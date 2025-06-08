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Новости Обстрел Харькова
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Россияне ударили КАБами по окрестностям Харькова

Враг нанес удар КАБами по Харькову

Под конец дня воскресенья, 8 июня, российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по окрестностям Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"По окраине города был нанесен удар двумя КАБами. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется", - написал городской голова.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также написал, что, предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду.

Он призвал оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Автор: 

обстрел (27885) Харьков (7581) КАБ (392) Харьковская область (1089) Харьковский район (349)


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Кацапи скрепну Трійцю святкують.
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08.06.2025 23:26 Ответить
Сколько тот несчастный Харьков бомбить будут? Тут в прифронтовой зоне намного меньше прилетов чем по Харькову. Наверное все таки"символизм". Харьков бывшая столица Украины. Вот московиты от души стараются
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09.06.2025 00:15 Ответить
 
 