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Новини Масований ракетний обстріл
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У США попереджають про новий масований удар РФ по Україні найближчим часом, - Reuters

ракети та шахеди

Сполучені Штати вважають, що погроза російського диктатора Володимира Путіна відповісти Україні за атаку безпілотниками на авіабази минулими вихідними ще не реалізована і, ймовірно, слід очікувати "значного багатостороннього удару".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Reuters офіційні особи США.

Коли саме відбудеться удар Росії, наразі не зрозуміло, втім одне джерело заявило, що він очікується упродовж кількох днів. Другий американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, зокрема ракети та безпілотники.

"Західне дипломатичне джерело заявило, що хоча відповідь Росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці дали Путіну привід для бомбардування, - Трамп

Інший високопоставлений західний дипломат теж передбачає черговий руйнівний напад Москви.

"Він буде величезним, жорстоким і безжальним", – сказав дипломат. "Але українці – хоробрі люди".

На думку експерта з питань Росії в Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, Росія може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі було забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просили у першій половині дня залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

Автор: 

обстріл (29195) СБУ (12979) США (23410) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+41
Навіщо нас попереджати, ми і так знаємо, що кацап буде бити стільки, скільки буде чим і скільки йому дозволить Захід. Головне, що США піддалися на брехню кацапа і кожен день будуть погодуватися, що то, що то ніби помста за літаки. А за які літаки? За ті, які ракетами стирають з лиця землі цілі багатоповерхівки з людьми?
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08.06.2025 08:30 Відповісти
+19
А допомогти зброєю - замісь гундіти
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08.06.2025 08:31 Відповісти
+15
Путін сказав сказати.
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08.06.2025 08:35 Відповісти
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Навіщо нас попереджати, ми і так знаємо, що кацап буде бити стільки, скільки буде чим і скільки йому дозволить Захід. Головне, що США піддалися на брехню кацапа і кожен день будуть погодуватися, що то, що то ніби помста за літаки. А за які літаки? За ті, які ракетами стирають з лиця землі цілі багатоповерхівки з людьми?
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08.06.2025 08:30 Відповісти
Головне щоб С.Кривонос встиг перед тим залити обраткою злітно-посадкову смугу аеропорту.
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08.06.2025 08:55 Відповісти
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08.06.2025 09:25 Відповісти
Як навіщо попереджати? Ми теж їх попередимо коли хусиди в'їбуть дронами по їх авіаносцях...
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08.06.2025 10:05 Відповісти
А допомогти зброєю - замісь гундіти
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08.06.2025 08:31 Відповісти
А своя зброя де?
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08.06.2025 08:48 Відповісти
Є - але мало - Україна в 10р економічно слабша рашки - і тд - люди гроші
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08.06.2025 08:53 Відповісти
А з 2014 по 2019 була.
Кацапи тоді відповзли.
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08.06.2025 08:58 Відповісти
Тоді був зовсім інший масштаб війни - без такої кількості ракет КАБів Шахедів дронів
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08.06.2025 09:02 Відповісти
Так і Україна тоді почала виробляти потужну зброю.
А після 21. 04. 2019 припинила.
Не скажете, чому?
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08.06.2025 09:06 Відповісти
Виробляли і якби й Зеля продовжив - то було б дуже добре - але це не та кількість яка нам потрібна - рашка 50р стягувала зброю зі всього Союзу і зараз вона за 3 міс випускає стільки снарядів як Захід за рік - один на один ми не вистоїм - різні вагові категорії
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08.06.2025 09:17 Відповісти
Кучма дофіга зброї кацапам віддав за дешевий газ. Українці тоді це підтримували, бо навіщо нам зброя, якщо є газ.
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08.06.2025 09:40 Відповісти
А те, що за часів обраного українцями Януковча ДВА міністра оборони України: Дімітрій Саламатін і Павєл Лєбєдєв були громадянами россіі, то ніяк нє повліяло?
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08.06.2025 09:49 Відповісти
Повпливало також. Але давайте не забувати як українці розставляли пріоритети
За дешевий газ , проти НАТО
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08.06.2025 09:54 Відповісти
Так у нас був замінований Чонгар, танкові заслони проти наступу русскіх з Білорусіїі.
Фортифікація на кордонах ОРДЛО.
Клістрони в системах ППО С-300.
І взагалі, перевага нападаючої сторони нівелюється обороною тих хто тримає оборону.
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08.06.2025 09:45 Відповісти
Запитай в кучмоноїда, юща, овоча та ін... Ще спитай де наша ядерка! Звідки ви лізете???
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08.06.2025 09:46 Відповісти
В.Ющенко муляє?
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08.06.2025 09:51 Відповісти
Таки в першу чергу! Ти хоч знаэш скільки при ньому продано зброї, і я вже не кажу про - Бандитам тюрми, що жодного бандита-корупціонера не посадив і реформу суддівську не зробив!
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08.06.2025 10:03 Відповісти
РИжому наснилося? Чи Меланія навангувала?
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08.06.2025 08:31 Відповісти
Путін сказав сказати.
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08.06.2025 08:35 Відповісти
Трампу зараз замість традиційних доповідей про стан справ крутять п'ятихвилинні мультики зі славнозвісним "25-м кадром". І з кожного 25-го йому ху#ло погрожує пальчиком і показує фото розваг молодого Трампа в мацкві
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08.06.2025 08:56 Відповісти
Жах: війна почнеться....
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08.06.2025 08:32 Відповісти
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08.06.2025 08:53 Відповісти
Як би в тих урядових будівлях та оп сиділи б справжні патріоти, то удари б давно відбулися. До сих пір страждають наші захисники, прості мирні мешканці і ракетою вбили депутата Вадатурського.

