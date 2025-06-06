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Новости Фото Массированный ракетный обстрел
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Ракетный удар РФ по Луцку: из-под завалов деблокировали тело мужчины. ФОТОрепортаж

В Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В Луцке спасатели деблокировали тело погибшего из-под завалов 9-этажки. Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек", - говорится в сообщении.

В данное время спасатели проводят разбор конструкций разрушенного дома. Под завалами, вероятно, есть люди.

Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем
Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем
Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем
Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем
Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем
Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем
Удар РФ по Луцку. Известно о погибшем

Читайте также: Вражеская атака на Луцк: рашисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших возросло до 15 (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.

В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.

В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.

Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.

Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

Смотрите: Массированная атака на Луцк: под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. ВИДЕО

Автор: 

Луцк (588) обстрел (27820) жертвы (2097) Волынская область (1006) Луцкий район (7)


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Топ комментарии
+1
Трамп, як завжди, щось там промеле язиком про помилку, і дасть убивці прутіну, ще два тижні на убивство УКРАЇНЦІВ!
******, йому за це наобіцяє, якихось гешефтів і картину!
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06.06.2025 15:41 Ответить
+1
заявляют 10,а на практике 100м)
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06.06.2025 15:50 Ответить
+1
Йому на всіх насрати. В буквальному сенсі слова на всіх!
Це єдина в світі людина яка божеволіє від себе 24/7
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06.06.2025 16:26 Ответить
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Ти новину не прочитав? Може фото не побачив? Чи намагаєшся виправдати кацапню?
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06.06.2025 15:34 Ответить
Якраз виправдовуєш.
Високоточна ракета має точність 10 метрів - ти це знав?
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06.06.2025 15:43 Ответить
заявляют 10,а на практике 100м)
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06.06.2025 15:50 Ответить
Знову виправдання.
Раз пишуть 10 метрів - значить 10.
Куди цілили туди попали - і не натягуй сову на глобус.
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06.06.2025 15:52 Ответить
І що? Скільки з 6 ракет попало туди?
І чому за 4 роки війни жодного разу туди не прилітало?
Ви, Пане не з того почали. х%вий з вас шерлок.
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06.06.2025 15:53 Ответить
Що ти мелеш? Ракета з точність 10 метрів попала в будинок...
... які нах 500 метрів??? Що ти мелеш?
Ще раз - попали САМЕ туди куди цілили - У БУДИНОК.... Це було попередження... Кому - раз такий мудрий - розчехляй мізки.
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06.06.2025 16:00 Ответить
Знову зти збрехав.
Ось повідомлення: "Важка ніч. Україна та наша область зокрема зазнала масованої атаки ракетами та БПЛА. Перш за все, вдячність силам ППО! Знищили багато ворожих цілей. У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків. Більше інформації згодом."
Попали кацапи ракетою САМЕ ТУДИ КУДИ цілили.

Якщо там і є рядом завод - ЧОМУ за 4 роки туди жодного разу не прилітало?
І не прилетіло з зараз. Жодної?
Ти пане, якщо не в курсі - то краще помовч.
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06.06.2025 15:58 Ответить
Діма - не тупи... Я вже не знаю які ще підказки тобі дати що бувають виробництва що працюють на країну К...й... по яким Пан С... заборонив куйлу бити... але час іде. Далі сам.
Більше не пиши мені сюди - включай мізки.
Відкрий новини за минули десятиліття і поцікався хто і для чого хотів купити завод.
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06.06.2025 16:08 Ответить
Коли ми почуємо про ракетний удар по кремлю?
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06.06.2025 15:34 Ответить
Трамп, як завжди, щось там промеле язиком про помилку, і дасть убивці прутіну, ще два тижні на убивство УКРАЇНЦІВ!
******, йому за це наобіцяє, якихось гешефтів і картину!
показать весь комментарий
06.06.2025 15:41 Ответить
Йому на всіх насрати. В буквальному сенсі слова на всіх!
Це єдина в світі людина яка божеволіє від себе 24/7
показать весь комментарий
06.06.2025 16:26 Ответить
 
 