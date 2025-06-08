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Рашисты атаковали дронами Житомирскую область: горело предприятие. ФОТО

Сегодня, 8 июня 2025 года, ночью в результате российской атаки было повреждено здание на территории одного из гражданских частных предприятий на Житомирщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, возникший пожар был оперативно ликвидирован спасателями ГСЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

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последствия атаки на Житомирскую область
последствия атаки на Житомирскую область

Автор: 

обстрел (27874) пожар (5970) Житомирская область (1413)


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