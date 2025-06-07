Збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 7 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 215-ма засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, під час атаки було застосовано:

- 206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;

- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;

- 1 крилату ракету Іскандер-К із Ростовської обл. - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:

- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 6 керованих ракет Х-59/69;

- 1 крилату ракету Іскандер-К.

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Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері п'ятниці, 6 червня, Росія запустила по території України ударні безпілотники.

Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, 21 постраждалий, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина.