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Новини Атака безпілотників
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Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники (оновлено)

рф знову атакує шахедами

Ввечері п'ятниці, 6 червня, Росія запустила по території України ударні безпілотники.

Про це в телеграм повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Перші групи ударних БпЛА летіли з півдня.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося 21:55.

"Запоріжжя - БпЛА у напрямку міста", - повідомлялося о 22:07.

"Дніпропетровська область (крім Криворізького, Камянського районів) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня", - повідомлялося о 21:16.

"Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:17.

Оновлення

О 22:46 ПС повідомили про:

  • 1.БпЛА на межі Миколаївської та Херсонської областей курс північно-західний.
  • 2.БпЛА на Дніпропетровщині курс північно-західний.

О 23:17 ПС повідомили про:

  • БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини.
  • БпЛА на півночі Запорізької області на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з Курської обл., рф у напрямку Сумщини!

Дивіться також: 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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безпілотник (4333) атака (367) Повітряні сили (2756)


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ППО і МВГ на готові чи потрібно ховатися "де хто може"???
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06.06.2025 22:53 Відповісти
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
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06.06.2025 22:58 Відповісти
відповідь пролетіла годин п'ять тому
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06.06.2025 23:04 Відповісти
 
 