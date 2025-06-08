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Новини Фото Атака шахедів на Житомирщину Обстріли Житомирщини
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Рашисти атакували дронами Житомирщину: горіло підприємство. ФОТО

Сьогодні, 8 червня 2025 року, вночі внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля на території одного з цивільних приватних підприємств на Житомирщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пожежа, що виникла, була оперативно ліквідована рятувальниками ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає.

Також читайте: Ворог масовано атакував Житомирщину ракетами та дронами: пошкоджено близько 10 об’єктів. ФОТОрепортаж

наслідки атаки на Житомирщину
наслідки атаки на Житомирщину

Автор: 

обстріл (29195) пожежа (4353) Житомирська область (1285)


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