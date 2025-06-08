5 работников детской железной дороги в больнице после удара РФ по Харькову, инструктор на искусственной вентиляции легких
Сейчас 5 работников детской железной дороги, которые получили ранения вчера во время российского удара по Харькову, находятся в больнице.
Об этом 8 июня сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Самое тяжелое состояние, по словам Перцовского, у инструктора детской дороги Инны Бойко. Она в сознании, но остается на искусственной вентиляции легких.
"Близкие и наши коллеги рядом, смогли пообщаться. Она боец. Говорит: "Сделаю все, чтобы выкарабкаться". Держим кулаки!", - говорится в заметке председателя правления.
Также в больнице находятся Амиран Абашидзе и Юлия Возикова, которую готовят к переводу в офтальмологическое отделение.
Еще двое коллег - Борис Трусов и Евгений Киндер госпитализированы, получают всю необходимую помощь. Ранения осколочные, к счастью, не угрожающие. Остальные коллеги - на амбулаторном лечении, им помогают с необходимыми медицинскими средствами.
Напомним, что 7 июня российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.
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По дитячій залізниці.
Фугасними бомбами
Щастя що те відкриття відмінили в останній момент і скупчення дітей там не було.
Але бомбою по дитячому заходу. Це не навіть не ІГІЛ, не Гітлер, - це якесь потойбіччя...