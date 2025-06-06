УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11678 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Харкова
1 794 5

Росіяни вдарили по Харкову ракетою, двома КАБами та з РСЗВ Торнадо-С, - ОВА (оновлено)

окупанти вдарили по Харкову

Ввечері 6 червня російські окупанти били ракетами по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто під ударами ракет. Будьте в укриттях", - написав міський голова.

О 19:55 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на Харківщині.

"Швидкісна ціль на Харківщині", - повідомлялося о 19:56.

Оновлення

О 21:16 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили комбінований удар по Київькому району Харкова.

"Попередньо, впродовж години армія РФ вдарила по місту ракетою, 2 КАБ та РСЗВ Торнадо-С. Інформація про постраждалих не надходила", - написав посадовець. 

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків ввечері 6 червня. Попередньо, є "приліт" по промзоні у Київському районі міста.

Читайте також: Росіяни вдарили КАБами по промзоні у Київському районі Харкова (оновлено)

Автор: 

обстріл (29141) Харків (5691) Харківська область (1086) Харківський район (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лех Валенса: Треба бомбити російські міста.
показати весь коментар
06.06.2025 20:19 Відповісти
А де ж наші КАБи? Чому пони не летять на Бєлгород? І де наші РСЗО Вільха, щоб їбашити по містам рф?
Потужний гідрант потужний лише по відосиках.
показати весь коментар
06.06.2025 21:53 Відповісти
Наші КАБи в асфальті, а "Вільхи" пішли на ковідні програми, де слугориги більшу половину розікрали. Хто сьогодні буде перевіряти, безкоштовно нам давали вакцини, чи за гроші? А якщо за гроші, то по якій ціні. А скільки актами знищили, якої не було? Моя особиста думка, що з Боневтівком ми не виграємо, аби не втратили ще більше. Воно ж пообіцяло 3000 балістичних ракет і обіцянка, в голові Боневтіка і зебілів - пообіцяв, як вже зробив. За шість років односібного правління, монобільшості в Раді, сотні мільярдів доларів від партнерів: США, ЄС. Канади, Японії, Нової Зеландії. Швеції, Норвегії... і крім відосів і орбіцянок-цяцянок - нуль.
показати весь коментар
06.06.2025 22:03 Відповісти
А Трамп, знову буде, щось молоти перед ЗМІ про «помилку»??
Вони х ******* разом, УБИВАЮТЬ українців, упродовж 100 днів!!
Тому Маск нейлон, сказав про нього правду!
показати весь коментар
06.06.2025 22:05 Відповісти
Пора вже по моцкві мстити за Харків, за Херсон, за Суми.... І почати з аеропортів і Рубльовки. Тоді там швидко завиють що війна їм вже не подобається.
показати весь коментар
06.06.2025 22:06 Відповісти
 
 