Зеленський відреагував на російський удар по Харкову: Чергове звіряче вбивство, щодня ми втрачаємо людей тільки тому, що РФ відчуває безкарність

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову 7 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави в телеграм.

"Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб", - повідомив президент.

Глава держави назвав обстріл РФ терористичним і закликав примусити РФ до миру.

"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 7 червня російські загарбники знову атакували Харків. Одна людина загинула, є постраждалі.

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