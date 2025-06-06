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Новости Атака беспилотников
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Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники

рф снова атакует шахедами

Вечером пятницы, 6 июня, Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Об этом в телеграм сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Первые группы ударных БпЛА летели с юга.

"Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось 21:55.

"Запорожье - БпЛА в направлении города", - сообщалось в 22:07.

"Днепропетровская область (кроме Криворожского, Каменского районов) - угроза применения врагом ударных БпЛА с юга", - сообщалось в 21:16.

"Херсонская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 22:17.

Смотрите также: 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

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ППО і МВГ на готові чи потрібно ховатися "де хто може"???
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06.06.2025 22:53 Ответить
Хлопці, давайте відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
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06.06.2025 22:58 Ответить
відповідь пролетіла годин п'ять тому
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06.06.2025 23:04 Ответить
 
 