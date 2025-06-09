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Обстрелы Харькова: 10 человек до сих пор в больнице, двое из них - в крайне тяжелом состоянии
После недавних вражеских обстрелов Харькова в больницах находится 10 человек, двое из них - в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, врачи пытаются спасти им жизнь, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По словам Синегубова, в регионе налажена работа по восстановлению. С 2022 года при Харьковской ОГА работает Координационный гуманитарный центр, куда входят более 300 волонтерских организаций.
Напомним, что 7 июня российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.
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