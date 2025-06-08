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Новини Повітряні атаки росіян
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Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги, - Зеленський

Зеленський закликав реагувати на тривоги

Президент Володимир Зеленський закликав українців особливо зважати на сигнали повітряної тривоги цими днями.

Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави закликав громадян дослухатися до сигналів повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що Сполучені Штати вважають, що погроза російського диктатора Володимира Путіна відповісти Україні за атаку безпілотниками на авіабази минулими вихідними ще не реалізована і, ймовірно, слід очікувати "значного багатостороннього удару".

Читайте також: У США попереджають про новий масований удар РФ по Україні найближчим часом, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) обстріл (29206) повітряна тривога (937)


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Топ коментарі
+16
Без настанов потужного незламного хрипатого ****** незабаром і перднути без спросу не зможете. Бо перднути без дозволу з ОПи це буде ІПСО проти найвеличнишого лідОра. Ну шо, курви тупоголові, поржали норм? Україну в аналог рашки перетворює ZEлідор вашими руками.
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08.06.2025 21:48 Відповісти
+9
Все йшло до здачі країни )(уйлу, але виявилося що народ проти і зелені саботажники знищують українців своїм бездарним керівництвом.
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08.06.2025 21:51 Відповісти
+7
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08.06.2025 21:49 Відповісти
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08.06.2025 21:49 Відповісти
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08.06.2025 21:50 Відповісти
Все йшло до здачі країни )(уйлу, але виявилося що народ проти і зелені саботажники знищують українців своїм бездарним керівництвом.
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08.06.2025 21:51 Відповісти
Без настанов потужного незламного хрипатого ****** незабаром і перднути без спросу не зможете. Бо перднути без дозволу з ОПи це буде ІПСО проти найвеличнишого лідОра. Ну шо, курви тупоголові, поржали норм? Україну в аналог рашки перетворює ZEлідор вашими руками.
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08.06.2025 21:48 Відповісти
Тебе не кумарить одна і та сам а платівка про хрипатого і 73 відсотків непотрібу, що його обрали ? Забув сивочолого лизнути…
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08.06.2025 22:40 Відповісти
особливо зважаємо на сигнали тривоги - що це значить?
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08.06.2025 21:51 Відповісти
Бо днями війна почнеться. Сотня ракет на Київ коли летіла - то дріб'язок. А от днями... А днями почнуть воювати по справжньому
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08.06.2025 21:54 Відповісти
«Арєстовічєм клянусь !»
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08.06.2025 22:38 Відповісти
на попередні можна було незважати.
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08.06.2025 21:56 Відповісти
Да Запад уже с неделю предупреждает нас не пренебрегать тревогой, потому как с этой недели атака на Украину не будет похожей на все предыдущие... Вон дохлый хутин пуй зарядил все самолеты ядеркой.
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08.06.2025 21:57 Відповісти
А то путин нападет.
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08.06.2025 22:02 Відповісти
мабуть знову обдовбався
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08.06.2025 22:09 Відповісти
Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги, - Зеленський
...обов'язково вживаємо лапшу швидкого приготування, дуже корисну копчену морську рибу...
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08.06.2025 21:52 Відповісти
скумбрію по 8 ?
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08.06.2025 21:53 Відповісти
Шото віддчуття Кім Чен Уна десь поряд...
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08.06.2025 21:59 Відповісти
Потужне віддчуття
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08.06.2025 22:27 Відповісти
аромат кімчі
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08.06.2025 22:40 Відповісти
А я так хотел сходить на шашлычки, блин! Майские то были не очень...непруха....
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08.06.2025 21:59 Відповісти
самое с мішное що народ неззламний бздтьь спитать з цього призидента за діло вагнерівців та розмінуівня Чонгару . тупий нарід
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08.06.2025 22:03 Відповісти
Наріду за нього спочатку помре, а потім вже буле питати, бо не на часі.
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08.06.2025 22:09 Відповісти
Тех кто чересчур задавал много вопросов по данным делам, яро критиковал хрипатого и.т.д, потом общались с филиалом ФСБ в Украине на дому. Много людей закрыло свои каналы на ютубе. Поэтому да, народ трохи сцыть.
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08.06.2025 22:26 Відповісти
Бачу пан розуміє сарказм)
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08.06.2025 22:04 Відповісти
Захист держави і народа, на який ми заслужили.
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08.06.2025 22:05 Відповісти
Народ який сам це заслужив.
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08.06.2025 22:31 Відповісти
Нажаль, вигрібають це пекло не тільки 73%. Та й діти, навіть зебілів, ні в чому не винні.
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08.06.2025 22:59 Відповісти
Да и так обращаем внимание, попробую тут не обрати, сирена волает знатно. Ховаться где? Вместимости бомбоубежищ хватает на все население? Или повале, где под завалом и похоронит?
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08.06.2025 22:11 Відповісти
Знайшлася родина Єрмака
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08.06.2025 22:17 Відповісти
в мультику то Гройсман був 1:1
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08.06.2025 22:58 Відповісти
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08.06.2025 22:30 Відповісти
Рональд Рейган ветеран Другої Світової.
До обрання Президентом 27 років у політиці.
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08.06.2025 22:33 Відповісти
двічі губернатор штату Каліфорнія! до цього голова профсоюзу кіноакторів!
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08.06.2025 22:59 Відповісти
Ну тиж падло зелене в бункері перечекаеш, це у Сумах людям на голови каби полетять, Харьківу, Запоріжжю дістаниться, за Херсон взагалі промову, а у тебе падло гундосне все буде добре, але несподівайся не надовго.
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08.06.2025 22:33 Відповісти
А що пропонуєш?
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08.06.2025 22:39 Відповісти
розвісити всю зєльону шоблу на стовпах вздовж Хрещатика, разом з тобою
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08.06.2025 23:00 Відповісти
Забыл тебя просить, что меня делать.
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08.06.2025 22:39 Відповісти
Це він натякає, що ********** для ППО закінчилися?
І відсоток збитих буде рекордно низький?
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08.06.2025 22:43 Відповісти
Вечірні настанови від рятівника нації:
1. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги!
2. Дорогу переходимо тільки на зелений смарагдовий сигнал світлофора!
3. Перед тим, як сісти за стіл, обов'язково миємо руки з милом!
4. Руки миємо в умивальнику, а 💩 в унітаз!
5. Змиваємо за собою в WC!
Якщо ти Вова маєш людей за д#бі#ів, то не обмежуй себе 🤡
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08.06.2025 22:45 Відповісти
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08.06.2025 22:52 Відповісти
Потрібне негайне усунення цього скомороха від влади. Суми й Харків цей єврей вже приговорив. Далі будуть інші міста
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08.06.2025 22:54 Відповісти
він не єврей, він жидок причому совковий жидок
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08.06.2025 23:01 Відповісти
 
 