Україна готує нові спецоперації в тилу Росії на зразок "Павутини", - WP
Спецслужби України готуються до проведення нових складних операцій у глибокому тилу на території Росії на зразок "Павутини".
Про це пише видання Washington Post із посиланням на джерела українських спецслужбах, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони від початку повномасштабного вторгнення Росії працюють над втіленням девізу українських спецслужб: "Я йду по тебе".
Вони проводять операції, щоб перенести боротьбу на територію Росії та за її межами. Інші складні операції вже перебувають у розробці, повідомили джерела журналіста WP Девіда Ігнатіуса у розвідці.
Мета полягає в тому, щоб завдати удару в несподіваних місцях за допомогою хитрих засобів і змусити Росію страждати далеко за межами лінії фронту в Україні.
Колумніст з посиланням на джерела в українській розвідці також пише, що глава СБУ Василь Малюк розповів про операцію "Павутина" президенту Володимиру Зеленському, але не інших високопосадовців з його оточення.
За словами джерел, Малюк не сказав про це навіть своєму ключовому заступнику.
За словами Ігнатіуса, Україна розглядала морський варіант "Павутини" — відправлення морських безпілотників, захованих у вантажних контейнерах, для атаки на російські кораблі в північній частині Тихого океану.
Журналіст наголошує, що операція "Павутина" була сміливою спробою Києва "змінити хід переговорів".
Видання додає, що готовність України до проведення ризикованих шпигунських операцій призвела до напруженості між Києвом та Вашингтоном.
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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а саме головне - нахіба???!!!
оце реальний приклад
усе інше - іпсо, користі не принесе
від усьору кацапи не здохнуть, а от від доброго наїпалова із точними ударом у ціль - буде гарно
а попередження для обсьору - це не наїпалово, на жаль...
не виключено, що і у цьому випадку це кацапська операція "під чужим прапором"
Он и Янелоху рассказал только в момент её проведения и даже видос ему показал.
Дуя, дедлайн, чи ще продовжиш.
Не то що в бізнесі і в політиці, треба відповісти за своі слова, публічно опубліковані представником влади.
так шо нарахунок підарських штанів не варто розслаблятися, люся теж звизділа за 2-3 тижні...
Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
Мистецтво війни
пейджери від Моссаду - реальне мистецтво
та ніхто ні про що не переповідав і не попереджав
Те,що Трампу офіційно не повідомили-не означає,що йому не доповідали амер.служби про операцію.
А ти тим часом просто сидишь і нічаго не готуєш окрім чашки чаю. І сидиш спокійно і спотеригаеш як вони там на росії бігають, метушаться, ловлять чорну кішку у чорний кімнаті
Війна - це шлях обману.
Коли можеш - вдавай, що не можеш;
використовуєш - вдавай, що не використовуєш;
коли ти близько, вдавай, що далеко
павутина від Служби спрацювала, бо кацапи були на розслабоні, упевнені у своїй безпеці, нічого не очікували та увірували у свою перемогу
- паралельно йдуть чутки, що трамп обдумує з командою про зупинку допомоги (і розвід даних звісно)
- вкидається в газітьонкі трампа, що Україна хоче
захищатисьескалювати
типу, українці, вмирайте тихесенько і не пручайтесь?