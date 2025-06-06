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Новини Спецоперації СБУ Операція СБУ Павутина
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Україна готує нові спецоперації в тилу Росії на зразок "Павутини", - WP

Операція СБУ Павутина

Спецслужби України готуються до проведення нових складних операцій у глибокому тилу на території Росії на зразок "Павутини".

Про це пише видання Washington Post із посиланням на джерела українських спецслужбах, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони від початку повномасштабного вторгнення Росії працюють над втіленням девізу українських спецслужб: "Я йду по тебе".

Вони проводять операції, щоб перенести боротьбу на територію Росії та за її межами. Інші складні операції вже перебувають у розробці, повідомили джерела журналіста WP Девіда Ігнатіуса у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будь-які дії РФ після спецоперації "Павутина" є слабкими та непереконливими, - розвідка Естонії

Мета полягає в тому, щоб завдати удару в несподіваних місцях за допомогою хитрих засобів і змусити Росію страждати далеко за межами лінії фронту в Україні.

Колумніст з посиланням на джерела в українській розвідці також пише, що глава СБУ Василь Малюк розповів про операцію "Павутина" президенту Володимиру Зеленському, але не інших високопосадовців з його оточення.

За словами джерел, Малюк не сказав про це навіть своєму ключовому заступнику.

За словами Ігнатіуса, Україна розглядала морський варіант "Павутини" — відправлення морських безпілотників, захованих у вантажних контейнерах, для атаки на російські кораблі в північній частині Тихого океану.

Журналіст наголошує, що операція "Павутина" була сміливою спробою Києва "змінити хід переговорів".

Видання додає, що готовність України до проведення ризикованих шпигунських операцій призвела до напруженості між Києвом та Вашингтоном.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Також читайте: Операція "Павутина" переписує військову історію, - Каллас

Автор: 

розвідка (3880) СБУ (12969) Удари по РФ (356) війна в Україні (4706)


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Топ коментарі
+2
і от навіщо????
а саме головне - нахіба???!!!
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06.06.2025 16:35 Відповісти
+2
якби не Washington Post ніхто і здогадався би
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06.06.2025 16:38 Відповісти
+2
"...глава СБУ Василь Малюк розповів про операцію "Павутина" президенту Володимиру Зеленському, але не інших високопосадовців з його оточення".
Он и Янелоху рассказал только в момент её проведения и даже видос ему показал.
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06.06.2025 16:38 Відповісти
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і от навіщо????
а саме головне - нахіба???!!!
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06.06.2025 16:35 Відповісти
це підари проплатилися кореспондентам WP за такі провокативні анонси?
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06.06.2025 16:44 Відповісти
може таких операцій немає, але їх потрібно вигадати щоб ворог постійно був в стрессі ...
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06.06.2025 16:55 Відповісти
за павутину дізналися за наслідками
оце реальний приклад
усе інше - іпсо, користі не принесе
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06.06.2025 16:57 Відповісти
Як сказати. Нехай сруться.
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06.06.2025 17:16 Відповісти
шоби перемогти більшого за тебе ворога - треба його тупо наїпати
від усьору кацапи не здохнуть, а от від доброго наїпалова із точними ударом у ціль - буде гарно
а попередження для обсьору - це не наїпалово, на жаль...
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06.06.2025 17:20 Відповісти
А на)(уя анонс ?
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06.06.2025 16:35 Відповісти
нещодавно на ресурсі була новина, що кацапи представляються Службою Божою та вчиняють провокації
не виключено, що і у цьому випадку це кацапська операція "під чужим прапором"
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06.06.2025 16:47 Відповісти
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06.06.2025 16:36 Відповісти
Про Яблунівку наші взагалі не згадують ... буде неприємно , коли просто з новин дізнаємось , що її теж захопили
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06.06.2025 16:48 Відповісти
Готують операцію "Замануха"
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06.06.2025 16:36 Відповісти
Анонс шоб кацапи срались і бігали обісрані по всей рассеи нема шо булочкі рослабляти
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06.06.2025 16:38 Відповісти
а завтра рудий донні та та келлог вилізуть до етеру та верещатимуть, що Україна ескалує та не бажає припиняти вогонь
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06.06.2025 16:40 Відповісти
Те , що Україна не бажає здаватися вже зрозуміло усім ... і пох на їх верещання !
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06.06.2025 16:49 Відповісти
якщо рудий заблокує те, що зараз йде та працює, то нам буде вже не пох...
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06.06.2025 16:51 Відповісти
Ті крохи взагалі ні на що не впливали і не впливають
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06.06.2025 16:54 Відповісти
сьогодні вночі впливали, напередодні впливали, без штатів та їхньої допомоги буде реально тяжко
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06.06.2025 16:58 Відповісти
якби не Washington Post ніхто і здогадався би
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06.06.2025 16:38 Відповісти
"...глава СБУ Василь Малюк розповів про операцію "Павутина" президенту Володимиру Зеленському, але не інших високопосадовців з його оточення".
Он и Янелоху рассказал только в момент её проведения и даже видос ему показал.
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06.06.2025 16:38 Відповісти
І яка падаль їм злила? Трамперика - ворог України на рівні кацапів .
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06.06.2025 16:41 Відповісти
не виключено, що самі кацапи цю "новину" і втюхали WP за грошики
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06.06.2025 16:45 Відповісти
а шоб кацапня сцалась
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06.06.2025 16:49 Відповісти
читай книгу Мистецтво війни - може трохи розуму наберешся
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06.06.2025 16:59 Відповісти
WP пише, Дуля не офіційно в захваті.
Дуя, дедлайн, чи ще продовжиш.
Не то що в бізнесі і в політиці, треба відповісти за своі слова, публічно опубліковані представником влади.
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06.06.2025 16:43 Відповісти
так згодом кацапня без штанів залишиться
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06.06.2025 16:48 Відповісти
підари мають 150+ пускових іскандерів, щодня виготовляють 170+ шахєдів, клєпають іскандери, калібри, х-47, х-101, ще у запасі є кілька ту-95, ту22м3, ту-160, носії калібрів, отримують від підарів з півнкореї пускові та балістичні ракети, бк до арти
так шо нарахунок підарських штанів не варто розслаблятися, люся теж звизділа за 2-3 тижні...
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06.06.2025 16:56 Відповісти
наступна операція по авіабазам буде носити назву "Птіцеєд".
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06.06.2025 16:56 Відповісти
а по власнику кремльовського бункеру яка назва?
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06.06.2025 16:59 Відповісти
звісно "Гавноєд".
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06.06.2025 17:07 Відповісти
а я чогось думав "********"
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06.06.2025 17:08 Відповісти
хто там волає що не потрібні такі статті - я вважаю що потрібні, бо :

Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.

Мистецтво війни
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06.06.2025 16:57 Відповісти
павутина від Служби Божої - оце мистецтво
пейджери від Моссаду - реальне мистецтво
та ніхто ні про що не переповідав і не попереджав
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06.06.2025 17:01 Відповісти
фсбшники про цю операцію не знали, а тут якийсь журналюга в курсі.
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06.06.2025 17:00 Відповісти
огласите с подробностями
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06.06.2025 17:04 Відповісти
Матеріальна частина, технології,електроніка -чиї,як не американські? Тут,міни до пуття не можуть довести.
Те,що Трампу офіційно не повідомили-не означає,що йому не доповідали амер.служби про операцію.
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06.06.2025 17:04 Відповісти
Такі статті потрібні щоб виснажити російську спецуру.

А ти тим часом просто сидишь і нічаго не готуєш окрім чашки чаю. І сидиш спокійно і спотеригаеш як вони там на росії бігають, метушаться, ловлять чорну кішку у чорний кімнаті
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06.06.2025 17:04 Відповісти
сунь-цзи "мистецтво війни", цитати:
Війна - це шлях обману.
Коли можеш - вдавай, що не можеш;
використовуєш - вдавай, що не використовуєш;
коли ти близько, вдавай, що далеко
павутина від Служби спрацювала, бо кацапи були на розслабоні, упевнені у своїй безпеці, нічого не очікували та увірували у свою перемогу
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06.06.2025 17:10 Відповісти
Помийки почали надумувати)Хоча добре,нехай москалі сцяють )Не вірю жодному західному виданню,котрі щось прогнозують щодо дій України ) Чому?))Може хтось знайде посилання на них,котре хоч дуже далеко розповідає про сраку на військових аеродромах в рашці?))Отож)
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06.06.2025 17:04 Відповісти
зараз головне - через всі напрямки (через Казахстан, Вірменію, Грузію тощо) завозити компоненти для збирання fpv на керуванні з російських сім-карт, та виготовлення до них бойових частин. Потім їх можно навіть по одному доправляти до точки старту та ініціації дрона.
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06.06.2025 17:05 Відповісти
Думаю ,що ці інструкції вже постфактум))Операцію павутинну готували 1.5 роки)невже думєте лиш одну))далі буде,бо вс е вже в рашці))
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06.06.2025 17:07 Відповісти
Ну давайте, напишіть зараз про їхні назви, імена виконавців, цілі, дати. Ви ж так любите публічність та прозорість у всьому, ідіоти корисні.
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06.06.2025 17:07 Відповісти
можна вже і не починати... одна свиня нахрюкає іншій
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06.06.2025 17:13 Відповісти
я так зрозумів, трамп рятує дружбана ?

- паралельно йдуть чутки, що трамп обдумує з командою про зупинку допомоги (і розвід даних звісно)

- вкидається в газітьонкі трампа, що Україна хоче захищатись ескалювати

типу, українці, вмирайте тихесенько і не пручайтесь?
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06.06.2025 17:28 Відповісти
 
 