Любые действия РФ после спецоперации "Павутина" являются слабыми и неубедительными, - разведка Эстонии

После спецоперации "Павутина", которую Служба безопасности Украины реализовала 1 июня, любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Он напомнил, что российские бомбардировщики Ту-95, поврежденные украинскими беспилотниками, были активно задействованы для ударов по Украине.

"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности", - заявил он.

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Восстановление этих самолетов, по словам Кивисельга, потребует от России значительных ресурсов: "Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск".

По словам эстонского полковника, важно, что Украина осуществила ряд одновременных спецопераций в отдаленных районах России, что стало "сильным сигналом для путинского режима о потенциале, который может быть использован для давления на Россию и заставить ее сесть за стол мирных переговоров".

"В такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать", - добавил Кивисельг.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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