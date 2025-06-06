Росіяни вдарили по Харкову ракетою, двома КАБами та з РСЗВ Торнадо-С, - ОВА (оновлено)

Ввечері 6 червня російські окупанти били ракетами по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав міський голова.

О 19:55 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на Харківщині.

"Швидкісна ціль на Харківщині", - повідомлялося о 19:56.

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О 21:16 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили комбінований удар по Київькому району Харкова.

"Попередньо, впродовж години армія РФ вдарила по місту ракетою, 2 КАБ та РСЗВ Торнадо-С. Інформація про постраждалих не надходила", - написав посадовець.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків ввечері 6 червня. Попередньо, є "приліт" по промзоні у Київському районі міста.

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