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Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 августа 2025 года Украина снова содрогалась от взрывов в результате вражеских атак: больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под ударом - гражданская инфраструктура. В результате обстрелов возникло 19 пожаров, 4 из них еще тушат", - отметил он.

По словам Клименко, в Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой помощи и предприятие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО

В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.

киев после обстрела
киев после обстрела
Киев после обстрела 10 июня
Киев после обстрела 10 июня

Автор: 

Киев (25692) Киевская область (4203) обстрел (27913) Одесса (7921) Одесская область (3642) Одесский район (181)


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https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02Jx8Ur64xWM8gdboPXMHYNjgdi4ihycqcU2rm3Fenp9wSbT1utTKrmHWk1Sn2cRuLl?__cft__[0]=AZUtNkhOTCxW4chW3vJu4ZK55GXwRnBSQtmcxdDKQMi85M2eDS0yPnOuo-***********************************************************************-Rf0KAU-dXmNDiernCJY8xGQasW09S5F5yHNbQrTIgKyq3dw7j9KNZV_l6v6edo5gI&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Канцлер Німеччини сказав те, чого американські праві й досі бояться вимовити вголос: причина вторгнення не в тому, що Україна наближалась до НАТО - а в тому, що її там не було. І якби була, або хоча б мала ядерну зброю - війни б не сталося.

Інтерв'ю вийшло на Fox News - саме там, де зазвичай роздають лаври Путіну й повчають Україну, як їй жити. Думаю, журналісти Fox уже жують власні навушники: "Навіщо ми його запросили?!". Але заяву почули. І почують ще. Бо це вже не просто думка - це позиція лідера ключової країни Європи. І це може перевернути американський політичний пейзаж так, як F-16 - небо над Курськом.
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10.06.2025 09:24 Ответить
+6
пан клименко, досить вашим песикам бігати разом з тцк-шниками. направляйте машини з поліцаями в сумську область і вивозьте людей. чому їх вивозять тільки волонтери???
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10.06.2025 09:24 Ответить
+3
Вам у дурку знову інтернет провели?
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10.06.2025 09:24 Ответить
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ху із клименко ? ..чергова зельона гнида з ОПи?
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10.06.2025 09:13 Ответить
Не ФШАсту з "пуделем путлера" у білому домі про це тяфкати
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10.06.2025 09:16 Ответить
Сшашний ідіот.
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10.06.2025 12:19 Ответить
Вам у дурку знову інтернет провели?
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10.06.2025 09:24 Ответить
від санітара втік і забарикадувався в кабінеті головлікаря
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10.06.2025 09:32 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZUtNkhOTCxW4chW3vJu4ZK55GXwRnBSQtmcxdDKQMi85M2eDS0yPnOuo-***********************************************************************-Rf0KAU-dXmNDiernCJY8xGQasW09S5F5yHNbQrTIgKyq3dw7j9KNZV_l6v6edo5gI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02Jx8Ur64xWM8gdboPXMHYNjgdi4ihycqcU2rm3Fenp9wSbT1utTKrmHWk1Sn2cRuLl?__cft__[0]=AZUtNkhOTCxW4chW3vJu4ZK55GXwRnBSQtmcxdDKQMi85M2eDS0yPnOuo-***********************************************************************-Rf0KAU-dXmNDiernCJY8xGQasW09S5F5yHNbQrTIgKyq3dw7j9KNZV_l6v6edo5gI&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Канцлер Німеччини сказав те, чого американські праві й досі бояться вимовити вголос: причина вторгнення не в тому, що Україна наближалась до НАТО - а в тому, що її там не було. І якби була, або хоча б мала ядерну зброю - війни б не сталося.

Інтерв'ю вийшло на Fox News - саме там, де зазвичай роздають лаври Путіну й повчають Україну, як їй жити. Думаю, журналісти Fox уже жують власні навушники: "Навіщо ми його запросили?!". Але заяву почули. І почують ще. Бо це вже не просто думка - це позиція лідера ключової країни Європи. І це може перевернути американський політичний пейзаж так, як F-16 - небо над Курськом.
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10.06.2025 09:24 Ответить
Мага рашиська партія, як адг і лепен, тільки ідіоти цього не розуміють.
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10.06.2025 12:22 Ответить
пан клименко, досить вашим песикам бігати разом з тцк-шниками. направляйте машини з поліцаями в сумську область і вивозьте людей. чому їх вивозять тільки волонтери???
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10.06.2025 09:24 Ответить
а глава необучених другозадачніков тут до чого? є ж назначене наркоманом мамедове яке має хаяти Клічка
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10.06.2025 09:43 Ответить
Судячі зі слів Рюте, Мерца, Трампа, Стармера, мир не на часі в будь якому вигляді в осяжному майбуньому. Бо їм треба «приготуватись» до нападу рашки, при цьому торгуючі з нею як в кращі часи меркель-саркозі-блер, накачуючі баблом для війни росію.
Вони вже не приховують цього і кажуть відверто, цинічно, без жодного відтінку співчуття.
Захід вже не витрачає часу на співчуття, нехай і нічого не варті.
Тиша навкруги і тільки мертві з косами стоять вздовж дороги до НАТО І ЄС, які схожі на осліплі маякі, які так обожнює втуляти жєлєзняк у дорожні карти, які люб'язно, під страхом смертої кари, нам намалювали стефанішини і желєзняки, гетьманцеви і третякови, шабуніні і їх візаві милованови, радіни і інших слуг удода, маіфії і олігархів.
Одне дивно, що ця дорожня карта виявилась копією карти януковища-путіна-портнова-мертвечука-жиріка, головзе, співпала до міліметра і веде у саму чорну та глибоку прірву.
І ніхто навіть не намагається зупинитись на цьому шляху і визнати свою провину.
Жага влади, кріпти, тусовок на заході і рабів, остаточно перетворила авторів цих дорожніх карт для цілого народу і колись цвітучої України «моїсеями» яку ведуть отару прямо в пащу пуйлу(
Блді!!!!!!!!! Збоченці!!!

Я люблю тебе Україно, люблю такою коли всі всіх розуміли, цінували і любили такими як ми всі є.
Сподіваюсь наші душі і розум ще живі!
Обожнюю всіх хто боронить Україну і любить її невибірково!
Тільки наше прозріння, єдність, повага до Конституції, яку кожен з нас не має права зупиняти для себе та інших, взаємна повага і взаємодопомога, припинення самопобрювання і ломання через коліно один одного, Господь Бог, тай ЗСУ здатні нас врятувати!
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10.06.2025 09:45 Ответить
Клименко ти ментяра,який не вміє воювати,а не журналіст,чому лізеш де тобі не треба???
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10.06.2025 12:51 Ответить
 
 