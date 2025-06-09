Сили ППО працюють у Києві по ворожих дронах

У ніч на 9 червня в Києві працювали Сили ППО на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"По ворожій цілі над столицею працює ППО. Закликаємо киян залишатися в укриттях", - повідомлялося о 01:49.

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків з вечора 8 червня.

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