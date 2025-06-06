Украина готовит новые спецоперации в тылу России по типу "Павутины", - WP

Спецслужбы Украины готовятся к проведению новых сложных операций в глубоком тылу на территории России наподобие "Павутины".

Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны с начала полномасштабного вторжения России работают над воплощением девиза украинских спецслужб: "Я иду за тобой".

Они проводят операции, чтобы перенести борьбу на территорию России и за ее пределами. Другие сложные операции уже находятся в разработке, сообщили источники журналиста WP Дэвида Игнатиуса в разведке.

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Цель состоит в том, чтобы нанести удар в неожиданных местах с помощью хитрых средств и заставить Россию страдать далеко за пределами линии фронта в Украине.

Колумнист со ссылкой на источники в украинской разведке также пишет, что глава СБУ Василий Малюк рассказал об операции "Павутина" президенту Владимиру Зеленскому, но не другим высокопоставленным чиновникам из его окружения.

По словам источников, Малюк не сказал об этом даже своему ключевому заместителю.

По словам Игнатиуса, Украина рассматривала морской вариант "Павутины" - отправка морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на российские корабли в северной части Тихого океана.

Журналист отмечает, что операция "Павутина" была смелой попыткой Киева "изменить ход переговоров".

Издание добавляет, что готовность Украины к проведению рискованных шпионских операций привела к напряженности между Киевом и Вашингтоном.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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