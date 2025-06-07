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Новини Масований ракетний обстріл Операція СБУ Павутина
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Українці дали Путіну привід для бомбардування, - Трамп

Трамп поїде на саміт НАТО у червні

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція СБУ по аеродромах РФ дала російському диктатору Володимиру Путіну привід масовано бомбити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив у п’ятницю, 6 червня, під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

"Ну, вони дали Путіну привід втрутитися і вчора вночі рознести їх вщент. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: "Ось і почалося, тепер буде удар"", - сказав президент США.

"Це те, що мені не сподобалося", - продовжив глава Білого дому. "Коли я це побачив, я сказав, ось і все, тепер буде удар".

Тим часом у відповідь на запитання про законопроєкт із санкціями проти Росії та готовність застосувати його положення, Трамп зазначив, що скористається ними, якщо побачить, що Росія не піде на укладання мирної угоди та не припинить кровопролиття.

"Так, я скористаюся цим, якщо буде необхідно. І вони (законодавці – ред.) дійсно дають мені таку можливість",- зазначив президент США.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

обстріл (29181) путін володимир (24120) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+15
Конченный пи.....да......ра......си........на.
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07.06.2025 07:46 Відповісти
+14
Рудий орангутанг хоче, щоб ***** нас скоріше знищило та вони почали торгувати, грати у хокей та трахати дітей, два старих педофіла поважають одне одного.
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07.06.2025 07:49 Відповісти
+9
Мудак
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07.06.2025 07:46 Відповісти
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Мудак
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07.06.2025 07:46 Відповісти
Поймите!! Трамп не мудак, просто он- парень на задании. А задания ему ставят в кремле!!!
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07.06.2025 07:53 Відповісти
"Ну, вони дали Путіну привід втрутитися і вчора вночі рознести їх вщент..." Боже, яке ж воно кончене...
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07.06.2025 07:58 Відповісти
Конченный пи.....да......ра......си........на.
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07.06.2025 07:46 Відповісти
Руда мавпа з деменцією явний агент путіна
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07.06.2025 07:47 Відповісти
пір'я
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07.06.2025 07:49 Відповісти
Загнув так загнув , шедеврально .
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07.06.2025 07:48 Відповісти
А ще у неї спідниця була закоротка.

В цілому ж я можу тепер точно сказати: от з цього моменту Трамп точно буде проклятий професіоналками з Конотопу. Невідворотно.

Добазікався.
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07.06.2025 07:57 Відповісти
Це державний муж - чи шваль підзаборна? - куди котиться світ?
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07.06.2025 07:48 Відповісти
Яка ти тупа і нікчемна мерзота, що б ти здох разом з путіном.
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07.06.2025 07:49 Відповісти
Рудий орангутанг хоче, щоб ***** нас скоріше знищило та вони почали торгувати, грати у хокей та трахати дітей, два старих педофіла поважають одне одного.
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07.06.2025 07:49 Відповісти
ідеальний кандидат в 95ий квартал
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07.06.2025 07:50 Відповісти
хто слухав рудого ,той в цирку не сміється
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07.06.2025 07:51 Відповісти
але не цивільних же
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07.06.2025 07:50 Відповісти
А ты в каком полку или бригаде,что советы такие раздаешь? Если что могу тебе посодействовать,у нас в 78 полку дшв всегда есть вакансии штурмовиков
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07.06.2025 08:03 Відповісти
Мразота
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07.06.2025 07:51 Відповісти
Не будет п..дор рыжий вводить санкции и помогать Украине. Ему ху.ло подарило картину себя любимого. И вообще у него с ним хорошие отношения.
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07.06.2025 07:51 Відповісти
педофіл педофіла завжди зрозуміє
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07.06.2025 07:53 Відповісти
Мабуть у фсб є якесь відео де Трампу бухому в очко заїхали , коли він в маскву їздив .
Компромат.👈
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07.06.2025 07:52 Відповісти
Тверезому
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07.06.2025 08:02 Відповісти
Й@бнута мерзота.
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07.06.2025 07:53 Відповісти
А до цього ***** гладило???? Та тим уйобкам і приводу не потрібно, у них просто є ціль знищити все українське.
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07.06.2025 07:53 Відповісти
Рижа ти потвора, а у 22 році хто йому привід давав? А ці роки війни теж ми приввд давали?
Коли тебе вже шлях трафить!
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07.06.2025 07:55 Відповісти
У Трампа, повна розумова деменція і наслідки в психіці, після 6 банкротств, за які йому заплатили з московії!
Він, їх кріпосний! Прикро, що США мають таку особу!
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07.06.2025 07:55 Відповісти
Кацапня бомбить просто тому, що МОЖЕ... Їм ніяких "приводів" не потрібно...
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07.06.2025 07:57 Відповісти
Підєр галімий, не звертаємо уваги
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07.06.2025 07:59 Відповісти
хто кого виправдовує та захищає-є одним тобто таким самим...
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07.06.2025 07:59 Відповісти
Руда обізяна ,а до цього не було обстрілів ? саме завдяки тобі світовий терорист відчув свою безкарність.
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07.06.2025 08:00 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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07.06.2025 08:01 Відповісти
Педофілам, слова не давали!
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07.06.2025 08:03 Відповісти
Таких довбо...обів в США ще не було.Маразм кріпчає.Не підаРаша вимушує Україну наносити удари,б'ючи щоденно по нашим містам і селам а ми винні що дали повід.Щоб ти руда **** здох разом з пуйло і вас рядом закопали і бетоном з армокаркасом залили.
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07.06.2025 08:06 Відповісти
Маск объявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", и выступил за его импичмент

"Файлы Эпштейна" - документы Джеффри Эпштейна, нью-йоркского миллиардера, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Считается, что он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек, в том числе несовершеннолетних.
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07.06.2025 08:08 Відповісти
у тому числі і Трампу
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07.06.2025 08:10 Відповісти
яка ганьба, на всю Омерику
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07.06.2025 08:12 Відповісти
США пробило політичне дно.
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07.06.2025 08:09 Відповісти
Маску, ти його поставив, ти його зніми
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07.06.2025 08:10 Відповісти
Коли саме дали привід? У 2014-му? 24 лютого 2022-го? Тиждень тому? Два тижні тому? Все більше стає очевидним, що Трамп - це тінь пуцина, яка не може позбутися свого хазяїна - ні ментально, ні духовно.
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07.06.2025 08:11 Відповісти
Насправді до геноциду проти українців заохочує сам Трамп. Але він, в силу своєї розумової обмеженості, підсиленої старечим зниженням когнітивних здібностей та абсолютною аморальністю ніколи цього не зрозуміє.
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07.06.2025 08:12 Відповісти
бийте по Ф16 , а не по цивільних ,якщо знайдете
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07.06.2025 08:13 Відповісти
Педофіл педофілу очко не виклює... Два меrзенних ,гнилих покидька.
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07.06.2025 08:13 Відповісти
а два тижні тому за що було ?

"...Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать..." (С) И.А. Крылов
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07.06.2025 08:14 Відповісти
трамп ще той збоченець
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07.06.2025 08:16 Відповісти
На трампа є серйозний компромат в КГБ росіі ,
ось тому і він виконує всі забаганки кремлівського
виродка!
Виглядає так , що ми наразі терористи і вбивці в цій війні,
а кацапи , як потерпіла сторона 🙁

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07.06.2025 08:22 Відповісти
 
 