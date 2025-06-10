Киев атаковали российские беспилотники
В ночь на 10 июня Киев атаковали российские беспилотники.
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев - под атакой вражеских БПЛА. В городе работает ПВО. Прошу, позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написал он.
Напомним, вечером 9 июня российские войска запустили по Украине ударные БПЛА.
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Малюки летять там де їх не чекають
Так що руйнування підприємств приведе до перевороту у хремлі