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Новини Обстріли Харкова
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Масована атака на Харків: троє загиблих, 17 постраждалих, серед них півторамісячне немовля (оновлено). ФОТОрепортаж

Цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години  місті пролунало щонайменше 40 вибухів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог завдав ударів одночасно ракетами, "шахедами" та керованими авіабомбами.

"За попередніми підрахунками нашого Ситуаційного центру по Харкову було завдано ударів 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.

Жінку, що була знаходилася під завалами у багатоповерхівці в центрі Харкова, деблокували. Жива. Їй надають медичну допомогу.

Є інформація про ще одного загиблого у Київському районі. Загалом загиблих двоє та 17 постраждалих харківʼян внаслідок терористичного обстрілу Харкова", - зазначив Терехов. 

За інформацію начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова,  ворог атакував Харків 53 БпЛА типу "Шахед", 4 КАБ і ракетою.

"14 людей постраждали, серед яких - двоє дітей. Також, на жаль, є один загиблий", - зазначив начальник ОВА

Київський район

Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди.

Влучання БпЛА в дерево біля двоповерхового житлового будинку. Влучання БпЛА в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10м.кв. Влучання БпЛА в землю. Спалахнула господарча споруда на площі 10 м.кв.

Основ'янський район

Влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі.

Згодом Терехов повідомив, про ще одного загиблий в Основʼянському районі Харкова.

"Тож внаслідок терористичного обстрілу міста троє харківʼян були вбиті російською армією", - додав Терехов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Харкову ракетою, двома КАБами та з РСЗВ Торнадо-С, - ОВА (оновлено)

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

обстріл (29181) Харків (5693) Харківська область (1086) Харківський район (344)


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Терпіти кого?
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07.06.2025 07:25 Відповісти
Ти не терпиш?
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07.06.2025 07:26 Відповісти
Коли так рознесуть белгород для початку?
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07.06.2025 07:23 Відповісти
А потім рузкіе напишуть "ето все вам за детей донбаса" "алея ангелов" і тд. ХОЧА САМІ ВІЙНУ НА ДОНБАС І ПРИВЕЛИ!!!

просто виродки кончені
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07.06.2025 07:27 Відповісти
Так то воно і є.. Але наша дипломатична служба кулеби та себіги програли кацапам по всім фронтам...
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07.06.2025 07:39 Відповісти
Безкарність Белгорода просто вражає. Хрипатє падло просто забіло свій свій смарагдовий піструн на ето дєло.
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07.06.2025 07:31 Відповісти
Це наслідки всіх цих перемовин в Стамбулі, та того що зелени гніди чомусь вже кілька місяців забороняють завдавати удари по російським нафтопереробним підприємствам.
Зеленський має бути негайно заарештований разом з усіма його поплічниками, як державні зрадники, поки вони разом з їхнім бізнеспартнером -путіним остаточно не знищили всіх українців.
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07.06.2025 07:40 Відповісти
Рашиський терор не припиняєтся ні на день ні на ніч ,відповіді по ворогу немає ,все це відбуваєтся від безнаказаності рашиських злочинців які розуміють тільки мову сили ,як тільки Зеля почав підлаштовуватись під Трампа терор тільки посилився.
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07.06.2025 07:48 Відповісти
 
 