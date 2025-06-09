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Новости Атака беспилотников на Киев
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Россия атаковала Киев: повреждено офисное здание

шахиды атаковали Киев

В ночь на 9 июня Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В Киеве в результате атаки зафиксированы повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Он отметил, что в результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе Киева.

"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется", - добавил Ткаченко.

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Киев (25685) обстрел (27885) Воздушные атаки на Киев (758)


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