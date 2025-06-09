Сили ППО працюють у Києві по ворожих дронах
У ніч на 9 червня в Києві працювали Сили ППО на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"По ворожій цілі над столицею працює ППО. Закликаємо киян залишатися в укриттях", - повідомлялося о 01:49.
Раніше повідомлялося, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків з вечора 8 червня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pirat Kfor
показати весь коментар09.06.2025 03:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль