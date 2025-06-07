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Новини Атака безпілотників
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Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили

росіяни атакують шахедами

Ввечері суботи, 7 червня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:44.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:06.

"Перший шахед на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу", - повідомлялося о 21:38.

"Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають р. Дніпро поблизу Берислава", - повідомлялося о 22:08.

Читайте також: Рашисти запустили по Україні ударні безпілотники (оновлено)

Автор: 

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дуже гарна аналітика, сподобалась.... https://www.youtube.com/watch?v=liOlV69gE78

В Украине создали баллистическую ракету. Она идет в серийное производство, - Бадрак
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07.06.2025 22:21 Відповісти
Маніяк-прутін, від безсилля перед своєю «тріадою»(кабаєва+мізуліна+кривоногих), казиться від немочі!!
Трамп, його розуміє, у самого «тріада» і опавший рейтинг!
Маск, може пояснити…
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07.06.2025 22:23 Відповісти
 
 