УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12561 відвідувач онлайн
Новини Операція СБУ Павутина
691 7

Будь-які дії РФ після спецоперації "Павутина" є слабкими та непереконливими, - розвідка Естонії

Розвідка Естонії відреагувала на операцію СБУ Павутина

Після спецоперації "Павутина", яку Служба безпеки України реалізувала 1 червня, будь-які дії Росії у "відповідь" виглядають слабкими й непереконливими. 

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Він нагадав, що російські бомбардувальники Ту-95, пошкоджені українськими безпілотниками, були активно задіяні для ударів по Україні.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", - заявив він.

Читайте також: Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"

Відновлення цих літаків, за словами Ківісельга, вимагатиме від Росії значних ресурсів: "Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ".

За словами естонського полковника, важливо, що Україна здійснила низку одночасних спецоперацій у віддалених районах Росії, що стало "сильним сигналом для путінського режиму про потенціал, який може бути використаний для тиску на Росію та змусити її сісти за стіл мирних переговорів".

"У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими й непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати", - додав Ківісельг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідьадміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic

Автор: 

росія (66037) Естонія (1644) зовнішня розвідка (478) війна в Україні (4706)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, как-то неубедительно и слабо прилетало сегодня ночью.
показати весь коментар
06.06.2025 14:41 Відповісти
ну так 4 драндулета нашкребли(недобитка) тем и ответили,может на днях опять 2-3 нашкребут на вылет) ....вот такая и ответка.
показати весь коментар
06.06.2025 14:51 Відповісти
Будь-які відмазки НАТО після операції "Павутина" виглядають непереконливими. Як і до операції.
показати весь коментар
06.06.2025 14:42 Відповісти
А що , з кацапських аеропортів болотні вбивці зі своїми лічінками ще літять у тепли країни ?
НЕПОДОБСТВО
ТРЕБА закрити повітряний простір над рашей беспилотниками - нехай пляжуттся у болотах московіі
показати весь коментар
06.06.2025 14:44 Відповісти
А тобі, естонська розвідка, які потрібні були б дії? За собою дивись краще, бо в тебе там скрізь роzziйські шпигуни та запроданці сидять
показати весь коментар
06.06.2025 14:46 Відповісти
поки не почне вибухати та палати москва, до сраки карі очі!!!!
кацапи не перестали наступати і не перестали бомбити!
скільки можна обсмоктувати, цю, навіть геніальнішу операцію?
наступну скільки чекати?
і до речі, той керченський міст нікому не вперся, коли існує і вільно себе почуває залізничний коридор з ростова у крим.
показати весь коментар
06.06.2025 14:51 Відповісти
А якщо ці "слабкі і непереконливі дії" не українцям на голови, а вам полетять?
показати весь коментар
06.06.2025 15:27 Відповісти
 
 