Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

В ночь на 10 августа 2025 года Украина снова содрогалась от взрывов в результате вражеских атак: больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Под ударом - гражданская инфраструктура. В результате обстрелов возникло 19 пожаров, 4 из них еще тушат", - отметил он.

По словам Клименко, в Одесской области - попадание в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 - ранены. Также повреждены роддом, станция скорой помощи и предприятие.

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В Киеве пострадали 4 человека. Больше всего разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.







