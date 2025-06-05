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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: враг атаковал три района, погиб человек. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг атаковал 10 населенных пунктов Донецкой области: города Дружковка, Краматорск, Родинское, села Белокузьминовка, Веселая Гора, Дилиевка, Иванополье, Марково, Новониколаевка, Торецкое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Мирнограде разрушены 3 частных дома и повреждена дорога.

Утром 4 июня, в 10:30, россияне нанесли авиаудар по Родинскому. Оккупанты сбросили "ФАБ-250" с УМПК в жилой массив центральной части города. В результате вражеской атаки погибла женщина 1957 года рождения.

Также получили телесные повреждения 66-летний мужчина и две женщины: 56 и 84 лет. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, перелом, минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В городе повреждены 4 многоквартирных дома и более 25 гаражей.

Вечером в 19:08 произошел очередной обстрел Родинского, в результате которого возник пожар хозяйственной постройки (гараж с пристройкой) на площади 70 кв. м. Ликвидация пожара состоялась в 19:49. Пострадавших и погибших нет.

Краматорский район

Краматорск оккупанты обстреляли из РСЗО "Торнадо-С", повредили АЗС и 30 единиц гражданского автотранспорта на автостоянке.

В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 5 домов.

В Славянске повреждена территория бывшего завода.

В Очеретино Александровской громады повреждено складское помещение и 6 квартир. В Новосергиевке поврежден дом.

В Роганском Андреевской громады разрушен склад, повреждены еще 2 склада и 4 дома.

В Белокузьминовке Константиновской громады повреждены 4 дома. В Торецком Дружковской громады в результате атаки трех БПЛА повреждены частный дом, хозяйственная постройка, теплицы. В Марково Константиновской громады ударом бомбы "КАБ-250" повреждены 4 частных дома.

11 дронов войска РФ направили на Дружковку - разрушениям подверглись сельскохозяйственное предприятие и 13 гражданских авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 частных домов.

Обстрелы ночью 5 июня

После полуночи Россия накрыла огнем Славянск, а также села Криницы и Очеретино Александровской громады. Известно о двух пострадавших гражданских лицах - в Криницах.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2305) обстрел (27807) Донецкая область (9978) Мирноград (78) Бахмутский район (479) Краматорский район (354) Покровский район (681) Северск (111) Роганское (1) Дружковка (23) Белокузьминовка (5) Рай-Александровка (5) Славянск (2600) Родинское (30) Торецкое (2) Марково (1) Очеретино (1)


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