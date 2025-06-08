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Новости Массированный ракетный обстрел
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В США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине в ближайшее время, - Reuters

ракеты и шахеды

Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Reuters официальные лица США.

Когда именно состоится удар России, пока не понятно, впрочем один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, в частности ракеты и беспилотники.

"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы дали Путину повод для бомбардировки, - Трамп

Другой высокопоставленный западный дипломат тоже предвидит очередное разрушительное нападение Москвы.

"Оно будет огромным, жестоким и безжалостным", - сказал дипломат. "Но украинцы - храбрые люди".

По мнению эксперта по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональным управлениям разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

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обстрел (27874) СБУ (20048) США (27149) война в Украине (4695)


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Топ комментарии
+52
Навіщо нас попереджати, ми і так знаємо, що кацап буде бити стільки, скільки буде чим і скільки йому дозволить Захід. Головне, що США піддалися на брехню кацапа і кожен день будуть погодуватися, що то, що то ніби помста за літаки. А за які літаки? За ті, які ракетами стирають з лиця землі цілі багатоповерхівки з людьми?
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08.06.2025 08:30 Ответить
+20
А допомогти зброєю - замісь гундіти
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08.06.2025 08:31 Ответить
+18
Путін сказав сказати.
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08.06.2025 08:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо нас попереджати, ми і так знаємо, що кацап буде бити стільки, скільки буде чим і скільки йому дозволить Захід. Головне, що США піддалися на брехню кацапа і кожен день будуть погодуватися, що то, що то ніби помста за літаки. А за які літаки? За ті, які ракетами стирають з лиця землі цілі багатоповерхівки з людьми?
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08.06.2025 08:30 Ответить
Головне щоб С.Кривонос встиг перед тим залити обраткою злітно-посадкову смугу аеропорту.
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08.06.2025 08:55 Ответить
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08.06.2025 09:25 Ответить
Як навіщо попереджати? Ми теж їх попередимо коли хусиди в'їбуть дронами по їх авіаносцях...
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08.06.2025 10:05 Ответить
А допомогти зброєю - замісь гундіти
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08.06.2025 08:31 Ответить
А своя зброя де?
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08.06.2025 08:48 Ответить
Є - але мало - Україна в 10р економічно слабша рашки - і тд - люди гроші
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08.06.2025 08:53 Ответить
А з 2014 по 2019 була.
Кацапи тоді відповзли.
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08.06.2025 08:58 Ответить
Тоді був зовсім інший масштаб війни - без такої кількості ракет КАБів Шахедів дронів
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08.06.2025 09:02 Ответить
Так і Україна тоді почала виробляти потужну зброю.
А після 21. 04. 2019 припинила.
Не скажете, чому?
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08.06.2025 09:06 Ответить
Виробляли і якби й Зеля продовжив - то було б дуже добре - але це не та кількість яка нам потрібна - рашка 50р стягувала зброю зі всього Союзу і зараз вона за 3 міс випускає стільки снарядів як Захід за рік - один на один ми не вистоїм - різні вагові категорії
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08.06.2025 09:17 Ответить
Кучма дофіга зброї кацапам віддав за дешевий газ. Українці тоді це підтримували, бо навіщо нам зброя, якщо є газ.
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08.06.2025 09:40 Ответить
А те, що за часів обраного українцями Януковча ДВА міністра оборони України: Дімітрій Саламатін і Павєл Лєбєдєв були громадянами россіі, то ніяк нє повліяло?
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08.06.2025 09:49 Ответить
Повпливало також. Але давайте не забувати як українці розставляли пріоритети
За дешевий газ , проти НАТО
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08.06.2025 09:54 Ответить
Так у нас був замінований Чонгар, танкові заслони проти наступу русскіх з Білорусіїі.
Фортифікація на кордонах ОРДЛО.
Клістрони в системах ППО С-300.
І взагалі, перевага нападаючої сторони нівелюється обороною тих хто тримає оборону.
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08.06.2025 09:45 Ответить
Запитай в кучмоноїда, юща, овоча та ін... Ще спитай де наша ядерка! Звідки ви лізете???
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08.06.2025 09:46 Ответить
В.Ющенко муляє?
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08.06.2025 09:51 Ответить
Таки в першу чергу! Ти хоч знаэш скільки при ньому продано зброї, і я вже не кажу про - Бандитам тюрми, що жодного бандита-корупціонера не посадив і реформу суддівську не зробив!
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08.06.2025 10:03 Ответить
Тю, ті роки продажею зброї щаймалися любі тобі юля та Толік. Склероз?
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08.06.2025 10:35 Ответить
РИжому наснилося? Чи Меланія навангувала?
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08.06.2025 08:31 Ответить
Путін сказав сказати.
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08.06.2025 08:35 Ответить
Трампу зараз замість традиційних доповідей про стан справ крутять п'ятихвилинні мультики зі славнозвісним "25-м кадром". І з кожного 25-го йому ху#ло погрожує пальчиком і показує фото розваг молодого Трампа в мацкві
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08.06.2025 08:56 Ответить
Жах: війна почнеться....
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08.06.2025 08:32 Ответить
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08.06.2025 08:53 Ответить
Як би в тих урядових будівлях та оп сиділи б справжні патріоти, то удари б давно відбулися. До сих пір страждають наші захисники, прості мирні мешканці і ракетою вбили депутата Вадатурського.