Всі, хто розмінував Чонгар, будував дороги, не може скласти прості міни, на постачає зараз дрони до армії, всі, з ким зустрічався портнов - вони почувають себе надзвичайно добре.
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08.06.2025 08:32 Відповісти
Знову по багатоповерхівках, на інше вони не здатні
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08.06.2025 08:33 Відповісти
Жага помсти, покарання, відплати за принесені приниження, кров цивільного населення України, саме це потрібно }{уйло.
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08.06.2025 09:31 Відповісти
Трамп відмовив укладати угоду на $50 мільярдів про постачання ППО Україні.
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08.06.2025 08:36 Відповісти
Він не винен, ху ..ло забороняє. А проти хазяїна не попреш
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08.06.2025 10:14 Відповісти
Паспешнасть массираваннава удара", викликана "абидай", не завжди є успішною... "Быстрее - не значит "вернее"... Кацапи зараз "не тямлять себе, від люті...". Для них же, головне - ПОНТИ... А тут рознесли купу "стратегів", які (як вони вважали) - "недоторканна і недосяжна священна корова", якою вони весь світ лякають!!! Навіть загрузка тих "пєпєлаців", які залишилися, повним БК - нам "на руку"... Бо швидше випрацюють ресурс і почнуть виходить з ладу, а (можливо), й падать.... А заміни (чи навіть ремкомплекту) - НЕМАЄ!
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08.06.2025 08:39 Відповісти
Адміністрація Трампа ухвалила рішення перенаправити ключові компоненти системи протидії дронам, які раніше планувалися для передачі Україні, на користь американських збройних сил.

Пентагон поінформував Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер будуть передані підрозділам ВПС США, дислокованим на Близькому Сході.
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08.06.2025 08:39 Відповісти
Mіністр оборони США Піт Гегсет відмовився від участі в засіданні контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн".

Гегсет також попередив, що європейські союзники України мають забезпечити переважну частку майбутньої військової допомоги Києву, тоді як пріоритетом Пентагону є західна частина Тихого океану.

Минулого місяця міністр оборони США пішов ще далі, вказує WSJ.

У службовій записці він уповноважив відповідний підрозділ Пентагону надати детонатори Повітряним силам США, хоча вони від самого початку були закуплені для потреб України.
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08.06.2025 08:42 Відповісти
Журналісти вказують, що адміністрація Трампа отримала повноваження надати Україні близько 3,85 млрд доларів зі складів Пентагону, але досі не скористалася цим правом.

Вона також не зверталася до Конгресу за новим фінансуванням для Ініціативи сприяння безпеці України.

