Сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 7 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 215 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, во время атаки было применено:
- 206 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл;
- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;
- 1 крылатую ракету Искандер-К из Ростовской обл.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:
- 87 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 80 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 6 управляемых ракет Х-59/69;
- 1 крылатую ракету Искандер-К.
Где есть последствия
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером пятницы, 6 июня, Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.
Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, 21 пострадавший, среди них - полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок.
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