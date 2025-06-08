Рашисти атакували дронами Житомирщину: горіло підприємство. ФОТО

Сьогодні, 8 червня 2025 року, вночі внаслідок російської атаки зазнала пошкоджень будівля на території одного з цивільних приватних підприємств на Житомирщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пожежа, що виникла, була оперативно ліквідована рятувальниками ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає.

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