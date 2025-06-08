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Новини Обстріл Харкова
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Росіяни вдарили КАБами по околицях Харкова: сталася пожежа (оновлено)

ворог вдарив КАБами по Харкову

Під кінець дня неділі, 8 червня, російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по околицях Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"По околиці міста був нанесений удар двома КАБами. Інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється", - написав міський голова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також написав, що, попередньо, ворог завдав удар керованими авіаційними бомбами по передмістю.

Він закликав лишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

О 23:24 Синєгубов повідомив, що ворожий удар КАБ зафіксовано на околиці Харкова. Попередньо, на межі Шевченківської та Київського районів міста.

Спалахнула пожежа.

На місце прямують профільні служби. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

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Автор: 

обстріл (29206) Харків (5698) КАБ (392) Харківська область (1098) Харківський район (351)


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Кацапи скрепну Трійцю святкують.
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08.06.2025 23:26 Відповісти
Сколько тот несчастный Харьков бомбить будут? Тут в прифронтовой зоне намного меньше прилетов чем по Харькову. Наверное все таки"символизм". Харьков бывшая столица Украины. Вот московиты от души стараются
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09.06.2025 00:15 Відповісти
 
 