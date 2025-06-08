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Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав українців особливо зважати на сигнали повітряної тривоги цими днями.
Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави закликав громадян дослухатися до сигналів повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що Сполучені Штати вважають, що погроза російського диктатора Володимира Путіна відповісти Україні за атаку безпілотниками на авіабази минулими вихідними ще не реалізована і, ймовірно, слід очікувати "значного багатостороннього удару".
Топ коментарі
+16 kelt kant
показати весь коментар08.06.2025 21:48 Відповісти Посилання
+9 Mark Montoya
показати весь коментар08.06.2025 21:51 Відповісти Посилання
+7 First
показати весь коментар08.06.2025 21:49 Відповісти Посилання
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...обов'язково вживаємо лапшу швидкого приготування, дуже корисну копчену морську рибу...
До обрання Президентом 27 років у політиці.
І відсоток збитих буде рекордно низький?
1. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги!
2. Дорогу переходимо тільки на
зеленийсмарагдовий сигнал світлофора!
3. Перед тим, як сісти за стіл, обов'язково миємо руки з милом!
4. Руки миємо в умивальнику, а 💩 в унітаз!
5. Змиваємо за собою в WC!
Якщо ти Вова маєш людей за д#бі#ів, то не обмежуй себе 🤡