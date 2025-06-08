У США попереджають про новий масований удар РФ по Україні найближчим часом, - Reuters
Сполучені Штати вважають, що погроза російського диктатора Володимира Путіна відповісти Україні за атаку безпілотниками на авіабази минулими вихідними ще не реалізована і, ймовірно, слід очікувати "значного багатостороннього удару".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Reuters офіційні особи США.
Коли саме відбудеться удар Росії, наразі не зрозуміло, втім одне джерело заявило, що він очікується упродовж кількох днів. Другий американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, зокрема ракети та безпілотники.
"Західне дипломатичне джерело заявило, що хоча відповідь Росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву", - йдеться у повідомленні.
Інший високопоставлений західний дипломат теж передбачає черговий руйнівний напад Москви.
"Він буде величезним, жорстоким і безжальним", – сказав дипломат. "Але українці – хоробрі люди".
На думку експерта з питань Росії в Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, Росія може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України.
Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.
Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі було забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просили у першій половині дня залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.
Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
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Кацапи тоді відповзли.
А після 21. 04. 2019 припинила.
Не скажете, чому?
За дешевий газ , проти НАТО
Фортифікація на кордонах ОРДЛО.
Клістрони в системах ППО С-300.
І взагалі, перевага нападаючої сторони нівелюється обороною тих хто тримає оборону.
Всі, хто розмінував Чонгар, будував дороги, не може скласти прості міни, на постачає зараз дрони до армії, всі, з ким зустрічався портнов - вони почувають себе надзвичайно добре.
Пентагон поінформував Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер будуть передані підрозділам ВПС США, дислокованим на Близькому Сході.
Гегсет також попередив, що європейські союзники України мають забезпечити переважну частку майбутньої військової допомоги Києву, тоді як пріоритетом Пентагону є західна частина Тихого океану.
Минулого місяця міністр оборони США пішов ще далі, вказує WSJ.
У службовій записці він уповноважив відповідний підрозділ Пентагону надати детонатори Повітряним силам США, хоча вони від самого початку були закуплені для потреб України.
Вона також не зверталася до Конгресу за новим фінансуванням для Ініціативи сприяння безпеці України.
Раніше Bloomberg писало, що США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні.
Ще й нового вони нічого по факту не повідомили...
таке вже рижий ніс
Хто це «ми»?
Я особисто нічого не підписував.
Підписав самі знаєте,хто.
От позавчора було повідомлення,митникам на 46% зарплати підняли,бо бідують дуже...
На дрони простілюди як ми з вами скинемось,на петріоти у нас не вистачить...
Кончу-Заспу аж ніяк не захищаю - більшість там гниди.
За 3 роки війни ЄС та США влили в Україну море коштів, але ракети в одиничних екземплярах, дрони штампують як небуть, щоб просто набити статистику, в результаті чого військові просять у волонтерів дальше дрони або комплектуючі, щоб переробити державні.
А куди кошти пішли на ріст зарплат чиновників в міністерствах, при зменшенні населення їх мали скоротити, але ні кількість росте, на захмарні пенсії правоохоронцям, Що до речі із скандалом майже нікого не звільнили за нанесені державі збитки, і скоріше всього вони дальше ті пенсії отримують, раз не знайшли складу злочину. На 32 млрд. не виконаних контрактів по озброєнню, нонсенс ніхто не покараний з вищих чиновників, такі розміри не могли не погоджуватись у високих кабінетах МО.
У нас от жодну ракету не збили. Бо кулемети лише. Мабуть уже дефіцит.
США дійсно стало знов великими зрадниками -суіцидальниками.