РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Обстрел Краматорска
442 0

Войска РФ нанесли удар по Краматорску: ранен человек

Краматорск после обстрела 19 мая

Краматорск Донецкой области в 03:55 ночи 8 июня подвергся трем вражеским ударам. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, промышленная зона и окрестности частного сектора.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, ранения получил один человек.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия российского обстрела, аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг атаковал три района, погиб человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2306) обстрел (27874) Донецкая область (9997) Краматорский район (364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 