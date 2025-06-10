Клименко про нічну атаку: є загиблі та поранені, спалахнуло 19 пожеж, 4 - досі гасять. ФОТОрепортаж

У ніч проти 10 серпня 2025 року Україна знову здригалася від вибухів внаслідок ворожих атак: найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ударом - цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять", - зауважив він.

За словами Клименка, на Одещині - влучання в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 - поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.

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У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.







