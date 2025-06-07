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Новости Обстрел Харькова
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Оккупанты снова атаковали Харьков: один человек погиб, 10 раненых (обновлено)

РФ атаковала Харьков

Днем субботы, 7 июня, российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что оккупанты ударили по городу управляемыми авиационными бомбами.

"Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых", - сообщил Терехов в 17:58.

"Предварительно, российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате вражеских ударов 5 человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов в 18:02.

В 18:17 Синегубов подробнее рассказал о последствиях вражеских атак:

Шевченковский район: в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги.

Киевский район: в результате обстрела поврежден частный жилой дом. На месте попаданий работают экстренные службы и медики.

Впоследствии Терехов сообщил, что один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара РФ по Шевченковскому району.

Ранее сообщалось, что этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов

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Автор: 

обстрел (27860) Харьков (7575) КАБ (389) Харьковская область (1083) Харьковский район (342)


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Топ комментарии
+11
Зеленський негайно має анонсувати звернення до кацапського народу!!З таким повідомленням.Що якщо їхне терорестичне кримлівське шобло і надалі буде бити по жилих будинках настане кара.Удар по Харькову-два удари по Белгороду.Удар по Сумах-два удари по Брянску.Удар по Києву -дав удари по Москві.Тільки так ми змусимо їх зупинити терор.
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07.06.2025 19:23 Ответить
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Зеленський негайно має анонсувати звернення до кацапського народу!!З таким повідомленням.Що якщо їхне терорестичне кримлівське шобло і надалі буде бити по жилих будинках настане кара.Удар по Харькову-два удари по Белгороду.Удар по Сумах-два удари по Брянску.Удар по Києву -дав удари по Москві.Тільки так ми змусимо їх зупинити терор.
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07.06.2025 19:23 Ответить
Чим удари?
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07.06.2025 19:27 Ответить
дронами,ракетами та чим завгодно
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07.06.2025 19:28 Ответить
дурік ти
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07.06.2025 19:35 Ответить
Просто жбурляти?
Звідки брати?
А для фронту 1000 км?
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07.06.2025 19:37 Ответить
Поки москву не почем підривати все так і буде. Треба, щоб какцапи боялися вийти з будинку, сісти в метро, автобус...
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07.06.2025 19:42 Ответить
 
 