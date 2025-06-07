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Новости Массированный ракетный обстрел Операция СБУ Павутина
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Украинцы дали Путину повод для бомбардировок, - Трамп

Трамп поедет на саммит НАТО в июне

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция СБУ по аэродромам РФ дала российскому диктатору Владимиру Путину повод массированно бомбить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Трамп заявил в пятницу, 6 июня, во время общения с журналистами на борту Air Force One.

"Ну, они дали Путину повод вмешаться и вчера ночью разнести их вдребезги. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот и началось, теперь будет удар"", - сказал президент США.

"Это то, что мне не понравилось", - продолжил глава Белого дома. "Когда я это увидел, я сказал, вот и все, теперь будет удар".

Между тем в ответ на вопрос о законопроекте с санкциями против России и готовности применить его положения, Трамп отметил, что воспользуется ими, если увидит, что Россия не пойдет на заключение мирного соглашения и не прекратит кровопролитие.

"Да, я воспользуюсь этим, если будет необходимо. И они (законодатели - ред.) действительно дают мне такую возможность",- отметил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит новые спецоперации в тылу России наподобие "Паутины", - WP

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

обстрел (27860) путин владимир (31560) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+69
Конченный пи.....да......ра......си........на.
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07.06.2025 07:46 Ответить
+64
Рудий орангутанг хоче, щоб ***** нас скоріше знищило та вони почали торгувати, грати у хокей та трахати дітей, два старих педофіла поважають одне одного.
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07.06.2025 07:49 Ответить
+61
Мудак
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07.06.2025 07:46 Ответить
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А до того вони не били? Таке враження ,що КГБ-ФСБ навчилося свідомість переписувати і переписало Трампу свідомість ху*ла!
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07.06.2025 09:06 Ответить
****** ти ванга.
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07.06.2025 09:09 Ответить
Залишились ми з цапським звіром фактично наодинці...рудий вже думає,як санкції пом'якшить,
«коаліція охочих»тявкає з-під паркану,поки ***ло ніжкою не тупне...
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07.06.2025 09:09 Ответить
Вони просто зрозуміти не можуть, що ху...лу це подобається, він в бункері, а на народ ху... лостану йому насрати, тому якщо він завоює Україну, то піде далі, а до свого стада приєднає ще і українців. Тоді ЄС мало не буде. Добре якщо до цього часу трампанутий здохне і США приїдуть до тями. А якщо ні, то він ще ху...лу допоможе
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07.06.2025 09:51 Ответить
Кончений придурок....
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07.06.2025 09:13 Ответить
куйло американське,п..арас,пи....да....ра....си....на.
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07.06.2025 09:15 Ответить
Краще б його мати зробила б свого часу аборт. Було б краще.
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07.06.2025 09:16 Ответить
Краще б він захлинувся від золотого дощу від московської повії.
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07.06.2025 09:26 Ответить
Уточни коли УКРАЇНЦІ дали повід луйху бомбардувати незалежну, суверенну Державу за останні три роки?
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07.06.2025 09:17 Ответить
і що Ви думаєте Трам на це відповість?

"Що вже почалося? Я ж попереджав про удар."

Дональду за тиждень 80 років. В нього вже деменція почалася. Замість політики він в "сподобалось - не-сподобалось" грається і порівнює війну з бійкою малечі в пісочниці.
В такому віці "сьогодні"="вчора"="три-роки-тому".
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07.06.2025 09:58 Ответить
Ну не ******* ,а ? ***** , завалите кто нибудь ему *****. !!!!
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07.06.2025 09:21 Ответить
На завалити, можна було і закінчити фразу
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07.06.2025 09:44 Ответить
Ігор і інші "гусари" без гарячки робимо те що робимо.
Трапи приходять, трапи уходять.
Україна залишається.
Нам своє робити.
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07.06.2025 09:48 Ответить
Герантократія знищить цей світ
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07.06.2025 09:28 Ответить
"краснов" знов і знов переконує світову спільноту, шо він грає на боці держави-терориста.
А тим часом європейці продовжують обирати до влади популістів; з вогнем бавляться. Вони слухають не серйозних політиків, а тіктоки з ютьюбами. Але ж воювати прийдеться насправді, а не в "танчики".
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07.06.2025 09:28 Ответить
а ти за кого голосував у 2019-му році?
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07.06.2025 09:57 Ответить
Я одного не розумію,чому так реагують дописувачі на базікання хворої людини? Це поперше,а друге,він навіть не знає де знаходиться Україна, а те що діється в ній і подавно.
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07.06.2025 09:28 Ответить
Москва не дозволить українській армії скористатися паузою для перепочинку та перегрупування сил . от і вся відповідь путина на слова трампа. ще потрібно чекати, на яку відповідь чи на якісь дії ?
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07.06.2025 09:28 Ответить
Щоб ти здох виродок разом зі своїм ******
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07.06.2025 09:29 Ответить
Немає сенсу цитувати це тупе чмо, воно двох слів звʼязати не взмозі, а словниковий запас як у мавпи.
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07.06.2025 09:33 Ответить
У США є програма "Президентський долар", карбують на доларах своїх президентів (усіх, але не за життя)