Всі, хто розмінував Чонгар, будував дороги, не може скласти прості міни, на постачає зараз дрони до армії, всі, з ким зустрічався портнов - вони почувають себе надзвичайно добре.
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08.06.2025 08:32 Ответить
Знову по багатоповерхівках, на інше вони не здатні
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08.06.2025 08:33 Ответить
Жага помсти, покарання, відплати за принесені приниження, кров цивільного населення України, саме це потрібно }{уйло.
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08.06.2025 09:31 Ответить
Трамп відмовив укладати угоду на $50 мільярдів про постачання ППО Україні.
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08.06.2025 08:36 Ответить
Він не винен, ху ..ло забороняє. А проти хазяїна не попреш
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08.06.2025 10:14 Ответить
Паспешнасть массираваннава удара", викликана "абидай", не завжди є успішною... "Быстрее - не значит "вернее"... Кацапи зараз "не тямлять себе, від люті...". Для них же, головне - ПОНТИ... А тут рознесли купу "стратегів", які (як вони вважали) - "недоторканна і недосяжна священна корова", якою вони весь світ лякають!!! Навіть загрузка тих "пєпєлаців", які залишилися, повним БК - нам "на руку"... Бо швидше випрацюють ресурс і почнуть виходить з ладу, а (можливо), й падать.... А заміни (чи навіть ремкомплекту) - НЕМАЄ!
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08.06.2025 08:39 Ответить
Адміністрація Трампа ухвалила рішення перенаправити ключові компоненти системи протидії дронам, які раніше планувалися для передачі Україні, на користь американських збройних сил.

Пентагон поінформував Конгрес про те, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для знищення російських дронів, тепер будуть передані підрозділам ВПС США, дислокованим на Близькому Сході.
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08.06.2025 08:39 Ответить
Mіністр оборони США Піт Гегсет відмовився від участі в засіданні контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн".

Гегсет також попередив, що європейські союзники України мають забезпечити переважну частку майбутньої військової допомоги Києву, тоді як пріоритетом Пентагону є західна частина Тихого океану.

Минулого місяця міністр оборони США пішов ще далі, вказує WSJ.

У службовій записці він уповноважив відповідний підрозділ Пентагону надати детонатори Повітряним силам США, хоча вони від самого початку були закуплені для потреб України.
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08.06.2025 08:42 Ответить
Журналісти вказують, що адміністрація Трампа отримала повноваження надати Україні близько 3,85 млрд доларів зі складів Пентагону, але досі не скористалася цим правом.

Вона також не зверталася до Конгресу за новим фінансуванням для Ініціативи сприяння безпеці України.

Раніше Bloomberg писало, що США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні.
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08.06.2025 08:44 Ответить
Координати ТЦК, ДБР та ВР русні вже передали? Там багато "натівських" найманців...
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08.06.2025 08:46 Ответить
Як раз там всі свої....🤣
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08.06.2025 08:54 Ответить
А ці "офіційні особи США" мають ім'я? Кому цікава думка "ноунеймів"?
Ще й нового вони нічого по факту не повідомили...
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08.06.2025 08:47 Ответить
это любой. может сказать- это предсказуемо, главное что выберут для меры наказания
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08.06.2025 08:52 Ответить
Ну хто ж сумнівається що ***** таке мріє зробити після того як Тампон запевнив ***** що за це йому нічого не буде. Ну значить Україні потрібно бити на випередження і бити також сильно. І самий сильний удар буде зробивши на Сосії транспортний колабс вдаривши по рашистських аеропортах, знищивши всі літаки які літають до моцкви, та електростанції навколо моцкви. Також потрібно за допомогою дронів підпалювати рашистські ліси, торф'яники і поля з зерновими. Щоб моцква була постійнов диму від якого вже ніде не заховаєшся.
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08.06.2025 08:48 Ответить
Життя у Москві треба робити нестерпним. Так, авжеж, треба класти московітську енергетіку.
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08.06.2025 08:51 Ответить
Можно хотябы пригрозить: раз нам кацапы грозят ядерным оружием, мы им пригрозим биологическим. Его заготовить проще, чем ядерку, а последствия - опустошительные.
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08.06.2025 08:55 Ответить
Дрезден був розбомблений у лютому 1945 року британською та американською авіацією. За чотири рейди, з 13 по 15 лютого, на місто скинули понад 3900 тонн бомб
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08.06.2025 09:19 Ответить
Україна - з великой літери , кацапе !
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08.06.2025 09:46 Ответить
твоя помощь не советы, а реально взять автомат и в окоп, умник
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08.06.2025 09:32 Ответить
Умник?) это мне французик говорит? Лягушками не подавись, ссыкливый беженец
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08.06.2025 09:33 Ответить
Вони там всі херої як кордон перетне, і чим далі втече, тім більш херої
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08.06.2025 10:17 Ответить
Це тупий вихід, у них кращі розробки і більше засобів ураження, дрон принесе не біль 20-30 кг і більшість з них буде знищено орківською авіацією на підльоті, а ми відкриємо ящик пандори та це дозволить оркам примінити по наших містах біологічну збрю, і уже ракети із 500 кг речовини а не 20-30 кг, які як бачимо по останніх ударах можуть пролетіти всю Україну.
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08.06.2025 09:41 Ответить
Мабуть ти або дебіл, або по методиці фсб пишешь
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08.06.2025 10:18 Ответить
Бот безмозглий після ж першого такого удару втратимо все фінансування від заходу, а щоб ти розумів своєю тупою макітрою, наші податки і близько не покривають витрат.

Причому у відповідь прилетить в рази більше.
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08.06.2025 10:52 Ответить
Яке тільки США сцикливе стало ще й нам передають слова із із Кремля ..жалюгідні просто
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08.06.2025 08:49 Ответить
спочатку стращають а потім скажуть віддайте копалини бо ми за вас домовилися

таке вже рижий ніс
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08.06.2025 08:53 Ответить
Невже це щось нове вони кожен день і ніч атакують Україну убивають мирних жителів ,руйнують міста і села, влада безпорадна, світ мовчить . Рашиські варвари розуміють тільки силу і допоки адекватної відповіді не буде вони продовжутимуть це робити .Лише ліквідація кривавого терориста путіна і його кривавої кліки може це зупинити.
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08.06.2025 08:58 Ответить
Якби могли ,то вже б вдарили,а так це лиш підсилені Трампоном страхи.
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08.06.2025 09:05 Ответить
Трампон лякає від імені Путлера.
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08.06.2025 09:35 Ответить
Не думаю, що окурок наважиться на щось масоване до 12 червня (день сососії), бо, хто зна, можна і відповідь отримати по зборищах туземців. Терпіння - воно не нескінченне... Не обов'язково бити по аборигенах, достатню буде стратегічних цілей десь поблизу, все інше зробить криворука ППО.
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08.06.2025 09:05 Ответить
Америкоси це вже прес-секретарі та спікери мзс рашки
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08.06.2025 09:11 Ответить
Але санкції проти кацапів треба пом'якшати... АгЄнт ''КрасноФФ''...
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08.06.2025 09:12 Ответить
ЧЕРГОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІД АМЕРИКАНСЬКИХ СПІВУЧАСНИКІВ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ.ОКУПАНТА УКРАЇНИ І КРОВОПИВЦІ КРОВІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
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08.06.2025 09:12 Ответить
От хотілося б почути: це буде ескалація чи ні? Що про це думають "офіційні особи США"?
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08.06.2025 09:14 Ответить
Нах ми з Америкою підписали угоду про надра? Що це дало в плані безпеки, якщо вони почали виступати на стороні рашки і виправдовувати їх військові злочини?
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08.06.2025 09:15 Ответить
Виктор Ле
Хто це «ми»?
Я особисто нічого не підписував.
Підписав самі знаєте,хто.
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08.06.2025 09:23 Ответить
То зрадник підписав.
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08.06.2025 09:33 Ответить
Як де?
От позавчора було повідомлення,митникам на 46% зарплати підняли,бо бідують дуже...
На дрони простілюди як ми з вами скинемось,на петріоти у нас не вистачить...
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08.06.2025 09:20 Ответить
Юра, я вчора вже передавав привіт від Вадатурського одному захиснику пролетаріату от буржуєв. Вам теж привіт. Я Вас давно знаю, як людину, яка може думати. Підарам байдуже, кого убивати. Їхнє високаточноєаружиє летить куди попало. Думай Те.
Кончу-Заспу аж ніяк не захищаю - більшість там гниди.
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08.06.2025 09:33 Ответить
Ці всі системи висоокоточного озброєння у європейськиї офшорах, просто у людей за 30 років виробилась лояльність до корупції, і вони у всіх бідах звинувачують тільки захід, хоча не бачать чия саме вина в відсутності озброєння.

За 3 роки війни ЄС та США влили в Україну море коштів, але ракети в одиничних екземплярах, дрони штампують як небуть, щоб просто набити статистику, в результаті чого військові просять у волонтерів дальше дрони або комплектуючі, щоб переробити державні.

