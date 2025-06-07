Украинцы дали Путину повод для бомбардировок, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция СБУ по аэродромам РФ дала российскому диктатору Владимиру Путину повод массированно бомбить Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Трамп заявил в пятницу, 6 июня, во время общения с журналистами на борту Air Force One.
"Ну, они дали Путину повод вмешаться и вчера ночью разнести их вдребезги. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот и началось, теперь будет удар"", - сказал президент США.
"Это то, что мне не понравилось", - продолжил глава Белого дома. "Когда я это увидел, я сказал, вот и все, теперь будет удар".
Между тем в ответ на вопрос о законопроекте с санкциями против России и готовности применить его положения, Трамп отметил, что воспользуется ими, если увидит, что Россия не пойдет на заключение мирного соглашения и не прекратит кровопролитие.
"Да, я воспользуюсь этим, если будет необходимо. И они (законодатели - ред.) действительно дают мне такую возможность",- отметил президент США.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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«коаліція охочих»тявкає з-під паркану,поки ***ло ніжкою не тупне...
"Що вже почалося? Я ж попереджав про удар."
Дональду за тиждень 80 років. В нього вже деменція почалася. Замість політики він в "сподобалось - не-сподобалось" грається і порівнює війну з бійкою малечі в пісочниці.
В такому віці "сьогодні"="вчора"="три-роки-тому".
Трапи приходять, трапи уходять.
Україна залишається.
Нам своє робити.
А тим часом європейці продовжують обирати до влади популістів; з вогнем бавляться. Вони слухають не серйозних політиків, а тіктоки з ютьюбами. Але ж воювати прийдеться насправді, а не в "танчики".
https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_dollar_coins
На черзі рудий 3,14-дарас, адже йому 14-го виповнюється 79 р., через кілька років природним чином здохне, і американське суспільство цього нелюда теж увіковічить персональним доларом, як двічі обраного американським народом 45-го і 47-го президента США. Хто б там не був надалі президентом колишньої довіри до США з боку України більше не буде.
Доки Американськмй народ не скаже йому; "ВИ ЗВІЛЬНЕНІ" змін мабуть не буде.
Клініка хвороби у нього Прогресує.
головна проблема трампа в тому що він ... старий : методи "рятівника американської нації", які він застосовує в США, треба було задіяти 30 років тому (коли внутрішній борг був втричі менший), але в свій перший термін він "все ще грав по-правилам" ... зараз мабуть вже пізно
маск перетягнув на його бік купу перспективних діячів (венс, айзексон) які "коливалися між демократами та республіканцями", тобто вираховували "кому варто донатити", і це безперечно допомогло б республіканській партії в майбутньому ... але почалося бикування
варто зараз запропонувати маску купити південмаш, бо коломойський з ахмєтовим його тільки зруйнують, а так хоч трампа подражнити, може схаменеться ... бо маск, хоч і "любить побавитися нейростимуляторами", але дещо робить ліпше трампа
Оцей The Fifth Third - один чи не самий затятий агітатор за трампона з минулого року на нашому ресурсі!
Та щоб то курва було так само, чого трамп нам, Україні бажає!
Та щоб ти зганувя, *****!
Цікаво, що такі думки не тільки у трампа, але й у путіна та зеленського.
Елизавета учится в Париже и проходит стажировку в рамках своей учебной программы.