Збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 7 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 215-ма засобами повітряного нападу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
За даними Повітряних сил, під час атаки було застосовано:
- 206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф;
- 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- 1 крилату ракету Іскандер-К із Ростовської обл. - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що вдалося знищити нашій ППО?
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 174 засоби повітряного нападу противника:
- 87 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 80 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Де є наслідки?
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ввечері п'ятниці, 6 червня, Росія запустила по території України ударні безпілотники.
Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, 21 постраждалий, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина.
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