Рашисти атакували дронами Житомирщину: горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 8 червня 2025 року, вночі внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля на території одного з цивільних приватних підприємств на Житомирщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, пожежа, що виникла, була оперативно ліквідована рятувальниками ДСНС.
За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль