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Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж
В ночь на 10 августа 2025 года Украина снова содрогалась от взрывов в результате вражеских атак: больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Под ударом - гражданская инфраструктура. В результате обстрелов возникло 19 пожаров, 4 из них еще тушат", - отметил он.
По словам Клименко, в Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой помощи и предприятие.
В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.
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Канцлер Німеччини сказав те, чого американські праві й досі бояться вимовити вголос: причина вторгнення не в тому, що Україна наближалась до НАТО - а в тому, що її там не було. І якби була, або хоча б мала ядерну зброю - війни б не сталося.
Інтерв'ю вийшло на Fox News - саме там, де зазвичай роздають лаври Путіну й повчають Україну, як їй жити. Думаю, журналісти Fox уже жують власні навушники: "Навіщо ми його запросили?!". Але заяву почули. І почують ще. Бо це вже не просто думка - це позиція лідера ключової країни Європи. І це може перевернути американський політичний пейзаж так, як F-16 - небо над Курськом.
Вони вже не приховують цього і кажуть відверто, цинічно, без жодного відтінку співчуття.
Захід вже не витрачає часу на співчуття, нехай і нічого не варті.
Тиша навкруги і тільки мертві з косами стоять вздовж дороги до НАТО І ЄС, які схожі на осліплі маякі, які так обожнює втуляти жєлєзняк у дорожні карти, які люб'язно, під страхом смертої кари, нам намалювали стефанішини і желєзняки, гетьманцеви і третякови, шабуніні і їх візаві милованови, радіни і інших слуг удода, маіфії і олігархів.
Одне дивно, що ця дорожня карта виявилась копією карти януковища-путіна-портнова-мертвечука-жиріка, головзе, співпала до міліметра і веде у саму чорну та глибоку прірву.
І ніхто навіть не намагається зупинитись на цьому шляху і визнати свою провину.
Жага влади, кріпти, тусовок на заході і рабів, остаточно перетворила авторів цих дорожніх карт для цілого народу і колись цвітучої України «моїсеями» яку ведуть отару прямо в пащу пуйлу(
Блді!!!!!!!!! Збоченці!!!
Я люблю тебе Україно, люблю такою коли всі всіх розуміли, цінували і любили такими як ми всі є.
Сподіваюсь наші душі і розум ще живі!
Обожнюю всіх хто боронить Україну і любить її невибірково!
Тільки наше прозріння, єдність, повага до Конституції, яку кожен з нас не має права зупиняти для себе та інших, взаємна повага і взаємодопомога, припинення самопобрювання і ломання через коліно один одного, Господь Бог, тай ЗСУ здатні нас врятувати!