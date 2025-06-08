У США попереджають про новий масований удар РФ по Україні найближчим часом, - Reuters

Сполучені Штати вважають, що погроза російського диктатора Володимира Путіна відповісти Україні за атаку безпілотниками на авіабази минулими вихідними ще не реалізована і, ймовірно, слід очікувати "значного багатостороннього удару".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Reuters офіційні особи США.

Коли саме відбудеться удар Росії, наразі не зрозуміло, втім одне джерело заявило, що він очікується упродовж кількох днів. Другий американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, зокрема ракети та безпілотники.

"Західне дипломатичне джерело заявило, що хоча відповідь Росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву", - йдеться у повідомленні.

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Інший високопоставлений західний дипломат теж передбачає черговий руйнівний напад Москви.

"Він буде величезним, жорстоким і безжальним", – сказав дипломат. "Але українці – хоробрі люди".

На думку експерта з питань Росії в Фонді Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, Росія може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України.

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі було забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просили у першій половині дня залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. Також повідомлялося, що у Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.