Раніше Bloomberg писало, що США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні.
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08.06.2025 08:44 Відповісти
Координати ТЦК, ДБР та ВР русні вже передали? Там багато "натівських" найманців...
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08.06.2025 08:46 Відповісти
Як раз там всі свої....🤣
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08.06.2025 08:54 Відповісти
А ці "офіційні особи США" мають ім'я? Кому цікава думка "ноунеймів"?
Ще й нового вони нічого по факту не повідомили...
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08.06.2025 08:47 Відповісти
это любой. может сказать- это предсказуемо, главное что выберут для меры наказания
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08.06.2025 08:52 Відповісти
Ну хто ж сумнівається що ***** таке мріє зробити після того як Тампон запевнив ***** що за це йому нічого не буде. Ну значить Україні потрібно бити на випередження і бити також сильно. І самий сильний удар буде зробивши на Сосії транспортний колабс вдаривши по рашистських аеропортах, знищивши всі літаки які літають до моцкви, та електростанції навколо моцкви. Також потрібно за допомогою дронів підпалювати рашистські ліси, торф'яники і поля з зерновими. Щоб моцква була постійнов диму від якого вже ніде не заховаєшся.
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08.06.2025 08:48 Відповісти
Життя у Москві треба робити нестерпним. Так, авжеж, треба класти московітську енергетіку.
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08.06.2025 08:51 Відповісти
Можно хотябы пригрозить: раз нам кацапы грозят ядерным оружием, мы им пригрозим биологическим. Его заготовить проще, чем ядерку, а последствия - опустошительные.
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08.06.2025 08:55 Відповісти
Дрезден був розбомблений у лютому 1945 року британською та американською авіацією. За чотири рейди, з 13 по 15 лютого, на місто скинули понад 3900 тонн бомб
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08.06.2025 09:19 Відповісти
Україна - з великой літери , кацапе !
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08.06.2025 09:46 Відповісти
твоя помощь не советы, а реально взять автомат и в окоп, умник
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08.06.2025 09:32 Відповісти
Умник?) это мне французик говорит? Лягушками не подавись, ссыкливый беженец
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08.06.2025 09:33 Відповісти
Вони там всі херої як кордон перетне, і чим далі втече, тім більш херої
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08.06.2025 10:17 Відповісти
Це тупий вихід, у них кращі розробки і більше засобів ураження, дрон принесе не біль 20-30 кг і більшість з них буде знищено орківською авіацією на підльоті, а ми відкриємо ящик пандори та це дозволить оркам примінити по наших містах біологічну збрю, і уже ракети із 500 кг речовини а не 20-30 кг, які як бачимо по останніх ударах можуть пролетіти всю Україну.
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08.06.2025 09:41 Відповісти
Мабуть ти або дебіл, або по методиці фсб пишешь
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08.06.2025 10:18 Відповісти
Яке тільки США сцикливе стало ще й нам передають слова із із Кремля ..жалюгідні просто
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08.06.2025 08:49 Відповісти
спочатку стращають а потім скажуть віддайте копалини бо ми за вас домовилися

таке вже рижий ніс
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08.06.2025 08:53 Відповісти
Невже це щось нове вони кожен день і ніч атакують Україну убивають мирних жителів ,руйнують міста і села, влада безпорадна, світ мовчить . Рашиські варвари розуміють тільки силу і допоки адекватної відповіді не буде вони продовжутимуть це робити .Лише ліквідація кривавого терориста путіна і його кривавої кліки може це зупинити.
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08.06.2025 08:58 Відповісти
Якби могли ,то вже б вдарили,а так це лиш підсилені Трампоном страхи.
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08.06.2025 09:05 Відповісти
Трампон лякає від імені Путлера.
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08.06.2025 09:35 Відповісти
Не думаю, що окурок наважиться на щось масоване до 12 червня (день сососії), бо, хто зна, можна і відповідь отримати по зборищах туземців. Терпіння - воно не нескінченне... Не обов'язково бити по аборигенах, достатню буде стратегічних цілей десь поблизу, все інше зробить криворука ППО.
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08.06.2025 09:05 Відповісти
Америкоси це вже прес-секретарі та спікери мзс рашки
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08.06.2025 09:11 Відповісти
Але санкції проти кацапів треба пом'якшати... АгЄнт ''КрасноФФ''...
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08.06.2025 09:12 Відповісти
ЧЕРГОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІД АМЕРИКАНСЬКИХ СПІВУЧАСНИКІВ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ.ОКУПАНТА УКРАЇНИ І КРОВОПИВЦІ КРОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
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08.06.2025 09:12 Відповісти
От хотілося б почути: це буде ескалація чи ні? Що про це думають "офіційні особи США"?
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08.06.2025 09:14 Відповісти
Нах ми з Америкою підписали угоду про надра? Що це дало в плані безпеки, якщо вони почали виступати на стороні рашки і виправдовувати їх військові злочини?
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08.06.2025 09:15 Відповісти
Виктор Ле
Хто це «ми»?
Я особисто нічого не підписував.
Підписав самі знаєте,хто.
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08.06.2025 09:23 Відповісти
То зрадник підписав.
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08.06.2025 09:33 Відповісти
Як де?
От позавчора було повідомлення,митникам на 46% зарплати підняли,бо бідують дуже...
На дрони простілюди як ми з вами скинемось,на петріоти у нас не вистачить...
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08.06.2025 09:20 Відповісти
Юра, я вчора вже передавав привіт від Вадатурського одному захиснику пролетаріату от буржуєв. Вам теж привіт. Я Вас давно знаю, як людину, яка може думати. Підарам байдуже, кого убивати. Їхнє високаточноєаружиє летить куди попало. Думай Те.
Кончу-Заспу аж ніяк не захищаю - більшість там гниди.
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08.06.2025 09:33 Відповісти
Ці всі системи висоокоточного озброєння у європейськиї офшорах, просто у людей за 30 років виробилась лояльність до корупції, і вони у всіх бідах звинувачують тільки захід, хоча не бачать чия саме вина в відсутності озброєння.

