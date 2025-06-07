Українці дали Путіну привід для бомбардування, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція СБУ по аеродромах РФ дала російському диктатору Володимиру Путіну привід масовано бомбити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Трамп заявив у п’ятницю, 6 червня, під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

"Ну, вони дали Путіну привід втрутитися і вчора вночі рознести їх вщент. Ось що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: "Ось і почалося, тепер буде удар"", - сказав президент США.

"Це те, що мені не сподобалося", - продовжив глава Білого дому. "Коли я це побачив, я сказав, ось і все, тепер буде удар".

Тим часом у відповідь на запитання про законопроєкт із санкціями проти Росії та готовність застосувати його положення, Трамп зазначив, що скористається ними, якщо побачить, що Росія не піде на укладання мирної угоди та не припинить кровопролиття.

"Так, я скористаюся цим, якщо буде необхідно. І вони (законодавці – ред.) дійсно дають мені таку можливість",- зазначив президент США.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.