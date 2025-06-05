Враг в очередной раз атаковал Славянск, ранен сотрудник ГСЧС
Ночью 5 июня Славянск подвергся очередному вражескому обстрелу. Враг атаковал город шестью БпЛА "Герань-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
Он отметил, что враг попал в промзону. В результате удара ранен сотрудник ГСЧС.
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А там касапи в 20км від Сум,їх фрв-дрони напряму можуть діставати місто і з тим треба щось робити.