За 3 роки війни ЄС та США влили в Україну море коштів, але ракети в одиничних екземплярах, дрони штампують як небуть, щоб просто набити статистику, в результаті чого військові просять у волонтерів дальше дрони або комплектуючі, щоб переробити державні.

А куди кошти пішли на ріст зарплат чиновників в міністерствах, при зменшенні населення їх мали скоротити, але ні кількість росте, на захмарні пенсії правоохоронцям, Що до речі із скандалом майже нікого не звільнили за нанесені державі збитки, і скоріше всього вони дальше ті пенсії отримують, раз не знайшли складу злочину. На 32 млрд. не виконаних контрактів по озброєнню, нонсенс ніхто не покараний з вищих чиновників, такі розміри не могли не погоджуватись у високих кабінетах МО.
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08.06.2025 09:35 Відповісти
Замість звіздьожі краще б пару батарей петріот...
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08.06.2025 09:17 Відповісти
Занадто дорого виходить. Петріотом збивати шахеди.
У нас от жодну ракету не збили. Бо кулемети лише. Мабуть уже дефіцит.
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08.06.2025 09:49 Відповісти
Тварі знають все і сидять дивляться на це все нічого не роблячи
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08.06.2025 09:18 Відповісти
ТЮ!
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08.06.2025 09:27 Відповісти
США вже так обісрались що через пару років оголосять себе суб'єктом РФ щоб ядерної війни не було
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08.06.2025 09:28 Відповісти
Попереджуватели! А чего им не ударять? Они клепают свои говнолеты сотнями, не смотря на ваши потужные санкции!
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08.06.2025 09:28 Відповісти
Бред сивой кобылы.
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08.06.2025 09:30 Відповісти
Найважливіша ціль - Придністров'є. Але спочатку таки Боневтік
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08.06.2025 09:39 Відповісти
Якщо хтось вважає, що Трамп і його БД ще не допомогає росії, то ви глибоко помиляєтесь. І оця психологічна атака від адміністрації трампа є частиною цієї допомоги, аби посіяти паніку, страх, відчуття безвихідності і самотності в цій війні. Трамп найогодніша істота в світі, бо вже абсолютна копія Іуди, який прислуговує сатані і теж за гроші. Шмат мотузки Господь вже кладе на всі його стежки, не обійти, як і всім його прислужникам, і смаковницю висадив аби її гілки втримали його тіло яке бавно немає душі. Амінь
США дійсно стало знов великими зрадниками -суіцидальниками.
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08.06.2025 09:40 Відповісти
Щодо Європи. Ці вжі не співчувають, не мають стурбованості, не мають занепокоєності і теж окуклились у власній павутині. Це не спасе якщо вони будуть вважати що це не їх війна
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08.06.2025 09:43 Відповісти
а тем временем, рашисты радуются что отец Илона Маска прилетел в москву.
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08.06.2025 09:50 Відповісти
Лайно до лайна тягне. Трампонутий цьому не зрадіє
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08.06.2025 09:57 Відповісти
Если это еще и не вербовка, то я почему то уверен что кремлевские гэбисты этим обязательно воспользуются (что бы влиять на Маска младшего): если не завербуют то "найдут наркотики " или похитят и т.д. Очень глупый поступок папаши самого богатого человека в мире.
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08.06.2025 10:04 Відповісти
Невже ти думаєш що вони не думали про це. Масканутий зі своїми фсбшними кураторами домовився, вони можуть його тільки завербувати, але не похищати. Хоча може масканутому батько дуже надоїв
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08.06.2025 10:23 Відповісти
Я розумію якщо знаєте, що ху...ло готується до нових убивств, то після попередження нас повинні були допомогти з засобами захисту. А інакше це якийсь дебілні промови, нам і так зрозуміло що була велика держава Америка, стала штатом ху....лостану
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08.06.2025 09:54 Відповісти
****** американские, предупреждают они . А оружием защитить не хотите
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08.06.2025 10:08 Відповісти
Спостерігачі, блть!..
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08.06.2025 10:11 Відповісти
Американці вирішили підлити масла у вогонь.
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08.06.2025 10:15 Відповісти
 
 