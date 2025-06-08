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Россияне ударили КАБами по окрестностям Харькова
Под конец дня воскресенья, 8 июня, российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется", - написал городской голова.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также написал, что, предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду.
Он призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
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Чайка Київ
показать весь комментарий08.06.2025 23:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Pirat Kfor
показать весь комментарий09.06.2025 00:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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