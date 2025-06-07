Зеленський відреагував на російський удар по Харкову: Чергове звіряче вбивство, щодня ми втрачаємо людей тільки тому, що РФ відчуває безкарність
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову 7 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави в телеграм.
"Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб", - повідомив президент.
Глава держави назвав обстріл РФ терористичним і закликав примусити РФ до миру.
"Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що 7 червня російські загарбники знову атакували Харків. Одна людина загинула, є постраждалі.
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******тріадой кацап?
та, нахєра воно тобі треба?
ти ж вже збираєшся до чергової подорожі в європу. зе!скумбрія хандріт. давно не вигулювала свої лукі.
то ж заглядай і надалі в очка миру.
сьомий рік необраного виконуючого обов'язки.....
https://www.youtube.com/watch?v=xWeF2fFEHP8
Що скаже з цього приводу таваріщь Зеленский?