РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9963 посетителя онлайн
Новости Спецоперация СБУ Операция СБУ Павутина
3 568 52

Украина готовит новые спецоперации в тылу России по типу "Павутины", - WP

Операция СБУ Паутина

Спецслужбы Украины готовятся к проведению новых сложных операций в глубоком тылу на территории России наподобие "Павутины".

Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны с начала полномасштабного вторжения России работают над воплощением девиза украинских спецслужб: "Я иду за тобой".

Они проводят операции, чтобы перенести борьбу на территорию России и за ее пределами. Другие сложные операции уже находятся в разработке, сообщили источники журналиста WP Дэвида Игнатиуса в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любые действия РФ после спецоперации "Павутина" являются слабыми и неубедительными, - разведка Эстонии

Цель состоит в том, чтобы нанести удар в неожиданных местах с помощью хитрых средств и заставить Россию страдать далеко за пределами линии фронта в Украине.

Колумнист со ссылкой на источники в украинской разведке также пишет, что глава СБУ Василий Малюк рассказал об операции "Павутина" президенту Владимиру Зеленскому, но не другим высокопоставленным чиновникам из его окружения.

По словам источников, Малюк не сказал об этом даже своему ключевому заместителю.

По словам Игнатиуса, Украина рассматривала морской вариант "Павутины" - отправка морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на российские корабли в северной части Тихого океана.

Журналист отмечает, что операция "Павутина" была смелой попыткой Киева "изменить ход переговоров".

Издание добавляет, что готовность Украины к проведению рискованных шпионских операций привела к напряженности между Киевом и Вашингтоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары Украины по аэродромам РФ могут стать толчком к миру, - Келлог

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Также читайте: Операция "Павутина" переписывает военную историю, - Каллас

Автор: 

разведка (4193) СБУ (20038) Удары по РФ (354) война в Украине (4670)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
"...глава СБУ Василь Малюк розповів про операцію "Павутина" президенту Володимиру Зеленському, але не інших високопосадовців з його оточення".
Он и Янелоху рассказал только в момент её проведения и даже видос ему показал.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:38 Ответить
+3
і от навіщо????
а саме головне - нахіба???!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 16:35 Ответить
+3
показать весь комментарий
06.06.2025 16:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і от навіщо????
а саме головне - нахіба???!!!
показать весь комментарий
06.06.2025 16:35 Ответить
це підари проплатилися кореспондентам WP за такі провокативні анонси?
показать весь комментарий
06.06.2025 16:44 Ответить
може таких операцій немає, але їх потрібно вигадати щоб ворог постійно був в стрессі ...
показать весь комментарий
06.06.2025 16:55 Ответить
за павутину дізналися за наслідками
оце реальний приклад
усе інше - іпсо, користі не принесе
показать весь комментарий
06.06.2025 16:57 Ответить
Як сказати. Нехай сруться.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:16 Ответить
шоби перемогти більшого за тебе ворога - треба його тупо наїпати
від усьору кацапи не здохнуть, а от від доброго наїпалова із точними ударом у ціль - буде гарно
а попередження для обсьору - це не наїпалово, на жаль...
показать весь комментарий
06.06.2025 17:20 Ответить
не за наслідками, а за зливом СБУ
показать весь комментарий
06.06.2025 17:37 Ответить
Істерика та шпигуноманія в Росії ймовірно нам корисна, можливо не менш корисна, ніж самі результати спецоперацій.
показать весь комментарий
06.06.2025 18:18 Ответить
А на)(уя анонс ?
показать весь комментарий
06.06.2025 16:35 Ответить
нещодавно на ресурсі була новина, що кацапи представляються Службою Божою та вчиняють провокації
не виключено, що і у цьому випадку це кацапська операція "під чужим прапором"
показать весь комментарий
06.06.2025 16:47 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 16:36 Ответить
Про Яблунівку наші взагалі не згадують ... буде неприємно , коли просто з новин дізнаємось , що її теж захопили
показать весь комментарий
06.06.2025 16:48 Ответить
Готують операцію "Замануха"
показать весь комментарий
06.06.2025 16:36 Ответить
Анонс шоб кацапи срались і бігали обісрані по всей рассеи нема шо булочкі рослабляти
показать весь комментарий
06.06.2025 16:38 Ответить
а завтра рудий донні та та келлог вилізуть до етеру та верещатимуть, що Україна ескалує та не бажає припиняти вогонь
показать весь комментарий
06.06.2025 16:40 Ответить
Те , що Україна не бажає здаватися вже зрозуміло усім ... і пох на їх верещання !
показать весь комментарий
06.06.2025 16:49 Ответить
якщо рудий заблокує те, що зараз йде та працює, то нам буде вже не пох...
показать весь комментарий
06.06.2025 16:51 Ответить
Ті крохи взагалі ні на що не впливали і не впливають
показать весь комментарий
06.06.2025 16:54 Ответить
сьогодні вночі впливали, напередодні впливали, без штатів та їхньої допомоги буде реально тяжко
показать весь комментарий
06.06.2025 16:58 Ответить
якби не Washington Post ніхто і здогадався би
показать весь комментарий
06.06.2025 16:38 Ответить
"...глава СБУ Василь Малюк розповів про операцію "Павутина" президенту Володимиру Зеленському, але не інших високопосадовців з його оточення".
Он и Янелоху рассказал только в момент её проведения и даже видос ему показал.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:38 Ответить
Ще один варіант приказки :
якщо знає один - тоді знають двоє ,
якщо знають двоє - тоді знають всі .
показать весь комментарий
06.06.2025 17:50 Ответить
І яка падаль їм злила? Трамперика - ворог України на рівні кацапів .
показать весь комментарий
06.06.2025 16:41 Ответить
не виключено, що самі кацапи цю "новину" і втюхали WP за грошики
показать весь комментарий
06.06.2025 16:45 Ответить
а шоб кацапня сцалась
показать весь комментарий
06.06.2025 16:49 Ответить
читай книгу Мистецтво війни - може трохи розуму наберешся
показать весь комментарий
06.06.2025 16:59 Ответить
Улюблена книжка Гєнеаліссімуса ***** І.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:38 Ответить
WP пише, Дуля не офіційно в захваті.
Дуя, дедлайн, чи ще продовжиш.
Не то що в бізнесі і в політиці, треба відповісти за своі слова, публічно опубліковані представником влади.
показать весь комментарий
06.06.2025 16:43 Ответить
так згодом кацапня без штанів залишиться
показать весь комментарий
06.06.2025 16:48 Ответить
підари мають 150+ пускових іскандерів, щодня виготовляють 170+ шахєдів, клєпають іскандери, калібри, х-47, х-101, ще у запасі є кілька ту-95, ту22м3, ту-160, носії калібрів, отримують від підарів з півнкореї пускові та балістичні ракети, бк до арти
так шо нарахунок підарських штанів не варто розслаблятися, люся теж звизділа за 2-3 тижні...
показать весь комментарий
06.06.2025 16:56 Ответить
наступна операція по авіабазам буде носити назву "Птіцеєд".
показать весь комментарий
06.06.2025 16:56 Ответить
а по власнику кремльовського бункеру яка назва?
показать весь комментарий
06.06.2025 16:59 Ответить
звісно "Гавноєд".
показать весь комментарий
06.06.2025 17:07 Ответить
а я чогось думав "********"
показать весь комментарий
06.06.2025 17:08 Ответить
хто там волає що не потрібні такі статті - я вважаю що потрібні, бо :

Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.

Мистецтво війни
показать весь комментарий
06.06.2025 16:57 Ответить
павутина від Служби Божої - оце мистецтво
пейджери від Моссаду - реальне мистецтво
та ніхто ні про що не переповідав і не попереджав
показать весь комментарий
06.06.2025 17:01 Ответить
фсбшники про цю операцію не знали, а тут якийсь журналюга в курсі.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:00 Ответить
огласите с подробностями
показать весь комментарий
06.06.2025 17:04 Ответить
Матеріальна частина, технології,електроніка -чиї,як не американські? Тут,міни до пуття не можуть довести.
Те,що Трампу офіційно не повідомили-не означає,що йому не доповідали амер.служби про операцію.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:04 Ответить
Такі статті потрібні щоб виснажити російську спецуру.

А ти тим часом просто сидишь і нічаго не готуєш окрім чашки чаю. І сидиш спокійно і спотеригаеш як вони там на росії бігають, метушаться, ловлять чорну кішку у чорний кімнаті
показать весь комментарий
06.06.2025 17:04 Ответить
сунь-цзи "мистецтво війни", цитати:
Війна - це шлях обману.
Коли можеш - вдавай, що не можеш;
використовуєш - вдавай, що не використовуєш;
коли ти близько, вдавай, що далеко
павутина від Служби спрацювала, бо кацапи були на розслабоні, упевнені у своїй безпеці, нічого не очікували та увірували у свою перемогу
показать весь комментарий
06.06.2025 17:10 Ответить
Помийки почали надумувати)Хоча добре,нехай москалі сцяють )Не вірю жодному західному виданню,котрі щось прогнозують щодо дій України ) Чому?))Може хтось знайде посилання на них,котре хоч дуже далеко розповідає про сраку на військових аеродромах в рашці?))Отож)
показать весь комментарий
06.06.2025 17:04 Ответить
зараз головне - через всі напрямки (через Казахстан, Вірменію, Грузію тощо) завозити компоненти для збирання fpv на керуванні з російських сім-карт, та виготовлення до них бойових частин. Потім їх можно навіть по одному доправляти до точки старту та ініціації дрона.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:05 Ответить
Думаю ,що ці інструкції вже постфактум))Операцію павутинну готували 1.5 роки)невже думєте лиш одну))далі буде,бо вс е вже в рашці))
показать весь комментарий
06.06.2025 17:07 Ответить
Ну давайте, напишіть зараз про їхні назви, імена виконавців, цілі, дати. Ви ж так любите публічність та прозорість у всьому, ідіоти корисні.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:07 Ответить
можна вже і не починати... одна свиня нахрюкає іншій
показать весь комментарий
06.06.2025 17:13 Ответить
я так зрозумів, трамп рятує дружбана ?

- паралельно йдуть чутки, що трамп обдумує з командою про зупинку допомоги (і розвід даних звісно)

- вкидається в газітьонкі трампа, що Україна хоче захищатись ескалювати

типу, українці, вмирайте тихесенько і не пручайтесь?
показать весь комментарий
06.06.2025 17:28 Ответить
Я думаю ніяких "джерел" у того вашингтонпоста немає. Але все одно сволота, підіймають наклад (перегляди).
показать весь комментарий
06.06.2025 17:35 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 17:37 Ответить
WP дятли
показать весь комментарий
06.06.2025 17:42 Ответить
Ви ще напишіть де і коли.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:48 Ответить
Ходітє і оглядивайтєсь.
Збитки від улюбленої руснею шпіономаніі легко можуть перевищити збитки від безпосередньо операції.
показать весь комментарий
06.06.2025 17:49 Ответить
 
 