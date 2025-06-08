В США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине в ближайшее время, - Reuters
Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Reuters официальные лица США.
Когда именно состоится удар России, пока не понятно, впрочем один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, в частности ракеты и беспилотники.
"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву", - говорится в сообщении.
Другой высокопоставленный западный дипломат тоже предвидит очередное разрушительное нападение Москвы.
"Оно будет огромным, жестоким и безжалостным", - сказал дипломат. "Но украинцы - храбрые люди".
По мнению эксперта по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональным управлениям разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.
Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.
Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.
Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
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Кацапи тоді відповзли.
А після 21. 04. 2019 припинила.
Не скажете, чому?
За дешевий газ , проти НАТО
Фортифікація на кордонах ОРДЛО.
Клістрони в системах ППО С-300.
І взагалі, перевага нападаючої сторони нівелюється обороною тих хто тримає оборону.
Всі, хто розмінував Чонгар, будував дороги, не може скласти прості міни, на постачає зараз дрони до армії, всі, з ким зустрічався портнов - вони почувають себе надзвичайно добре.
Пентагон поінформував Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер будуть передані підрозділам ВПС США, дислокованим на Близькому Сході.
Гегсет також попередив, що європейські союзники України мають забезпечити переважну частку майбутньої військової допомоги Києву, тоді як пріоритетом Пентагону є західна частина Тихого океану.
Минулого місяця міністр оборони США пішов ще далі, вказує WSJ.
У службовій записці він уповноважив відповідний підрозділ Пентагону надати детонатори Повітряним силам США, хоча вони від самого початку були закуплені для потреб України.
Вона також не зверталася до Конгресу за новим фінансуванням для Ініціативи сприяння безпеці України.
Раніше Bloomberg писало, що США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні.
Ще й нового вони нічого по факту не повідомили...
Причому у відповідь прилетить в рази більше.
таке вже рижий ніс
Хто це «ми»?
Я особисто нічого не підписував.
Підписав самі знаєте,хто.
От позавчора було повідомлення,митникам на 46% зарплати підняли,бо бідують дуже...
На дрони простілюди як ми з вами скинемось,на петріоти у нас не вистачить...
Кончу-Заспу аж ніяк не захищаю - більшість там гниди.
За 3 роки війни ЄС та США влили в Україну море коштів, але ракети в одиничних екземплярах, дрони штампують як небуть, щоб просто набити статистику, в результаті чого військові просять у волонтерів дальше дрони або комплектуючі, щоб переробити державні.
А куди кошти пішли на ріст зарплат чиновників в міністерствах, при зменшенні населення їх мали скоротити, але ні кількість росте, на захмарні пенсії правоохоронцям, Що до речі із скандалом майже нікого не звільнили за нанесені державі збитки, і скоріше всього вони дальше ті пенсії отримують, раз не знайшли складу злочину. На 32 млрд. не виконаних контрактів по озброєнню, нонсенс ніхто не покараний з вищих чиновників, такі розміри не могли не погоджуватись у високих кабінетах МО.
У нас от жодну ракету не збили. Бо кулемети лише. Мабуть уже дефіцит.
США дійсно стало знов великими зрадниками -суіцидальниками.
Здається папаша прилетів мирити двох агентів фсб їх босом путіним, за чи мале бабло трампу особисто, бо додав, що в цій «битві» переміг трамп.
ми віддали копалини, за те що б нас попереджували?
агов, зелена дегенератка свириденко?
смотрят , что может дАрагой владимир.
А ми думали, що це гарантії безпеки, які Росія, Великобританія та США давали Україні в обмін на передачу ядерної зброї - не загрожувати силою або її застосуванням територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також утримуватися від економічного примусу, який міг би порушити права України.
Ніколи не довіряйте раше і США, продадуть не думаючи!