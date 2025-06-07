Сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 7 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 215 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, во время атаки было применено:

- 206 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл;

- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства ВОТ Запорожской области;

- 1 крылатую ракету Искандер-К из Ростовской обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 174 средства воздушного нападения противника:

- 87 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 80 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

- 6 управляемых ракет Х-59/69;

- 1 крылатую ракету Искандер-К.

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Где есть последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером пятницы, 6 июня, Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники.

Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прогремело не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, 21 пострадавший, среди них - полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок.