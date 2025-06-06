Украина готовит новые спецоперации в тылу России по типу "Павутины", - WP
Спецслужбы Украины готовятся к проведению новых сложных операций в глубоком тылу на территории России наподобие "Павутины".
Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны с начала полномасштабного вторжения России работают над воплощением девиза украинских спецслужб: "Я иду за тобой".
Они проводят операции, чтобы перенести борьбу на территорию России и за ее пределами. Другие сложные операции уже находятся в разработке, сообщили источники журналиста WP Дэвида Игнатиуса в разведке.
Цель состоит в том, чтобы нанести удар в неожиданных местах с помощью хитрых средств и заставить Россию страдать далеко за пределами линии фронта в Украине.
Колумнист со ссылкой на источники в украинской разведке также пишет, что глава СБУ Василий Малюк рассказал об операции "Павутина" президенту Владимиру Зеленскому, но не другим высокопоставленным чиновникам из его окружения.
По словам источников, Малюк не сказал об этом даже своему ключевому заместителю.
По словам Игнатиуса, Украина рассматривала морской вариант "Павутины" - отправка морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на российские корабли в северной части Тихого океана.
Журналист отмечает, что операция "Павутина" была смелой попыткой Киева "изменить ход переговоров".
Издание добавляет, что готовность Украины к проведению рискованных шпионских операций привела к напряженности между Киевом и Вашингтоном.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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а саме головне - нахіба???!!!
оце реальний приклад
усе інше - іпсо, користі не принесе
від усьору кацапи не здохнуть, а от від доброго наїпалова із точними ударом у ціль - буде гарно
а попередження для обсьору - це не наїпалово, на жаль...
не виключено, що і у цьому випадку це кацапська операція "під чужим прапором"
Он и Янелоху рассказал только в момент её проведения и даже видос ему показал.
якщо знає один - тоді знають двоє ,
якщо знають двоє - тоді знають всі .
Дуя, дедлайн, чи ще продовжиш.
Не то що в бізнесі і в політиці, треба відповісти за своі слова, публічно опубліковані представником влади.
так шо нарахунок підарських штанів не варто розслаблятися, люся теж звизділа за 2-3 тижні...
Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
Мистецтво війни
пейджери від Моссаду - реальне мистецтво
та ніхто ні про що не переповідав і не попереджав
Те,що Трампу офіційно не повідомили-не означає,що йому не доповідали амер.служби про операцію.
А ти тим часом просто сидишь і нічаго не готуєш окрім чашки чаю. І сидиш спокійно і спотеригаеш як вони там на росії бігають, метушаться, ловлять чорну кішку у чорний кімнаті
Війна - це шлях обману.
Коли можеш - вдавай, що не можеш;
використовуєш - вдавай, що не використовуєш;
коли ти близько, вдавай, що далеко
павутина від Служби спрацювала, бо кацапи були на розслабоні, упевнені у своїй безпеці, нічого не очікували та увірували у свою перемогу
- паралельно йдуть чутки, що трамп обдумує з командою про зупинку допомоги (і розвід даних звісно)
- вкидається в газітьонкі трампа, що Україна хоче
захищатисьескалювати
типу, українці, вмирайте тихесенько і не пручайтесь?
Збитки від улюбленої руснею шпіономаніі легко можуть перевищити збитки від безпосередньо операції.