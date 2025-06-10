Рашисты атаковали Киев: повреждения в 7 районах, четверо пострадавших. ВИДЕО

В ночь на 10 июня российские захватчики нанесли очередной удар по столице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко и начальник ГВА Тимур Ткаченко.

"В течение ночи враг беспрестанно терроризировал Киев ударными дронами. Бил по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям города.

Повреждения получили 7 районов столицы. Есть частичные разрушения и возгорания в многоэтажках и частных домах. Горели машины и складские помещения", - отметил Ткаченко.

В результате атаки в Шевченковском районе пылали машины. В Оболонском обломки БПЛА упали на территорию одной из школ и возник пожар в нежилом здании. В Днепровском районе зафиксировано задымление в нежилой застройке.

В Подольском и Дарницком районах падение обломков на открытой местности. Также в Дарницком районе, предварительно, обломки упали на частный дом.

В Шевченковском районе горит балкон в жилом доме и возник пожар в здании бизнес-центра. Также пожар - на жилом массиве в Оболонском районе, горит помещение аптеки.

В Соломенском районе - пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.

"Четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали", - отметил Кличко.

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