Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 7 червня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:44.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:06.

"Перший шахед на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу", - повідомлялося о 21:38.

"Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають р. Дніпро поблизу Берислава", - повідомлялося о 22:08.

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