А куди кошти пішли на ріст зарплат чиновників в міністерствах, при зменшенні населення їх мали скоротити, але ні кількість росте, на захмарні пенсії правоохоронцям, Що до речі із скандалом майже нікого не звільнили за нанесені державі збитки, і скоріше всього вони дальше ті пенсії отримують, раз не знайшли складу злочину. На 32 млрд. не виконаних контрактів по озброєнню, нонсенс ніхто не покараний з вищих чиновників, такі розміри не могли не погоджуватись у високих кабінетах МО.
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08.06.2025 09:35 Ответить
Замість звіздьожі краще б пару батарей петріот...
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08.06.2025 09:17 Ответить
Занадто дорого виходить. Петріотом збивати шахеди.
У нас от жодну ракету не збили. Бо кулемети лише. Мабуть уже дефіцит.
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08.06.2025 09:49 Ответить
Агент краснов даже продавать их не хочет.
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08.06.2025 11:03 Ответить
Тварі знають все і сидять дивляться на це все нічого не роблячи
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08.06.2025 09:18 Ответить
ТЮ!
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08.06.2025 09:27 Ответить
США вже так обісрались що через пару років оголосять себе суб'єктом РФ щоб ядерної війни не було
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08.06.2025 09:28 Ответить
Попереджуватели! А чего им не ударять? Они клепают свои говнолеты сотнями, не смотря на ваши потужные санкции!
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08.06.2025 09:28 Ответить
Бред сивой кобылы.
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08.06.2025 09:30 Ответить
Найважливіша ціль - Придністров'є. Але спочатку таки Боневтік
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08.06.2025 09:39 Ответить
Якщо хтось вважає, що Трамп і його БД ще не допомогає росії, то ви глибоко помиляєтесь. І оця психологічна атака від адміністрації трампа є частиною цієї допомоги, аби посіяти паніку, страх, відчуття безвихідності і самотності в цій війні. Трамп найогодніша істота в світі, бо вже абсолютна копія Іуди, який прислуговує сатані і теж за гроші. Шмат мотузки Господь вже кладе на всі його стежки, не обійти, як і всім його прислужникам, і смаковницю висадив аби її гілки втримали його тіло яке бавно немає душі. Амінь
США дійсно стало знов великими зрадниками -суіцидальниками.
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08.06.2025 09:40 Ответить
Щодо Європи. Ці вжі не співчувають, не мають стурбованості, не мають занепокоєності і теж окуклились у власній павутині. Це не спасе якщо вони будуть вважати що це не їх війна
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08.06.2025 09:43 Ответить
а тем временем, рашисты радуются что отец Илона Маска прилетел в москву.
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08.06.2025 09:50 Ответить
Лайно до лайна тягне. Трампонутий цьому не зрадіє
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08.06.2025 09:57 Ответить
Если это еще и не вербовка, то я почему то уверен что кремлевские гэбисты этим обязательно воспользуются (что бы влиять на Маска младшего): если не завербуют то "найдут наркотики " или похитят и т.д. Очень глупый поступок папаши самого богатого человека в мире.
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08.06.2025 10:04 Ответить
Невже ти думаєш що вони не думали про це. Масканутий зі своїми фсбшними кураторами домовився, вони можуть його тільки завербувати, але не похищати. Хоча може масканутому батько дуже надоїв
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08.06.2025 10:23 Ответить
Це добровільна співпраця, бо прилетів він не на туристичну розвпгу, а на з'їзд відбірного російського фашизму організованого дугіним, справжнім соціопатом який проповідує тотальне знищення всіх на розсуд росії, яка єдина має право вирішувати долі інших. Крім того прямо в аеропорту батько маска щаявив про нестриму і палку любов до росії, путіна, дугіна і їх політики, і запевнив, що ця любов озопила всю його сім'ю включаючі ілона.
Здається папаша прилетів мирити двох агентів фсб їх босом путіним, за чи мале бабло трампу особисто, бо додав, що в цій «битві» переміг трамп.
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08.06.2025 10:48 Ответить
Я розумію якщо знаєте, що ху...ло готується до нових убивств, то після попередження нас повинні були допомогти з засобами захисту. А інакше це якийсь дебілні промови, нам і так зрозуміло що була велика держава Америка, стала штатом ху....лостану
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08.06.2025 09:54 Ответить
****** американские, предупреждают они . А оружием защитить не хотите
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08.06.2025 10:08 Ответить
Спостерігачі, блть!..
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08.06.2025 10:11 Ответить
Американці вирішили підлити масла у вогонь.
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08.06.2025 10:15 Ответить
Тепер, у є'баньків, всі обстріли будуть мстьою за стратеги? А так вони не стріляли б?
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08.06.2025 10:29 Ответить
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08.06.2025 10:29 Ответить
не зрозумів!
ми віддали копалини, за те що б нас попереджували?
агов, зелена дегенератка свириденко?
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08.06.2025 10:40 Ответить
А тампон с венсом запаслись попкорном.
смотрят , что может дАрагой владимир.
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08.06.2025 10:41 Ответить
а агент Краснов тем временем пытается ослабить "убийственные санкции" против паРаши, которые даже если сенат их и продавит, оказались минимальными. отака ху...ня, малята
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08.06.2025 10:44 Ответить
Ну так вже 4-й рік підряд. Тим більш, що фактично рудий дегенерат Трампон ніяк не проти цього - навпаки пропонує помягчити санкції проти рашистів. Він вже цілком заслужив "почесне звання" - Ху'ло-2.
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08.06.2025 10:46 Ответить
Анонімні американці попереджають українців через жовтий британський таблоїд, особливо вражає "обізнаність" неназваних чиновників про тещо удар буде дронами та ракетами. Слідкуйте за оголошеннями про можливі удари на сайті американського посольства в Україні і не ведіться на хайпові заголовки від жовтої преси.
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08.06.2025 10:53 Ответить
Навіщо був "Будепештський меморандум"?
А ми думали, що це гарантії безпеки, які Росія, Великобританія та США давали Україні в обмін на передачу ядерної зброї - не загрожувати силою або її застосуванням територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також утримуватися від економічного примусу, який міг би порушити права України.

Ніколи не довіряйте раше і США, продадуть не думаючи!
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08.06.2025 11:01 Ответить
 
 