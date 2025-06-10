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Новости Атака беспилотников на Киев
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Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО

В ночь на 10 июня российские захватчики нанесли очередной удар по столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко и начальник ГВА Тимур Ткаченко.

"В течение ночи враг беспрестанно терроризировал Киев ударными дронами. Бил по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям города.

Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения", - отметил Ткаченко.

В результате атаки в Шевченковском районе пылали машины. В Оболонском обломки БПЛА упали на территорию одной из школ и возник пожар в нежилом здании. В Днепровском районе зафиксировано задымление в нежилой застройке.

В Подольском и Дарницком районах падение обломков на открытой местности. Также в Дарницком районе, предварительно, обломки упали на частный дом.

В Шевченковском районе горит балкон в жилом доме и возник пожар в здании бизнес-центра. Также пожар - на жилом массиве в Оболонском районе, горит помещение аптеки.

В Соломенском районе - пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.

"Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали", - отметил Кличко.

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Автор: 

Киев (25692) обстрел (27913) Воздушные атаки на Киев (761)


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Топ комментарии
+18
Отвєтка по болоту ? Чи не на часі ?
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10.06.2025 06:28 Ответить
+15
Відповідь чекай у потужному відосіку. А ракет на Москву не буде, бо Ермак сховав креслення ФАУ-2 фон Брауна зразка 1943 року, які викрав у шкільній бібліотеці.
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10.06.2025 07:14 Ответить
+10
Бубочка кукурікав в 19 році для своїх виборців-дебілів, шо він з ****** зійдетьсмя по середині і він вилиже йому тухес.
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10.06.2025 08:35 Ответить
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Отвєтка по болоту ? Чи не на часі ?
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10.06.2025 06:28 Ответить
Відповідь чекай у потужному відосіку. А ракет на Москву не буде, бо Ермак сховав креслення ФАУ-2 фон Брауна зразка 1943 року, які викрав у шкільній бібліотеці.
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10.06.2025 07:14 Ответить
Бубочка кукурікав в 19 році для своїх виборців-дебілів, шо він з ****** зійдетьсмя по середині і він вилиже йому тухес.
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10.06.2025 08:35 Ответить
Знову дрон "Пекло" - 20 грамм вибухівки?
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10.06.2025 13:10 Ответить
Де відповідь по мацквє, зелені?
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10.06.2025 07:54 Ответить
Що тобі ця відповідь надасть?
Легше стане? Який сенс як підороросія ******* по городам?
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10.06.2025 08:22 Ответить
Йому все рівно - бо кацапи по Берліну бити не будуть.
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10.06.2025 09:55 Ответить
О, Господь милий!
Майже як у 2022 році, тільки без клятих гвинтокрилів у небі!
Так більше не можна!
Або відповідь, або виїзжати.
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10.06.2025 08:19 Ответить
На кожну наша відповідь у них буде своя і набагато жорсткіша відповідь... "Колесо Сансари", так ця вся фігня ніколи не закінчиться
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10.06.2025 09:53 Ответить
зелена гундоса зе!мєрзость!!!
по москві сцикотно в'їбати, бо то мрія всього життя криворагуля владіміра і в зе!шоблі, кожний має родичів та паспорт кацапії.
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10.06.2025 08:34 Ответить
Сцарю на чернь насрать, от слова совсем. Он Вам за утилизацию "лишних ртов" еще руку пожмет. А чернь её хоть режь тупым ножом хоть жги огнём - как сосала ********** прутень так и будет продолжать сосать и строчить доносы друг на друга. Ментальные рабы-канибалы.
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10.06.2025 08:35 Ответить
Ждем заяви лідерів ЕС про надцятий пакет санкцій
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10.06.2025 09:00 Ответить
ЖАХЛИВО! А ЛІДОР нещодавно казав, що Україна не підпише з США Угоду про Копалини, якщо в Угоді не будуть ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Україні ... ну і ?

Угоду про Копалини Україна ( віце-прем'єр Свіриденко ) підписала та навіть ратифікувала в Верховній Раді , а де ж та БЕЗПЕКА - ау, ЛІДОР , поясни пересічним?! Чи опівночі знов будуть традиційні співчуття постраждалим та прокляття мацковитам і НІЯКИХ пояснень - нащо ВІН місяцями їздив по іншим країнам та підписував порожні папірці, замість того , щоб ці кошти , що витратили на перельоти , направити на ЗСУ?!
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10.06.2025 09:13 Ответить
Лідор за 6 років багато чого наобіцяв та наговорив. Ви йому досі вірите?
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10.06.2025 10:34 Ответить
Б'ють прицільно по цивільному населенню! Чому це не показують трампу? в ЄС ?
Чому пару дохлих кацапів, з потяга під мостом, крутили по всім новинам в світі цілий тиждень???
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10.06.2025 09:33 Ответить
Ці питання до шеф редакторів західних каналів, які не пускають це в новини, думаю тому що це прояв неспроможності західних політиків
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10.06.2025 10:34 Ответить
Да забудьте ви про Трампа! Він звичайний тупий американський мільйонер + 6-разовий банкрут + друг *****. Чого від нього очікувати Україні хорошого?
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10.06.2025 10:36 Ответить
І все вони в той "Артем" хочуть влучити. Ну невже там ще досі щось для них цікаве є? Чи це просто вже "ціль заради цілі"?
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10.06.2025 09:52 Ответить
Зелені криси вміють тільки красти, нічого не спроможні зробити
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10.06.2025 10:32 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не будет. За всю війну жодного не було.
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10.06.2025 13:13 Ответить
 
 