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Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 6 червня, Росія запустила по території України ударні безпілотники.
Про це в телеграм повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Перші групи ударних БпЛА летіли з півдня.
"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося 21:55.
"Запоріжжя - БпЛА у напрямку міста", - повідомлялося о 22:07.
"Дніпропетровська область (крім Криворізького, Камянського районів) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня", - повідомлялося о 21:16.
"Херсонська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 22:17.
Оновлення
О 22:46 ПС повідомили про:
- 1.БпЛА на межі Миколаївської та Херсонської областей курс північно-західний.
- 2.БпЛА на Дніпропетровщині курс північно-західний.
О 23:17 ПС повідомили про:
- БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини.
- БпЛА на півночі Запорізької області на Дніпропетровщину.
- БпЛА з Курської обл., рф у напрямку Сумщини!
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Luk Viktor
показати весь коментар06.06.2025 22:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
время
показати весь коментар06.06.2025 22:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
роман #583809
показати весь коментар06.06.2025 23:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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