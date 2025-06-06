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Росіяни вдарили по Харкову ракетою, двома КАБами та з РСЗВ Торнадо-С, - ОВА (оновлено)
Ввечері 6 червня російські окупанти били ракетами по Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав міський голова.
О 19:55 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на Харківщині.
"Швидкісна ціль на Харківщині", - повідомлялося о 19:56.
Оновлення
О 21:16 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили комбінований удар по Київькому району Харкова.
"Попередньо, впродовж години армія РФ вдарила по місту ракетою, 2 КАБ та РСЗВ Торнадо-С. Інформація про постраждалих не надходила", - написав посадовець.
Нагадаємо, що росіяни атакували Харків ввечері 6 червня. Попередньо, є "приліт" по промзоні у Київському районі міста.
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Потужний гідрант потужний лише по відосиках.
Вони х ******* разом, УБИВАЮТЬ українців, упродовж 100 днів!!
Тому Маск нейлон, сказав про нього правду!