Будь-які дії РФ після спецоперації "Павутина" є слабкими та непереконливими, - розвідка Естонії

Після спецоперації "Павутина", яку Служба безпеки України реалізувала 1 червня, будь-які дії Росії у "відповідь" виглядають слабкими й непереконливими.

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Він нагадав, що російські бомбардувальники Ту-95, пошкоджені українськими безпілотниками, були активно задіяні для ударів по Україні.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар був завданий по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності", - заявив він.

Читайте також: Кремль про масований обстріл України: "Відповідь РФ на терористичні акти київського режиму"

Відновлення цих літаків, за словами Ківісельга, вимагатиме від Росії значних ресурсів: "Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки та заходів щодо захисту військ".

За словами естонського полковника, важливо, що Україна здійснила низку одночасних спецоперацій у віддалених районах Росії, що стало "сильним сигналом для путінського режиму про потенціал, який може бути використаний для тиску на Росію та змусити її сісти за стіл мирних переговорів".

"У такій ситуації будь-які відповідні дії Росії виглядають слабкими й непереконливими, лише підкреслюючи її нездатність ефективно реагувати", - додав Ківісельг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідьадміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп обурений ударами України по аеродромах РФ: у Білому домі нова хвиля дискусій щодо подальшої підтримки Києва, - The Atlantic