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Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 7 червня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:44.
"Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:06.
"Перший шахед на Миколаївщині! Прямує на північ у напрямку Кривого Рогу", - повідомлялося о 21:38.
"Група ударних БпЛА на Миколаївщині, перетинають р. Дніпро поблизу Берислава", - повідомлялося о 22:08.
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