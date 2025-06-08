Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав українців особливо зважати на сигнали повітряної тривоги цими днями.

Про це він сказав у традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави закликав громадян дослухатися до сигналів повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

"Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що Сполучені Штати вважають, що погроза російського диктатора Володимира Путіна відповісти Україні за атаку безпілотниками на авіабази минулими вихідними ще не реалізована і, ймовірно, слід очікувати "значного багатостороннього удару".

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