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_dollar_coins

На черзі рудий 3,14-дарас, адже йому 14-го виповнюється 79 р., через кілька років природним чином здохне, і американське суспільство цього нелюда теж увіковічить персональним доларом, як двічі обраного американським народом 45-го і 47-го президента США. Хто б там не був надалі президентом колишньої довіри до США з боку України більше не буде.
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07.06.2025 09:35 Ответить
За його логікою 11 вересня - то було нормально. Хусити відкрили нотатник та записали "повторити замовлення"
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07.06.2025 09:37 Ответить
а хусити тут до чого?
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07.06.2025 10:00 Ответить
Таке враження, що цей рудий шоумен є ведучим у своєму новому черговому шоу типу конкурс повій (вибачте краси), або типу "Ві звільнені", хоча весь цивілізований світ вважає дії рашки неспровокованою агресією проти України.
Доки Американськмй народ не скаже йому; "ВИ ЗВІЛЬНЕНІ" змін мабуть не буде.
Клініка хвороби у нього Прогресує.
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07.06.2025 09:37 Ответить
Бачив дебілів раніше, но це вже не дебіл, це набагато хворіша скотина
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07.06.2025 09:41 Ответить
ну там було і про те, що він зупинив ядерну війну між індією та пакистаном, хоч той хто пильнував їхню ворожість протягом останніх 20 років може запевнити, що вони й не збирались воювати "по-серйозному" ніколи - трамп сказав що пригрозив "припинити американську торгівлю з ними", ну так а що індія продає в США крім селянських програмістів ?

головна проблема трампа в тому що він ... старий : методи "рятівника американської нації", які він застосовує в США, треба було задіяти 30 років тому (коли внутрішній борг був втричі менший), але в свій перший термін він "все ще грав по-правилам" ... зараз мабуть вже пізно

маск перетягнув на його бік купу перспективних діячів (венс, айзексон) які "коливалися між демократами та республіканцями", тобто вираховували "кому варто донатити", і це безперечно допомогло б республіканській партії в майбутньому ... але почалося бикування

варто зараз запропонувати маску купити південмаш, бо коломойський з ахмєтовим його тільки зруйнують, а так хоч трампа подражнити, може схаменеться ... бо маск, хоч і "любить побавитися нейростимуляторами", але дещо робить ліпше трампа
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07.06.2025 09:42 Ответить
Ого!
Оцей The Fifth Third - один чи не самий затятий агітатор за трампона з минулого року на нашому ресурсі!
Та щоб то курва було так само, чого трамп нам, Україні бажає!
Та щоб ти зганувя, *****!
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07.06.2025 10:08 Ответить
Кончений піндос!!! Зовсім розум втратив!!!
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07.06.2025 09:42 Ответить
Яке ж воно кончене...
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07.06.2025 09:45 Ответить
Кляті українці відмовляються мирно помирати.
Цікаво, що такі думки не тільки у трампа, але й у путіна та зеленського.
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07.06.2025 09:47 Ответить
Ідіот
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07.06.2025 09:49 Ответить
Дали привід, а до цього не було приводу й не бомбардували? Логіка божевільного. Поки не буде ударів по москві, нічого не зміниться, бо там у них все гаразд. Вони з москви керують атаками, то маємо право бити по центрам керування. Коли щ москви почнуть розбігатись жителі, тоді щось зміниться.
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07.06.2025 09:49 Ответить
Тампонососы, такие же враги, как московиты.
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07.06.2025 09:55 Ответить
Так, але давай конкретно, хто саме. Вище я відзначив одного, який має наглоту зайти на ресурс, а саме The Fifth Third
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07.06.2025 10:09 Ответить
"БОЛОНКА ПУТІНА" як сказав Байден. Кремлівська Вош Лобкова перекинулася на це диво в Б. Домі.
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07.06.2025 09:56 Ответить
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07.06.2025 10:05 Ответить
ПНХ піндос обісцяний!
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07.06.2025 09:59 Ответить
Писательница и поэтесса Настя Родионова, которая живет во Франции, рассказала в Facebook, что в парижской l Galerie работает Елизавета Кривоногих - дочь Владимира Путина и акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих.
Елизавета учится в Париже и проходит стажировку в рамках своей учебной программы.
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07.06.2025 09:59 Ответить
какая, *****, ипучая мразь! как можно быть таким циником и лицемером! шоб ты сдох и горел в аду!
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07.06.2025 10:01 Ответить
Обосранец, а не президент великой страны.
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07.06.2025 10:03 Ответить
Багато хрестів від адмінів. А що, хтось з агітаторів-трампістів з минулого року сюди навідувався? З оцього списку: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
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07.06.2025 10:04 Ответить
Никчемный кусок говна.
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07.06.2025 10:04 Ответить
Нужно было аккуратно обьяснить дедушке, что ровно за неделю до операции Паутина рашисты 25 мая рашисты теми самыми бомбардировщиками пускали ракеты по Украине. Причем тогда запустили 70+ ракет, т.е. больше чем вчера...
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07.06.2025 10:06 Ответить
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