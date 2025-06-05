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Новости Атаки беспилотников на Донетчину
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Враг в очередной раз атаковал Славянск, ранен сотрудник ГСЧС

Герань атаковали Славянск

Ночью 5 июня Славянск подвергся очередному вражескому обстрелу. Враг атаковал город шестью БпЛА "Герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

Он отметил, что враг попал в промзону. В результате удара ранен сотрудник ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под вражеским огнем оказались 15 населенных пунктов, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27807) Донецкая область (9978) Краматорский район (354) Славянск (2600)


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Потужний Зелебобік вже завтра запустить 10 мільонів дронів на Москву. І свій козир, балістичний гіперзвук " Смарагдовий піструн" (довгий).
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05.06.2025 09:45 Ответить
На тлі успіху операції Павутина, успішно перевели увагу з ситуації на фронті.
А там касапи в 20км від Сум,їх фрв-дрони напряму можуть діставати місто і з тим треба щось робити.
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05.06.2025 10:38 Ответить
 
 