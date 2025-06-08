Війська РФ ударили по Краматорську: поранено людину
Краматорськ Донецької області о 03:55 ночі 8 червня зазнав трьох ворожих ударів. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, промислова зона та околиці приватного сектору.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, поранень зазнала одна людина.
Наразі встановлюються остаточні наслідки російського обстрілу, аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.
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