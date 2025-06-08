Ворог запустив "шахеди" з кількох напрямків, - Повітряні сили
Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
- "Ворожі БпЛА на півночі Сумщини ➡️ курсом на Чернігівщину
- Група ворожих БпЛА з півдня ➡️ на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей
- Нова група ворожих БпЛА на півночі Сумщини ➡️ курсом на південь
- БпЛА на сході та центрі Сумщини ➡️ курсом на Полтавщину
- група БпЛА на півночі Чернігівщини ➡️ курсом на південний захід
- група БпЛА на Дніпропетровщині ➡️ курсом на Кіровоградщину та Харківщину
- група БпЛА на Запоріжжі ➡️ курсом на Дніпропетровщину", - попереджають у Повітряних силах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль