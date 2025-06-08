В США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине в ближайшее время, - Reuters

Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Reuters официальные лица США.

Когда именно состоится удар России, пока не понятно, впрочем один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Второй американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать различные виды воздушных возможностей, в частности ракеты и беспилотники.

"Западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву", - говорится в сообщении.

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Другой высокопоставленный западный дипломат тоже предвидит очередное разрушительное нападение Москвы.

"Оно будет огромным, жестоким и безжалостным", - сказал дипломат. "Но украинцы - храбрые люди".

По мнению эксперта по вопросам России в Фонде Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Россия может ударить баллистическими ракетами средней дальности по центральному офису СБУ в Киеве или региональным управлениям разведки. Также под удар могут попасть объекты оборонной промышленности Украины.

Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.