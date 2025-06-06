Ракетный удар РФ по Луцку: из-под завалов деблокировали тело мужчины. ФОТОрепортаж
В Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В Луцке спасатели деблокировали тело погибшего из-под завалов 9-этажки. Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек", - говорится в сообщении.
В данное время спасатели проводят разбор конструкций разрушенного дома. Под завалами, вероятно, есть люди.
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков.
В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве.
В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома.
Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших.
Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Високоточна ракета має точність 10 метрів - ти це знав?
Раз пишуть 10 метрів - значить 10.
Куди цілили туди попали - і не натягуй сову на глобус.
І чому за 4 роки війни жодного разу туди не прилітало?
Ви, Пане не з того почали. х%вий з вас шерлок.
... які нах 500 метрів??? Що ти мелеш?
Ще раз - попали САМЕ туди куди цілили - У БУДИНОК.... Це було попередження... Кому - раз такий мудрий - розчехляй мізки.
Ось повідомлення: "Важка ніч. Україна та наша область зокрема зазнала масованої атаки ракетами та БПЛА. Перш за все, вдячність силам ППО! Знищили багато ворожих цілей. У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна. Наразі маємо 5 постраждалих осіб. Людей евакуйовано, усім вже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки та падіння уламків. Більше інформації згодом."
Попали кацапи ракетою САМЕ ТУДИ КУДИ цілили.
Якщо там і є рядом завод - ЧОМУ за 4 роки туди жодного разу не прилітало?
І не прилетіло з зараз. Жодної?
Ти пане, якщо не в курсі - то краще помовч.
Більше не пиши мені сюди - включай мізки.
Відкрий новини за минули десятиліття і поцікався хто і для чого хотів купити завод.
******, йому за це наобіцяє, якихось гешефтів і картину!
Це єдина в світі людина яка божеволіє від себе 24/7