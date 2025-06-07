Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Вечером субботы, 7 июня, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:44.

"Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 21:06.

"Первый шахед на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога", - сообщалось в 21:38.

"Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают р. Днепр вблизи Берислава", - сообщалось в 22:08.

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