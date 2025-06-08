5 працівників дитячої залізниці в лікарні після удару РФ по Харкову, інструкторка на штучній вентиляції легенів
Наразі 5 працівників дитячої залізниці, які зазнали поранень учора під час російського удару по Харкову, перебувають у лікарні.
Про це 8 червня повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Найтяжчий стан, за словами Перцовського, в інструкторки дитячої дороги Інни Бойко. Вона у свідомості, але залишається на штучній вентиляції легенів.
"Близькі та наші колеги поруч, змогли поспілкуватись. Вона боєць. Каже: "Зроблю все, щоб викарабкатись". Тримаємо кулаки!", - йдеться у дописі голови правління.
Також у лікарні перебувають Аміран Абашидзе та Юлія Возікова, яку готують до переведення в офтальмологічне відділення.
Ще двоє колег - Борис Трусов та Євген Кіндер шпиталізовані, отримують всю необхідну допомогу. Поранення осколкові, на щастя, не загрозливі. Решта колег - на амбулаторному лікуванні, їм допомагають із необхідними медичними засобами.
Нагадаємо, що 7 червня російські загарбники знову атакували Харків. Одна людина загинула, є постраждалі.
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По дитячій залізниці.
Фугасними бомбами
Щастя що те відкриття відмінили в останній момент і скупчення дітей там не було.
Але бомбою по дитячому заходу. Це не навіть не ІГІЛ, не Гітлер, - це якесь потойбіччя...