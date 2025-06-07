Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову: Очередное зверское убийство, каждый день мы теряем людей только потому, что РФ чувствует безнаказанность
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову 7 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в телеграм.
"По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб", - сообщил президент.
Глава государства назвал обстрел РФ террористическим и призвал принудить РФ к миру.
"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе - рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, что 7 июня российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.
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******тріадой кацап?
та, нахєра воно тобі треба?
ти ж вже збираєшся до чергової подорожі в європу. зе!скумбрія хандріт. давно не вигулювала свої лукі.
то ж заглядай і надалі в очка миру.
сьомий рік необраного виконуючого обов'язки.....
https://www.youtube.com/watch?v=xWeF2fFEHP8
Що скаже з цього приводу таваріщь Зеленский?