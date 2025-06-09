Обстріли Харкова: 10 людей досі у лікарні, двоє з них - у вкрай важкому стані

Після нещодавніх ворожих обстрілів Харкова в лікарнях перебуває 10 людей, двоє з них – у вкрай важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, лікарі намагаються врятувати їм життя, надають усю необхідну медичну допомогу.

За словами Синєгубова, у регіоні налагоджена робота з відновлення. З 2022 року при Харківській ОВА працює Координаційний гуманітарний центр, куди входять понад 300 волонтерських організацій.

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Нагадаємо, що 7 червня російські загарбники знову атакували Харків. Одна людина загинула, є постраждалі.