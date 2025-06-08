РФ вночі запустила 3 ракети та 49 дронів. Знешкоджено 40 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 8 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 18 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері суботи, 7 червня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні. Згодом стало відомо, що рашисти атакували дронами Житомирщину: горіло підприємство. У Краматорську поранено людину.