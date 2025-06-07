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Новости Обстрел Харькова
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Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову: Очередное зверское убийство, каждый день мы теряем людей только потому, что РФ чувствует безнаказанность

Харьков, обстрел

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в телеграм.

"По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб", - сообщил президент.

Глава государства назвал обстрел РФ террористическим и призвал принудить РФ к миру.

"Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе - рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны. Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 7 июня российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Смотрите также: Оккупанты снова атаковали Харьков: погибла работница железной дороги, 16 раненых. ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

обстрел (27860) Харьков (7575) Харьковская область (1083) Харьковский район (342)


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Топ комментарии
+22
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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07.06.2025 20:13 Ответить
+15
Эх, ЗЕ, ЗЕ! Когда рашка готовилась к войне, ты, лично ты, типа президент и Верховный Главнокомандующий, сидел с друганами на море, катался в Буковеле на лыжах, гудел у Ермака на днюхе, готовился к шашлыкам на майские...чего бы теперь Рашке не чувствовать свою безнаказанность?
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07.06.2025 20:18 Ответить
+12
Щодня Україна втрачає людей, бо у 2019 році хтось!!!!! припинив ракетні програми України.
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07.06.2025 20:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Чому ніхто не сидить за Маріуполь, Мелітополь, Попасну, Курахове, Авдіївку, Вовчанськ, ще сотні містечок?
Чому через 5 років ми так і не знаємо хто розмінував Чонгар?
Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Чому прибічники Януковича сидять з вами в одній партії?
Чому всі ваші люди крадуть як не в себе і мають проросійські погляди?
Генерали, котрі зупинили ворожу навалу опинились в тюрмах та вигнанні, бо для вас вони загроза?
Яка ваша частка із розкрадання бюджету?
Чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування?
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07.06.2025 20:13 Ответить
Подивіться серіал "слуга народу". Там препіздент їзде на лісапєтє, родина у хрущівці...все за феншуєм.

Шоб воно здохло..
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07.06.2025 21:17 Ответить
Щодня Україна втрачає людей, бо у 2019 році хтось!!!!! припинив ракетні програми України.
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07.06.2025 20:18 Ответить
І на ТРИ роки було припинено взагалі фінансування ДОЗ - Державного Оборонного Замовлення.
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07.06.2025 20:25 Ответить
Эх, ЗЕ, ЗЕ! Когда рашка готовилась к войне, ты, лично ты, типа президент и Верховный Главнокомандующий, сидел с друганами на море, катался в Буковеле на лыжах, гудел у Ермака на днюхе, готовился к шашлыкам на майские...чего бы теперь Рашке не чувствовать свою безнаказанность?
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07.06.2025 20:18 Ответить
Так, було...
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07.06.2025 20:40 Ответить
Краiне потрiбен Порох! тандем Порох и ЮВТ был бы более полезен , чем даже связка зеленский/шмыгаль!
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07.06.2025 20:23 Ответить
Щодня ми втрачаємо людей, щодня вони повільно повзуть на захід. Що далі?
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07.06.2025 20:24 Ответить
Ось цим ми МОГЛИ Б завдавати удари у відповідь, якби тобі було б до цього ХОЧ ЯКЕСЬ діло!
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07.06.2025 20:24 Ответить
А показувати по марафонам тоді що?
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07.06.2025 20:26 Ответить
Шо з ****** тріадой кацап?
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07.06.2025 20:28 Ответить
зе!поц!
та, нахєра воно тобі треба?
ти ж вже збираєшся до чергової подорожі в європу. зе!скумбрія хандріт. давно не вигулювала свої лукі.
то ж заглядай і надалі в очка миру.
сьомий рік необраного виконуючого обов'язки.....
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07.06.2025 20:29 Ответить
Чому вона на 4-му році відчуває безкарність. Не тому шо в тебе зелупа уранови рудники затоплює, і навіть з єдиним де хоч в чомусь був паритет - вітчизняними китайськими дронами вже проблема

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07.06.2025 20:31 Ответить
А як все добре починалося...
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07.06.2025 20:37 Ответить
А тут стверджують, що Трамп і путлер вже поділили Україну:
https://www.youtube.com/watch?v=xWeF2fFEHP8

