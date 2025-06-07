Оккупанты снова атаковали Харьков: один человек погиб, 10 раненых (обновлено)
Днем субботы, 7 июня, российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.
Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что оккупанты ударили по городу управляемыми авиационными бомбами.
"Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых", - сообщил Терехов в 17:58.
"Предварительно, российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате вражеских ударов 5 человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов в 18:02.
В 18:17 Синегубов подробнее рассказал о последствиях вражеских атак:
Шевченковский район: в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги.
Киевский район: в результате обстрела поврежден частный жилой дом. На месте попаданий работают экстренные службы и медики.
Впоследствии Терехов сообщил, что один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара РФ по Шевченковскому району.
Ранее сообщалось, что этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов
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