Обстрелы Харькова: 10 человек до сих пор в больнице, двое из них - в крайне тяжелом состоянии

После недавних вражеских обстрелов Харькова в больницах находится 10 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, врачи пытаются спасти им жизнь, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По словам Синегубова, в регионе налажена работа по восстановлению. С 2022 года при Харьковской ОГА работает Координационный гуманитарный центр, куда входят более 300 волонтерских организаций.

Также читайте: Россияне ударили КАБами по окрестностям Харькова: произошел пожар (обновлено)

Напомним, что 7 июня российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.