Оккупанты снова атаковали Харьков: один человек погиб, 10 раненых (обновлено)

Днем субботы, 7 июня, российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что оккупанты ударили по городу управляемыми авиационными бомбами.

"Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых", - сообщил Терехов в 17:58.

"Предварительно, российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Шевченковскому району Харькова. В результате вражеских ударов 5 человек получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов в 18:02.

В 18:17 Синегубов подробнее рассказал о последствиях вражеских атак:

Шевченковский район: в результате обстрела, прежде всего, повреждено здание детской железной дороги.

Киевский район: в результате обстрела поврежден частный жилой дом. На месте попаданий работают экстренные службы и медики.

Впоследствии Терехов сообщил, что один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара РФ по Шевченковскому району.

Ранее сообщалось, что этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов

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