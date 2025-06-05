Удары "шахедов" по жилым домам Харькова. ВИДЕО
Российские оккупанты в ночь на 5 июня били по жилым домам Харькова ударными беспилотниками.
Видео обнародовал мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, в ночь на 5 июня рашисты нанесли шесть ударов по Харькову, два из них - прямые попадания в многоквартирные дома.
Пострадали 19 человек, в том числе 4 детей.
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