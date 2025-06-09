УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6510 відвідувачів онлайн
Новини Атака БПЛА на Київ
560 1

Сили ППО працюють у Києві по ворожих дронах

ППО знову працює в столиці

У ніч на 9 червня в Києві працювали Сили ППО на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"По ворожій цілі над столицею працює ППО. Закликаємо киян залишатися в укриттях", - повідомлялося о 01:49.

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків з вечора 8 червня.

Читайте також: Сили ППО працюють по ворожих безпілотниках на Київщині

Автор: 

безпілотник (4339) Київ (19665) ППО (3279)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая б-оо-оль! Какая бо-ооль! Аргентина -Ямайка (Тьфу! Киев-Раша ПЯТЬ-НОЛЬ)
показати весь коментар
09.06.2025 03:01 Відповісти
 
 