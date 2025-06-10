Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО
В ночь на 10 июня российские захватчики нанесли очередной удар по столице.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко и начальник ГВА Тимур Ткаченко.
"В течение ночи враг беспрестанно терроризировал Киев ударными дронами. Бил по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям города.
Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения", - отметил Ткаченко.
В результате атаки в Шевченковском районе пылали машины. В Оболонском обломки БПЛА упали на территорию одной из школ и возник пожар в нежилом здании. В Днепровском районе зафиксировано задымление в нежилой застройке.
В Подольском и Дарницком районах падение обломков на открытой местности. Также в Дарницком районе, предварительно, обломки упали на частный дом.
В Шевченковском районе горит балкон в жилом доме и возник пожар в здании бизнес-центра. Также пожар - на жилом массиве в Оболонском районе, горит помещение аптеки.
В Соломенском районе - пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.
"Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Легше стане? Який сенс як підороросія ******* по городам?
Майже як у 2022 році, тільки без клятих гвинтокрилів у небі!
Так більше не можна!
Або відповідь, або виїзжати.
по москві сцикотно в'їбати, бо то мрія всього життя криворагуля владіміра і в зе!шоблі, кожний має родичів та паспорт кацапії.
Угоду про Копалини Україна ( віце-прем'єр Свіриденко ) підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж та БЕЗПЕКА - ау, ЛІДОР , поясни пересічним?! Чи опівночі знов будуть традиційні співчуття постраждалим та прокляття мацковитам і НІЯКИХ пояснень - нащо ВІН місяцями їздив по іншим країнам та підписував порожні папірці, замість того , щоб ці кошти , що витратили на перельоти , направити на ЗСУ?!
Чому пару дохлих кацапів, з потяга під мостом, крутили по всім новинам в світі цілий тиждень???