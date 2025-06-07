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Новости Атака беспилотников
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Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

россияне атакуют шахедами

Вечером субботы, 7 июня, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:44.

"Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 21:06.

"Первый шахед на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога", - сообщалось в 21:38.

"Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают р. Днепр вблизи Берислава", - сообщалось в 22:08.

Читайте также: Рашисты запустили по Украине ударные беспилотники (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3765) Воздушные силы (2419)


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дуже гарна аналітика, сподобалась.... https://www.youtube.com/watch?v=liOlV69gE78

В Украине создали баллистическую ракету. Она идет в серийное производство, - Бадрак
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07.06.2025 22:21 Ответить
Давноочікувана і гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.06.2025 23:32 Ответить
такі заяви вже були раніше,минулого року, нажаль немаю посилання..
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08.06.2025 00:33 Ответить
Маніяк-прутін, від безсилля перед своєю «тріадою»(кабаєва+мізуліна+кривоногих), казиться від немочі!!
Трамп, його розуміє, у самого «тріада» і опавший рейтинг!
Маск, може пояснити…
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07.06.2025 22:23 Ответить
 
 