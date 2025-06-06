Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники
Вечером пятницы, 6 июня, Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.
Об этом в телеграм сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Первые группы ударных БпЛА летели с юга.
"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось 21:55.
"Запорожье - БпЛА в направлении города", - сообщалось в 22:07.
"Днепропетровская область (кроме Криворожского, Каменского районов) - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга", - сообщалось в 21:16.
"Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 22:17.
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Luk Viktor
показать весь комментарий06.06.2025 22:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
время
показать весь комментарий06.06.2025 22:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
роман #583809
показать весь комментарий06.06.2025 23:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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