РФ ночью запустила 3 ракеты и 49 дронов. Отражено 40 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 8 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, основные направления воздушного удара - Харьковщина и Донецкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

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Где есть последствия?

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 7 июня, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине. Впоследствии стало известно, что рашисты атаковали дронами Житомирскую область: горело предприятие. В Краматорске ранен человек.