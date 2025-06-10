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Новости Атака беспилотников на Киев
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Киев атаковали российские беспилотники

Атака российских беспилотников на Киев в ночь на 10 июня

В ночь на 10 июня Киев атаковали российские беспилотники.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев - под атакой вражеских БПЛА. В городе работает ПВО. Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.

Напомним, вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные БПЛА.

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Лупити по підприємствам кацапських олигархів - щоб камня на камені не залишилось.
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10.06.2025 00:57 Ответить
підприємства "Ростєха" і ВПК в переважній більшості - в державній власності.
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10.06.2025 01:04 Ответить
Є ньюанси - там де потужна ППО і охорона з кулеметами , луплять по "сміжникам" - тобто відрубають ланцюги поставок, щоб основне підприємство стало ))))
Малюки летять там де їх не чекають
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10.06.2025 01:24 Ответить
потужна ППО зараз тільки у москві, і ще на Валдаї. Вчора навіть Саваслейка з автоматів відстрелювалась, в результаті - два літаючих борта мінус. Зараз головне - перелетіти прикордоння, а там поміж насельонкою над дєрєвнямі с удівльонними крєстьянамі...
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10.06.2025 01:30 Ответить
Говорять, що олигархи і просто багатії бояться за свої підприємства і клянуть тихо хутина.
Так що руйнування підприємств приведе до перевороту у хремлі
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10.06.2025 03:21 Ответить
не приведе, бо вони боятья за своє життя, на відміну від плебса, тому при небезпеці вони просто перемістяться в іншу країну світу. Звісно, кого система не встигне вбити.
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10.06.2025 03:38 Ответить
От суки кацапські
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10.06.2025 02:28 Ответить
 
 