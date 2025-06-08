Войска РФ нанесли удар по Краматорску: ранен человек

Краматорск Донецкой области в 03:55 ночи 8 июня подвергся трем вражеским ударам. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, промышленная зона и окрестности частного сектора.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, ранения получил один человек.

Сейчас устанавливаются окончательные последствия российского обстрела, аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений.

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