РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Воздушные атаки россиян
2 041 24

Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги, - Зеленский

Зеленский призвал реагировать на тревоги

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев особенно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в эти дни.

Об этом он сказал в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства призвал граждан прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

"Обязательно в эти дни учитываем сигналы воздушной тревоги. Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украину", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее агентство Reuters писало, что Соединенные Штаты считают, что угроза российского диктатора Владимира Путина ответить Украине за атаку беспилотниками на авиабазы в минувшие выходные еще не реализована и, вероятно, следует ожидать "значительного многостороннего удара".

Читайте также: В США предупреждают о новом массированном ударе РФ по Украине в ближайшее время, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) обстрел (27874) воздушная тревога (808)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
ЗеЧмо 19 січня 2022р.

"В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Зеленський - еталонна мразота
показать весь комментарий
08.06.2025 21:45 Ответить
+8
Агов! Я зібрався на шашлики,та рибалку)
А тут потужного в етері транслюють цілий день)))
показать весь комментарий
08.06.2025 21:38 Ответить
+6
Без настанов потужного незламного хрипатого ****** незабаром і перднути без спросу не зможете. Бо перднути без дозволу з ОПи це буде ІПСО проти найвеличнишого лідОра. Ну шо, курви тупоголові, поржали норм? Україну в аналог рашки перетворює ZEлідор вашими руками.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агов! Я зібрався на шашлики,та рибалку)
А тут потужного в етері транслюють цілий день)))
показать весь комментарий
08.06.2025 21:38 Ответить
Сходи краще дані онови, рибак ср@ний.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:41 Ответить
кацап, а ти шо тут пердиш?
ну от чому - шо не кацап - то сосун зе-гнид?
показать весь комментарий
08.06.2025 21:47 Ответить
Будете здивовані, шановне гівно) але вчасно оновив. Всього найкращого!
показать весь комментарий
08.06.2025 21:53 Ответить
Але ж бо, пане, хлопак, як в отому прислiв`i, тiпо, пожалiв вовк кобилу. Тут до людини не прикопаешся, ондого.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:51 Ответить
ЗеЧмо 19 січня 2022р.

"В квітні - відзначимо Великдень.

В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Де сподіваюсь - ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима.

І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"

Зеленський - еталонна мразота
показать весь комментарий
08.06.2025 21:45 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 21:49 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 21:50 Ответить
Все йшло до здачі країни )(уйлу, але виявилося що народ проти і зелені саботажники знищують українців своїм бездарним керівництвом.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:51 Ответить
Без настанов потужного незламного хрипатого ****** незабаром і перднути без спросу не зможете. Бо перднути без дозволу з ОПи це буде ІПСО проти найвеличнишого лідОра. Ну шо, курви тупоголові, поржали норм? Україну в аналог рашки перетворює ZEлідор вашими руками.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:48 Ответить
Головне що цьому жи.івському наріку нічого не загрожує. А на гоїв пох. Задача зачистити Україну від чоловіків
показать весь комментарий
08.06.2025 21:49 Ответить
особливо зважаємо на сигнали тривоги - що це значить?
показать весь комментарий
08.06.2025 21:51 Ответить
Бо днями війна почнеться. Сотня ракет на Київ коли летіла - то дріб'язок. А от днями... А днями почнуть воювати по справжньому
показать весь комментарий
08.06.2025 21:54 Ответить
на попередні можна було незважати.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:56 Ответить
Да Запад уже с неделю предупреждает нас не пренебрегать тревогой, потому как с этой недели атака на Украину не будет похожей на все предыдущие... Вон дохлый хутин пуй зарядил все самолеты ядеркой.
показать весь комментарий
08.06.2025 21:57 Ответить
А то путин нападет.
показать весь комментарий
08.06.2025 22:02 Ответить
Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги, - Зеленський
...обов'язково вживаємо лапшу швидкого приготування, дуже корисну копчену морську рибу...
показать весь комментарий
08.06.2025 21:52 Ответить
скумбрію по 8 ?
показать весь комментарий
08.06.2025 21:53 Ответить
Шото віддчуття Кім Чен Уна десь поряд...
показать весь комментарий
08.06.2025 21:59 Ответить
А я так хотел сходить на шашлычки, блин! Майские то были не очень...непруха....
показать весь комментарий
08.06.2025 21:59 Ответить
самое с мішное що народ неззламний бздтьь спитать з цього призидента за діло вагнерівців та розмінуівня Чонгару . тупий нарід
показать весь комментарий
08.06.2025 22:03 Ответить
Бачу пан розуміє сарказм)
показать весь комментарий
08.06.2025 22:04 Ответить
хтоце?
показать весь комментарий
08.06.2025 22:00 Ответить
Захист держави і народа, на який ми заслужили.
показать весь комментарий
08.06.2025 22:05 Ответить
 
 