить
Так багато смертей...по 5тисяч в день...якби я був президентом... vladimir STOP...
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05.06.2025 13:56 Ответить
Трампон розчарований...звісно ж Зеленським.
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05.06.2025 13:54 Ответить
Трамп ***** №2. Просто зараз не зручно про це казати.
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05.06.2025 13:59 Ответить
Дуже даже зручно: Трамп - *****. №1 та №2 😁
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05.06.2025 15:00 Ответить
Гандон він ************!
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05.06.2025 14:03 Ответить
Діставайте з дупи Сирського, Ермака чи Зеленського "Вампір"та гатіть по Белгороду. Ну або дайте в рило Зеленському за договорняк з НПЗ. Щоб огидна пика з екрану не така довольна була.
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05.06.2025 14:15 Ответить
Ви все врете, там живуть инструктора НАТИ.
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05.06.2025 14:25 Ответить
Згадалось, як кацапи носились і кричали про укрофашистів, при ударі по сепарам біля Луганської адміністрації. Тут фігачать і типу все норм, асвабадітєлі ***
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05.06.2025 14:31 Ответить
Ось наскільки потужними мають виглядати вибухи, коли українські дрони влучатимуть у міста Росії. Поки що вони дають роботу лише склярам.
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05.06.2025 15:09 Ответить
 
 