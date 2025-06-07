Масована атака на Харків: троє загиблих, 17 постраждалих, серед них півторамісячне немовля (оновлено). ФОТОрепортаж

Цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог завдав ударів одночасно ракетами, "шахедами" та керованими авіабомбами.

"За попередніми підрахунками нашого Ситуаційного центру по Харкову було завдано ударів 48-ма "шахедами", двома ракетами та чотирма КАБами.

Жінку, що була знаходилася під завалами у багатоповерхівці в центрі Харкова, деблокували. Жива. Їй надають медичну допомогу.

Є інформація про ще одного загиблого у Київському районі. Загалом загиблих двоє та 17 постраждалих харківʼян внаслідок терористичного обстрілу Харкова", - зазначив Терехов.

За інформацію начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог атакував Харків 53 БпЛА типу "Шахед", 4 КАБ і ракетою.

"14 людей постраждали, серед яких - двоє дітей. Також, на жаль, є один загиблий", - зазначив начальник ОВА

Київський район

Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди.

Влучання БпЛА в дерево біля двоповерхового житлового будинку. Влучання БпЛА в приватний будинок з послідуючим загоранням на площі 10м.кв. Влучання БпЛА в землю. Спалахнула господарча споруда на площі 10 м.кв.

Основ'янський район

Влучання БпЛА в 9-поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі.

Згодом Терехов повідомив, про ще одного загиблий в Основʼянському районі Харкова.

"Тож внаслідок терористичного обстрілу міста троє харківʼян були вбиті російською армією", - додав Терехов.

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