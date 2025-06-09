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Новини Атака безпілотників на Київ
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Росія атакувала Київ: пошкоджено офісну будівлю

шахеди атакували Київ

У ніч проти 9 червня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками. У Києві внаслідок атаки зафіксовані пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. 

"На місці працюють служби. Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", - додав Ткаченко.

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Автор: 

Київ (19665) обстріл (29206) Повітряні атаки на Київ (815)


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