Що скаже з цього приводу таваріщь Зеленский?
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07.06.2025 21:14 Ответить
А де зброя якою можна карати у відповідь?
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07.06.2025 21:01 Ответить
А може шарахнем чимось толковим по сросії
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07.06.2025 21:02 Ответить
Лена, чем шарахнем? Разве что асфальтом, его много положили, не спорю.
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07.06.2025 21:34 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ВОЖДЬ ДОВБОЙОБІВ.
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07.06.2025 21:07 Ответить
Порівняння з історіі з часів ДСВ. Весна 43-го. Радянське командування було попереджене нашими союзниками про німецьку заплановану наступальну операцію ,,Цитадель" у районі Курського виступу. За 3 місяці (!!!) на відкритій місцевості потайки від ворога було збудовано 3 лініі оборонних укріплень в сумішші з щильними мінними полями і стягнутими туди військовими резервами. І за підсумком : за місяць тяжких боів ворог зазнавши колосальних втрат зумів просунутись вперед лише на 10-30 кілометрів на різних ділянках. Тебе ж вовчику, наші союзники попереджали за півроку!!!! Показали на картах і цифрах , де і як буде відбуватись наступ, Вказали навіть точну дату й час початку наступу!!!! І що ти зробив? Ти побудував 3 лініі оборони на тих ділянках? Ні, ти навіть зруйнував ті що й були.... Ти ше щильніше замінував Чонгарський перешийок, який вже і був замінований до тебе? Ні, ти навпаки його повністью розмінував! Ти стягнув додаткові війська для захисту напрямку з Криму? Ні, ти навіть прибрав і ті бригади що стояли там ще й до тебе з часів Порошенко, і залишив там лише неповний батальон із 160 вояків на 160 кілометрів адмінкордону .....Ти посилив охорону Гостомельского аєропорту? (Бо тобі казали що саме там і буде російський десант, Бо росіяне будуть діяти по іхньому улюбленому Чешсько-Афганському сценарію) Ні, навпаки ти прибрав звідти бригаду НГУ яка була навчена і натренована на його охорону і оборону, і була озброєна ПЗРК, і залишив там сотню молодих строковиків з караульноі служби з автоматами.... Ти почав копати окопи і протитанкові рви і траншеі? Запровадив військовий стан в краіні і оголосив додаткову військову мобілізацію ? Терміново виділив додаткових грошей на потреби ЗСУ? Ні, ти в той час на гелікоптерах МЧС літав зі своіми друзяками бухати у Буковель, зависав на днюхі свого кореша єрмака і влаштовував п"яні вечірки (так званий з"зд) своіх слуг у Трускавці... І ще багато-багато чого ти ще наробив відкриваючи двері краіни для ворога..... Я вже не згадую про скорочення арміі та іі фінансування, закриття усіх ракетних програм які були до цього.... Ти курво зробило усе щоб путін напав! Ти привів його за руку разом з війною в нашу краіну! Та вже й під час війни ти вже наробило купу всього шо тільки полегшувало путіну захоплювати нашу землю (якщо все перераховувати і згадувати - то тут й дня не вистачить щоб все описати)..... А тепер для тебе виявляється увесь світ винен що росія відчуває безкарність у своіх діях.....Чи взагалі є межа у твоєі брехні та цинізму, вовчка?
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07.06.2025 21:14 Ответить
Зеленський відреагував ...А кому треба його банальна п....ж.
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07.06.2025 21:22 Ответить
Зе-г*ндон.
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07.06.2025 21:31 Ответить
Якби, за кожний подібний обстріл, розстрілювали по одному ОПЗЖопу,- дивися і зрадників би стало...
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07.06.2025 21:33 Ответить
Чергове звіряче вбивство, щодня ми втрачаємо людей тільки тому, що РФ відчуває безкарність (із щоденних моїх докладів по українських і світових масмедіа про те.що 3,14дерацію мав би хтось карати .тільки не я "зелений- зрадник " України
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07.06.2025 21:43 Ответить
 
 