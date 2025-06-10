Тело человека обнаружено на атакованном РФ предприятии в Харькове: под завалами могут находиться еще 5 людей

Во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии в Харькове, подвергшемся обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Терехова, сейчас идет процесс его деблокирования.

"Работы проводятся круглосуточно. По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек", - уточнил он.

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Удар по предприятию в Харькове

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли самый массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Произошел масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек.