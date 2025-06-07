2 390 4
Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 7 июня, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 19:44.
"Николаевская, Херсонская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 21:06.
"Первый шахед на Николаевщине! Направляется на север в направлении Кривого Рога", - сообщалось в 21:38.
"Группа ударных БпЛА на Николаевщине, пересекают р. Днепр вблизи Берислава", - сообщалось в 22:08.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Украине создали баллистическую ракету. Она идет в серийное производство, - Бадрак
Трамп, його розуміє, у самого «тріада» і опавший рейтинг!
Маск, може пояснити…