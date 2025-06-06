Ракетний удар РФ по Луцьку: з-під завалів деблокували тіло чоловіка. ФОТОрепортаж
У Луцьку на місці російського обстрілу з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів 9-поверхівки. Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей", - йдеться в повідомленні.
Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку. Під завалами, ймовірно, є люди.
Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників.
Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жертви, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві.
На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.
Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома.
Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15.
Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих.
Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.
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Високоточна ракета має точність 10 метрів - ти це знав?
Раз пишуть 10 метрів - значить 10.
Куди цілили туди попали - і не натягуй сову на глобус.
І чому за 4 роки війни жодного разу туди не прилітало?
Ви, Пане не з того почали. х%вий з вас шерлок.
... які нах 500 метрів??? Що ти мелеш?
Ще раз - попали САМЕ туди куди цілили - У БУДИНОК.... Це було попередження... Кому - раз такий мудрий - розчехляй мізки.
Ось повідомлення: "Важка ніч. Україна та наша область зокрема зазнала масованої атаки ракетами та БПЛА. Перш за все, вдячність силам ППО! Знищили багато ворожих цілей. У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків. Більше інформації згодом."
Попали кацапи ракетою САМЕ ТУДИ КУДИ цілили.
Якщо там і є рядом завод - ЧОМУ за 4 роки туди жодного разу не прилітало?
І не прилетіло з зараз. Жодної?
Ти пане, якщо не в курсі - то краще помовч.
Більше не пиши мені сюди - включай мізки.
Відкрий новини за минули десятиліття і поцікався хто і для чого хотів купити завод.
******, йому за це наобіцяє, якихось гешефтів і картину!
Це єдина в світі людина яка божеволіє від себе 24/7