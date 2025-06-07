Украинцы дали Путину повод для бомбардировок, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция СБУ по аэродромам РФ дала российскому диктатору Владимиру Путину повод массированно бомбить Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом Трамп заявил в пятницу, 6 июня, во время общения с журналистами на борту Air Force One.

"Ну, они дали Путину повод вмешаться и вчера ночью разнести их вдребезги. Вот что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот и началось, теперь будет удар"", - сказал президент США.

"Это то, что мне не понравилось", - продолжил глава Белого дома. "Когда я это увидел, я сказал, вот и все, теперь будет удар".

Между тем в ответ на вопрос о законопроекте с санкциями против России и готовности применить его положения, Трамп отметил, что воспользуется ими, если увидит, что Россия не пойдет на заключение мирного соглашения и не прекратит кровопролитие.

"Да, я воспользуюсь этим, если будет необходимо. И они (законодатели - ред.) действительно дают мне такую возможность",- отметил президент США.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.