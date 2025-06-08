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Ворог запустив "шахеди" з кількох напрямків, - Повітряні сили

шахеди

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

  • "Ворожі БпЛА на півночі Сумщини ➡️ курсом на Чернігівщину
  • Група ворожих БпЛА з півдня ➡️ на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей
  • Нова група ворожих БпЛА на півночі Сумщини ➡️ курсом на південь
  • БпЛА на сході та центрі Сумщини ➡️ курсом на Полтавщину
  • група БпЛА на півночі Чернігівщини ➡️ курсом на південний захід
  • група БпЛА на Дніпропетровщині ➡️ курсом на Кіровоградщину та Харківщину
  • група БпЛА на Запоріжжі ➡️ курсом на Дніпропетровщину", - попереджають у Повітряних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вночі запустила 3 ракети та 49 дронів. Знешкоджено 40 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2763) Шахед (1166)


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