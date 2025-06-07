Окупанти знову атакували Харків: загинула працівниця залізниці, 16 поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень суботи, 7 червня, російські загарбники знову атакували Харків. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що окупанти вдарили по місту керованими авіаційними бомбами.

"Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених", - повідомив Терехов о 17:58.

"Попередньо, російська авіація завдала удари керованими авіаційними бомбами по Шевченківському району Харкова. Внаслідок ворожих ударів 5 людей дістали поранення. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - повідомив Синєгубов о 18:02.

О 18:17 Синєгубов детальніше розповів про наслідки ворожих атак:

Шевченківський район: внаслідок обстрілу, попердньо, пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.

Київський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. На місці влучань працюють екстрені служби та медики.

Згодом Терехов повідомив, що одна людина загинула, ще 10 поранені внаслідок удару РФ по Шевченківському району.

Оновлення

О 19:05 Синєгубов повідомив, що в Харкові внаслідок ворожих ударів КАБ загинула 30-річна жінка. Кількість постраждалих, які дістали травми різного ступеня тяжкості, сягнула - 16.

За інформацією посадовця, 8 постраждалих, серед яких 14-річний хлопець, доставлені до лікарень Харкова.

"Серед постраждалих - троє тяжко поранених", - написав Синєгубов.

Своєю чергою голова правління компанії "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив у соцмережі фейсбук про те, що четверо з десяти поранених і людина, яка загинула, – співробітники "Укрзалізниці".

"Черговий підступний удар по Харкову забрав життя нашої співробітниці, 4 залізничників поранено. Поруч із ними в лікарні наші люди, щоб була максимальна підтримка та допомога. Удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, нашої дитячої залізниці Харкова. З безпекових міркувань її не відкриваємо - відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку", - написав він.

За його словами, загибла – керівниця дитячої залізниці, призначена на цю посаду всього два тижні тому.

У ДСНС повідомили, що одне з влучань було поряд з будівлею дитячої залізниці: саме тут загинула жінка та постраждали понад 10 осіб.

Другий КАБ поцілив по території приватного домоволодіння – зруйновано господарчу будівлю, сталося займання на площі 5 метрів квадратних.

Третє влучання сталося у лісосмузі поблизу житлового будинку – без займання.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів

Читайте також: Масована атака на Харків: троє загиблих, 22 постраждалих, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж