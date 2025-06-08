Росіяни вдарили КАБами по околицях Харкова: сталася пожежа (оновлено)

Під кінець дня неділі, 8 червня, російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по околицях Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється", - написав міський голова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також написав, що, попередньо, ворог завдав удар керованими авіаційними бомбами по передмістю.

Він закликав лишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

О 23:24 Синєгубов повідомив, що ворожий удар КАБ зафіксовано на околиці Харкова. Попередньо, на межі Шевченківської та Київського районів міста.

Спалахнула пожежа.

На місце прямують профільні служби. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

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