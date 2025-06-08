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Новини Обстріл Краматорська
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Війська РФ ударили по Краматорську: поранено людину

Краматорськ після обстрілу 19 травня

Краматорськ Донецької області о 03:55 ночі 8 червня зазнав трьох ворожих ударів. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поранень зазнала одна людина.

Наразі встановлюються остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог атакував три райони, загинула людина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (684) обстріл (29195) Донецька область (8812) Краматорський район (369)


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