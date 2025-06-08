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5 работников детской железной дороги в больнице после удара РФ по Харькову, инструктор на искусственной вентиляции легких

Обстрел Харькова

Сейчас 5 работников детской железной дороги, которые получили ранения вчера во время российского удара по Харькову, находятся в больнице.

Об этом 8 июня сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Самое тяжелое состояние, по словам Перцовского, у инструктора детской дороги Инны Бойко. Она в сознании, но остается на искусственной вентиляции легких.

"Близкие и наши коллеги рядом, смогли пообщаться. Она боец. Говорит: "Сделаю все, чтобы выкарабкаться". Держим кулаки!", - говорится в заметке председателя правления.

Также в больнице находятся Амиран Абашидзе и Юлия Возикова, которую готовят к переводу в офтальмологическое отделение.

Еще двое коллег - Борис Трусов и Евгений Киндер госпитализированы, получают всю необходимую помощь. Ранения осколочные, к счастью, не угрожающие. Остальные коллеги - на амбулаторном лечении, им помогают с необходимыми медицинскими средствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову: Очередное зверское убийство, ежедневно мы теряем людей только потому, что РФ чувствует безнаказанность

Напомним, что 7 июня российские захватчики снова атаковали Харьков. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Автор: 

Укрзализныця (2762) Харьков (7580) Харьковская область (1083) Харьковский район (347)


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Зебіли смердючі, коли будуть відповіді по кацапськім житловим будинкам? Зрадники всранні.
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08.06.2025 14:39 Ответить
Чомусь ніхто не підкреслював що кацапи нанесли удар по дитячій залізниці, яку мали відкривати в той день.
По дитячій залізниці.
Фугасними бомбами
Щастя що те відкриття відмінили в останній момент і скупчення дітей там не було.
Але бомбою по дитячому заходу. Це не навіть не ІГІЛ, не Гітлер, - це якесь потойбіччя...
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08.06.2025 14:58 Ответить
 
 