Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев особенно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в эти дни.
Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства призвал граждан прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".
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А тут потужного в етері транслюють цілий день)))
ну от чому - шо не кацап - то сосун зе-гнид?
"В квітні - відзначимо Великдень.
В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.
І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
Зеленський - еталонна мразота
...обов'язково вживаємо лапшу швидкого приготування, дуже корисну копчену морську рибу...