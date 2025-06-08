Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев особенно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в эти дни.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства призвал граждан прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".

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